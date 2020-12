DJEVOJKA KOJA JE SPASILA VIDOŠEVIĆA: Ne propušta ni jedno suđenje

Gotovo četiri godine od početka suđenja bivšem šefu Hrvatske gospodarske komore u aferi Remorker, Uskok je odustao od svojeg prvobitnog zahtjeva da se Nadanu Vidoševiću oduzme sva imovina koju ne može dokazati. Bude li pravomoćno osuđen, Vidošević će morati vratiti 26,2 milijuna kuna koje mu se inkriminira u Aferi Remorker.

Budući da su tijekom suđenja odrađena vještačenja, ona su pokazala da Vidošević veliki dio svoje imovine može dokazati. Nakon niza dopuna, vještak je nesrazmjer njegove imovine i primanja sveo na oko devet milijuna kuna, što je osjetno manje od onoga što mu se optužnicom stavlja na teret.

Radi toga Uskok u novoj varijanti traži da Vidošević nadoknadi štetu od 26,2 milijuna kuna. Upućeni svjedoče kako je Vidoševiću u ovom postupku uvelike pomogla njegova tajanstvena kći Hana koja se prilično angažirala na ovom slučaju. Hana je inače Vidoševićeva starija kći koja ne propušta sudske rasprave svojega oca, tijekom kojih u svoju tekicu bilježi zbivanja u sudnici.

Vidošević je i ranije uspjevao pobiti vjestačenja dostavljajući kupoprodajne ugovore za niz svojih nekretnina i automobila, a sud je dobio uvid u njegove prihode koje je ostvarivao preko raznih naknada pa je ispalo da je Porezna uprava kao prihode računala samo Vidoševićeve plaće, ali ne i naknade koje je primao kroz članstvo u raznim nadzornim odborima.

Ispalo je tako da naši eksperti u Vidoševićeve prihode nisu uračunali iznose koje je godinama dobivao na osnovi udjela u dobiti kao član Uprave Kraša, a govorimo o naknadama koje su prelazile 700 tisuća kuna. Naknade je Nadan dobivao i od Ingre, Komore i HBOR-a, pa je time donekle opravdao svoj imetak, no pred sudom se uz ostalo našao i ugovor o kupoprodaji stana između Vidoševića i Dubravke Perasović, ovjeren 2002., a riječ je o iznosu od 1,9 milijuna kuna.

Kada sve ovo prođe, i ako Vidošević uspije sud uvjeriti u svoju verziju priče, Hani će, osim tvrtke, ostati raskošna očeva imovina koju će doduše morati podijeliti s ostalim članovima obitelji, no to ne bi trebao biti problem jer su se i sada u problemima s kojima se nose sasvim solidno snašli.

Raskošno zdanje u Gorskom kotaru Vidošević je registrirao kao planinarski dom, na to plaća skromnih 500 kn poreza državi, a imanje od petka do nedjelje iznajmljuje za vjenčanja, i to po cijeni od oko 2500 eura. Na imanju se nalaze tri drvene kuće za odmor, najveća od njih je kuća Jela koja prima šestero ljudi, a druge dvije kuće predviđene su za četiri osobe.

Na ranču se nalazi jezero, oko njega su kućice za kuhanje i roštilj, a posjetitelji mogu uživati i u malom nogometu te bilijaru. Vidošević je vlasništvo nad vilama na moru prebacio na kćer. Riječ je o trima nekretninama, a posljednja u nizu smještena je u Nemiri kod Omiša, nju je kupio desetak dana prije nego što je uhićen. Sve tri jadranske vile nude se na raznim portalima za iznajmljivanje te se prezentiraju kao atraktivna zdanja u prvom redu do mora.

Cijene najma iznose i do 1500 kuna na dan. Inače, Vidoševićev otac Ante bio je ekonomist te dio upravljačkog kadra u Dalmacijacementu. Nakon što su mu se roditelji rastali, Nadan je živio s bakom i majkom u stanu od 50-ak kvadrata u naselju Spinut. Baka mu kasnije stan ostavlja u nasljeđe, a on se s obitelji seli u Zagreb. Šarmantni Nadan završava Ekonomski fakultet na kojem i nije bio pretjerano uspješan student. Ali koga briga, vrata za njega otvaraju se u očevu Dalmacijacementu preko kojega se uspješno penje do ostalih značajnih funkcija koje je obnašao.

U skladu s tada skromnom poduzetničkom karijerom, mlađahni Nadan domogao se političkih voda ulazeći 90-ih u HDZ koji je tada izdašno financirala njegova rodbina iz daleke Kanade. Od tada do danas u svojoj imovinskoj kartici nanizao je pravo malo bogatstvo, na kojemu bi mu mnogi vrijedni i marljivi hrvatski poduzetnici mogli pozavidjeti. Posjeduje tako kuću u Gornjem Prekrižju, u Bosni i Hercegovini posjeduje imanje pored Kupresa, a na raskošnu listu njegove imovine može se uvrstiti i poljoprivredno zemljište u Pisarovini.

Svojedobno se hvalio ušteđevinom u iznosu od 30 tisuća eura i Kraševim dionicama vrijednim četiri milijuna kuna. Uz to, vlasnik je dvaju automobila te triju satova koji, kao i satovi mnogih aktera hrvatske poduzetničko-političke scene nisu jeftini. Majka Marija koja je firmu BOR HZA u međuvremenu prebacila na Nadanovu kćer Hanu uz brojne nekretnine posjeduje i jahtu, dok je supruga Ina Vidošević jedno vrijeme također bila direktorica u navedenoj tvrtki, baveći se uz ostalo iznajmljivanjem vila na Jadranu. Zgodan je to poslić s obzirom na to da je dotična dama prije te aktivnosti bila odgojiteljica u vrtiću. U Dubrovniku na Pilama obitelj Vidošević posjeduje kuću, a Nadan je i vlasnik građevinske parcele u istarskom Medulinu. I sve to, naravno, po zakonu i propisima.