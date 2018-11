Dnevno u posjedu ekskluzivnih dokumenata! Šeks udbaškim vezama stopira istrage o ubojstvima Hrvata

Prema našim informacijama, Vlada Republike Hrvatske, na čelu s Andrejom Plenkovićem, uskoro bi se mogla naći u novoj, vrlo nezavidnoj situaciji s njemačkim pravosuđem. Njemački istražitelji, ponovno pokušavaju utvrditi tko su izravni počinitelji ubojstva Stjepana Đurekovića, ali i Đure Zagajskog. Isto tako, istražuje se i pokušaj ubojstva Luke Kraljevića.

Koje strukture su stvorile i oblikovale današnju Hrvatsku?

U nekoliko ranijih tekstova, objavom službenog dokumenta Službe državne sigurnosti SR Hrvatske, dokazali smo jasnu vezu operativaca Udbe, s kasnijim počiniteljima zločina nad civilima u Osijeku. Pokušali smo pojasniti kontradikcije koje su formirale hrvatsku državnost i oblikovale blisku prošlost, pa i sadašnje prilike u Hrvatskoj.

Također, razotkrili smo Zorana Gaćinu, bivšeg operativnog radnika SDS-a, koji je kasnije radio u nekoliko hrvatskih obavještajnih službi. Gaćina se kasnije bavio poduzetništvom i zato je svojedobno molio Mile Dedakovića Jastreba, da ga javno ne spominje u vezi slučaja brutalnog premlaćivanja i mučenja, jer mu to šteti poslu. Za razliku od bivših agenata i čelnika Udbe, koji teško mogu sakriti kompletnu biografiju, kod suradnika službe, problem je nešto složeniji. Poslije takozvanih demokratskih promjena, većina operativaca bivšeg SDS-a, djeluje iz sjene, dok se kao glavni akteri prijelomnih događaja, pojavljuju njihovi dojučerašnji suradnici.

Prijateljstvo Karla Resslera i Stipe Oreškovića

Pod krinkom ekstremne emigracije, informatori, provokatori i likvidatori se vraćaju u Hrvatsku. Među njima ima i stvarnih idealista, beskompromisnih boraca za neovisnu Hrvatsku, no takvi ubrzo smrtno stradavaju, u krajnje sumnjivim okolnostima. Njihov povratak u zemlju, osiguravaju i organiziraju agenti Udbe, koja u to vrijeme, i dalje formalno štiti ustavno-pravni poredak SFRJ. Pojedine osobe, bile su lojalne KOS-u, a ne SDS-u, no u kasnijoj fazi, sve su se te veze pomiješale, kreirajući jedan kaos u i zamjenu uloga, u odnosima bivših operativaca i suradnika. U kojoj mjeri ova zbivanja utječu na budućnost Hrvatske, dočara i primjer Karla Resslera, najperspektivnijeg mladog HDZ-ovca, koji je nedavno postao i potpredsjednik mladeži Europske pučke stranke. Mediji su već ranije pisali da je Ressler posinak Vladimira Šeksa. Doduše, nitko nije objavio da Ressler nije jedini mladić o čijem je odrastanju i školovanju, preuzimajući tako ulogu očuha, brinuo Vladimir Šeks. Sin Tihomira Oreškovića, koji je pravomoćno osuđen za zločine nad Srbima u Gospiću, nije nitko drugi nego Stipe Orešković, vjenčani kum Karla Resslera. Stipe Orešković i Karlo Ressler, zajedno su studirali i družili se na studijskom putovanju u Americi. Iako se ne radi o tajnom prijateljstvu i kumstvu, mediji o tome nikada nisu pisali. Naš izvor tvrdi da je u vrijeme, dok je Tihomir Orešković bio u zatvoru, Vladimir Šeks preuzeo brigu o njegovom sinu, Stipi Oreškoviću.

Zašto je Vladimir Šeks, brinuo o sinu Tihomira Oreškovića?

Tihomir Orešković spada među spomenute pripadnike emigracije, koji su se u Hrvatsku vratili, tobože kao ekstremni domoljubi i prekaljeni borci protiv Udbe. S druge strane, imamo uvid u dokument iz 1978 godine, sastavljen u prostorijama Okružnog suda u Valjevu, gdje se isti Tihomir Orešković, navodi kao svjedok optužbe protiv studenskih kolega Mirka Rajčića, Marka Juranovića, Fabijana Dumančića i drugih. Prema navodima našeg drugog izvora, upravo u to vrijeme, počela je suradnja Tihomira Oreškovića sa Službom državne sigurnosti.

Ako su ove informacije točne, onda to objašnjava i brigu Vladimira Šeksa o Stipi Oreškoviću. Prijateljstvo, ili bolje rečeno suradnju njihovih očeva, posinak Vladimira Šeksa i sin Tihomira Oreškovića, neopterećeni prošlošću, nastavljaju i u današnje vrijeme. Što se tiče veza između Vladimira Šeksa, i kolokvijalno rečeno Udbe, mediji su objavili neke dokumente, nakon čega je Vladimir Šeks dobio veliki medijski prostor za davanje konteksta tom sadržaju, koji mu logično, ponajviše odgovara. Prije više od godinu dana, objavljena je i knjiga „Perković i Tuđman“ koja djelomično i posredno plasira tezu o odgovornosti Savezne Udbe za likvidacije hrvatskih emigranata. Ali, ako je Savezna Udba iz Beograda, jedina odgovorna za ubojstva emigranata, legitimno je postaviti i pitanje, tko je naredio ubojstva emigranata, nepodobnih političara, sindikalnih vođa i dužnosnika, nakon 1990? Postavlja se pitanje i uloge lažne ekstremne emigracije u likvidacijama Stjepana Đurekovića, Đure Zagajskog i drugih.

Njemačka nastavlja s istragom, ali Šeks ima veliki utjecaj na hrvatsko pravosuđe

Izvor iz Njemačke, u vezu s nekim od tih događaja, dovodi i Tihomira Oreškovića. Kako god bilo, njemački istražitelji ne misle stati s istragom, a vrlo vjerojatno, i Josip Perković priprema protuudar na strukture koje su ga izručile njemačkom pravosuđu. S druge strane, veliki utjecaj na hrvatsko pravosuđe ima Vladimir Šeks. Pojedini izvori ga smatraju najvećom kočnicom lustracije hrvatskog pravosuđa i sigurnosnih službi. Naša redakcija, nalazi se u posjedu dokumenta Službe državne sigurnosti iz svibnja 1988. Taj dokument, koji nikada nije nigdje objavljen, zapravo je iskaz Vladimira Šeksa, koji podnosi iscrpni izvještaj svojih aktivnosti agentu Udbe Zdravku Pejiću. Dokument potpisuje načelnik centra Državne sigurnosti, Dragoljub Krnić. U ispovijesti agentu, Šeks prepričava i epizode s putovanja u Americi, kao i razgovor koji je vodio sa predstavnikom američke korporacije o suradnji s „Crvenom zastavom“.

Na kraju vrijedi spomenuti, kako je i Croatiana Orešković, kćer Tihomira Oreškovića, našla svoje mjesto u državnoj službi. Ona je Voditelj službe za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva.