DNEVNO.HR OTKRIVA: Ovo je najiskusniji i najelitniji hrvatski vojni pilot koji je prevozio švercera oružja

Autor: Marin Vlahović

Svi mediji u Hrvatskoj raspisali su se o velikoj aferi u MORH-u. Podsjećamo, prema dosadašnjim informacijama tri pilota Ratnog zrakoplovstva iz vojne baze Zemunik vojnim su helikopterom prevozili osobu koja se povezuje sa švercanjem oružja. Jutarnji list piše i da je civilna osoba, odnosno osumnjičeni švercer oružja, u vojnu bazu ušao u uniformi vojnog pilota, koju su mu prethodno dali trojica pilota Ratnog zrakoplovstva Republike Hrvatske. Vojna policija i policajci Odjela za organizirani kriminal zadarske policijske uprave, pretražili su sve u kojima su boravili osumnjičenici i pronašli 7948 komada vojnog streljiva.

Postoji sumnja da se to streljivo trebalo preprodati na crnom tržištu. Navedene informacije objavili su gotovo svi mediji, ali nijedan nije otkrio identitet osumnjičenih pilota Ratnog zrakoplovstva. No, kako dnevno.hr doznaje iz povjerljivih izvora, među osumnjičenicima se nalazi i bojnik Ivan Krizman. Na službenim stranicama MORH-ovog časopisa Hrvatski vojnik i dalje je dostupan tekst o Krizmanu u kojem se on predstavlja kao najiskusniji pilot za avion tipa ZLIN 242. Bojnik Krizman nije samo vojni pilot, nego i časnik koji odlučuje o daljnjoj selekciji budućih pilota Ratnog zrakoplovstva.

“U početku je bilo 16 polaznika selekcijskog letenja. Jedan je odustao odmah, a ostali su nastavili s fazama selekcijskog letenja. Ne znamo koliko će ih uspješno završiti niti očekujemo da svi završe. Mi nemamo unaprijed postavljen broj koliko ih mora završiti, nego radimo isključivo na način da moraju zadovoljiti propisane standarde. Tko je unutar standarda prolazi dalje, a tko nije ne može proći” – izjavio je bojnik Ivan Krizman u spomenutom članku za Hrvatski vojnik opisujući kako teče selekcija pilota. Uz to, dodao je kako je “ovaj naraštaj solidan i ima među njima kvalitetnih kandidata.” Opisao je i kako izgleda trening vojnih pilota. “Njihova je motivacija visoka, a oni bez motivacije ubrzo shvate da to nije za njih. Tempo rada iznimno je brz, od njih se iz dana u dan traže velika odricanja i pripreme i ako ne mogu pratiti tempo, vrijeme ih pregazi – još nisu svladali prethodnu lekciju, a već stiže nova i tad to postaje velik stres pa najčešće sami odustaju.”

Inače, bojnik Ivan Krizman boravio je oko 7 mjeseci u Afganistanu. Prije odlaska u Afganistan, dobio je promaknuće čina. Prema tvrdnjama njegovih kolega, koji su molili da ostanu anonimni, riječ je o bahatom časniku, koji navodno smatra da za njega ne vrijede ista pravila. Krizman je dobitnik brojnih priznanja i nagrada MORH-a.





Uz Krizmana, osumnjičen je i satnik Zdenko Košutić, koji je također instruktor letenja i vojni pilot. Osumnjičeni švercer oružja, koji je prema pisanju medija i otprije poznat policije, zove se Mišel Pavlović. Svu trojicu povezuje ljubav prema oružju i natjecanja u gađanju iz vojnog pištolja. Pavlović i Krizman, članovi su streljačkog kluba „Double tap“ iz Zadra. Ovom prilikom objavljujemo i fotografije bojnika Ivan Krizmana, satnika Zdenka Košutića i osumnjičenog švercera oružja, Mišela Pavlovića.

Prema našim saznanjima iz povjerljivih izvora, čini se, kako je spomenuta trojka, pokušala unovčiti ili djelomično umanjiti troškove svog skupog hobija. Isti izvor navodi da su osumnjičenici oružje i municiju navodno nabavljali od nepoznatih osoba iz MORH-a, ali i MUP-a. Zaplijenjena municija, inače se koristi za IPSC treninge i natjecanja u Sloveniji. Je li ova municija korištena isključivo za osobne potrebe, pokazat će daljnja istraga. Ipak, s obzirom da je municija kupljena neregularno, izvjesno je kako postoje sumnje da se dio metaka trebao preprodati na crnom tržištu, među krugovima bliskim natjecateljima u gađanju iz vojnog pištolja. Zbog bliskosti s Mišelom Pavlović, osumnjičene vojne pilote ne istražuje se samo za protuzakoniti prijevoz osumnjičenog švercera, nego i za eventualno sudjelovanje u samom švercu oružja. Krizman, Košutić i Pavlović prijatelji su godinama i postavlja se pitanje kada su zbog svog hobija i prijateljstva Krizman i Košutić počeli kršiti pravila MORH-a i Ratnog zrakoplovstva, kao i u kojem je trenutku ta suradnja poprimila formu koja se može definirati i kao pokušaj kriminalnog udruživanja. Neka saznanja, trebali su imati i njihovi nadređeni, prije svih, brigadir Mario Pleša, koji je prema tvrdnjama naših izvora, u dugogodišnjim prijateljskim odnosima sa svojim podčinjenim, bojnikom Ivanom Krizmanom.