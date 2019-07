DO DETALJA! Bivši zastupnik sve otkrio: Što se događa iza kulisa hrvatske politike?

Autor: dnevno.hr

Kako stvari stoje u hrvatskoj politici daleko od očiju javnosti, u zanimljivoj je analizi objasnio bivši saborski zastupnik, predsjednik BUZ-a Milivoj Špika, čiju analizu u cijelosti prenosimo:

Što se događa iza zavjese?? Da malo zavirimo!!!??

Bude li prijevremenih parlamentarnih izbora mnogi sadašnji zastupnici kojima je ovo ujedno i prvi odnosno jedini mandat više Sabora neće vidjeti stoga će sve uraditi da mandat odrade do kraja, i to doslovno pod svaku cijenu. Puni mandat (4 godine u što se uračunava i period tzv. „6+6“) im ako niste znali, omogućava i saborsku (povlaštenu) mirovinu, i upravo je to ono jedino o čemu mnogi zastupnici ovih dana razmišljaju.

U HNS-u su svjesni da im budućnost odnosno šansa za opstanak stranke, a u nekoj budućnosti i mogući oporavak, ovisi o slijedećih nekoliko dana odnosno o tome kako će se ponašati. Ako se povuku i ne budu ustrajali na ostavci Kuščevića onda njih kao stranke više ni u kojim okolnostima naprosto nema niti će ih više biti….. Izađu li sami iz Vlade priznati će političku grešku što su uopće ulazili u koaliciju, ali i sadašnjoj garnituri zapečatiti političku karijeru, no tim priznanjem i „žrtvom“ možda omogućiti slamku spasa svojoj stranci.

S druge pak strane u HDZ-u postoje i oni koji Sabora sasvim sigurno više vidjeti neće ako ne bude prijevremenih parlamentarnih izbora, a to su oni HDZ-ovci koje je sam Plenković već označio kao bivše samo im to još nije rekao, pa će oni uraditi doslovno sve da do prijevremenih parlamentarnih izbora dođe, no ne tako da ispadne kako oni ruše vlastitu Vladu već će se to nekako morati upakirati u „moralne“ razloge, pa ma koliko to u ovom trenutku krajnje ljigavo zvučalo… Ovaj „obračun“ sa „ucjenjivačima“ odnosno HNS-om im je naprosto došao kao naručen i sasvim sigurno će polako sve više uzimati medijski prostor nauštrb HDZ-ovih afera koje će tako ispasti iz fokusa. Dakle za početak im je veoma važno da iskoriste priliku i što prije HNS izbace iz igre, i tako dođu do ponovnog brojanja rukica za onih neophodnih 76, a onda je sve moguće, doslovno.

Ipak, pucanje koalicije i ili gubitak parlamentarne većine, izuzev što dovodi do prijevremenih parlamentarnih izbora, vrlo je vjerojatno dovodi i do žurnih unutarstranačkih izbora u HDZ-u što pod svaku cijenu Plenković želi izbjeći jer bi to za njega nakon izbornog debakla na EU izborima i hrpe afera na koje nije reagirao vrlo vjerojatno bio politički kraj, barem što se HDZ-a tiče.

Kako se god ova trenutna zbrka na kraju rasplela mislim da možemo zaključiti kako se Plenković pokazao tek kao relativno dobar birokrat, osoba koja nema hrabrosti za radikalne poteze čak ni onda kada je to jedini, nužan, potreban i na koncu logičan potez. Ziheraška igra ga je dovela da situacije kada više nema dobrog poteza, odnosno kada će sve što bude radio biti pogrešno, zakašnjelo, za njega i HDZ štetno, a najviše od svega navedenog u negativnom smislu za Hrvatsku. Plenković dakle nije ništa od onoga za što se predstavljao na početku svog mandata kao predsjednik HDZ-a i Vlade.