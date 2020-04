DNEVNIK OBOLJELOG: 2. DAN Mario Zovak: ‘Još nemam nikakvih simptoma’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Pošto je test u četvrtak pokazao da je ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Mario Zovak pozitivan na koronavirus, on se nalazi u kućnoj izolaciji.

U razgovoru za Dnevno.hr opisao nam je kako izgleda drugi dan liječenja.

“Osjećam se dobro. Nemam nikakve simptome, ni kašalj ni treskavicu ni temperaturu, ni bolove u mišićima. Mi znamo da jedan velik dio ljudi mogu proći asimptomatski. Drugim riječima, nisu ni svjesni da su pozitivni”, napomenuo je.

Naglasio je da bolnica i dalje funkcionira bez većih problema.

“Cijelo smo vrijeme u procesu kriznog menadžmenta. Rad mora biti fleksibilan. Svaki dan rješavamo nove izazove. Sve su službe u sjajnoj funkciji. Imamo odličnu komunikaciju i s ministarstvom i sa stožerom i s našim epidemiolozima”.

Osvrnuo se i na liste čekanja.

“KBC Sestre milosrdnice nije u ovom trenutku preopoterećena Covid pozitivnim osobama, no neki će se pacijenti morati premjestiti u KB Dubrava. U ovom trenutku moramo se brinuti za najugroženije pacijente, što znači da će se ostali morati strpjeti. Moramo biti realni, to – naravno – znači da će nam se povećati lista čekanja. Daj bože da nam to bude jedini problem”.