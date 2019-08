DJED I UNUK HTJELI SLATI RAZGLEDNICE: Masno im naplatili poštanske marke!

Autor: Dnevno

Ovih dana svjedoci smo raznih priča s Jadrana, od onih lijepih pa sve do onih nesretnih. Novu, ovaj put neugodnu priču iz Pule, za Promise.hr podijelila čitateljica Z.B.S. (41) iz Zagreba. I to je, nažalost, moguće: slanje razglednice iz Zagreba do Pule košta 3,10 kuna, dok iz Pule do Zagreba – čak 8,60 kuna.

“Moj 8-godišnji sin poželio je poslati razglednice iz Pule svojoj učiteljici i prijateljima iz škole. Zajedno s djedom otišao je do kioska kupiti razglednice i marke. Odabrali su deset razglednica. Prilikom kupovine i jedan i drugi su naglasili prodavačici da trebaju marke za razglednice koje će poslati isključivo u Zagreb”, započela je priču Zagrepčanka koja se nemalo iznenadila kada je ugledala iznos računa od njihove kupovine.

Naime, 10 razglednica na kiosku iNovine u Banjolama pored Pule djed i unuk platili su ukupno 39,90 kuna, dok su 10 marki za slanje od Pule od Zagreba platili nevjerojatnih – 86 kuna! “Kada im je prodavačica rekla da razglednice i marke koštaju ukupno 125,90 kuna, moj otac se šokirao zbog iznosa te ju pitao koliko koštaju razglednice, a koliko marke?

Kada je čuo da jedna marka košta 8,60 kuna ponovno je pitao prodavačicu kako je moguće da su marke toliko skupe. Slegnula je ramenima i rekla mu kako su marke baš nedavno poskupjele. Da su znali da to nisu odgovarajuće marke, sigurno ih ne bi uzeli nego bi otišli do pošte. Pa nikom ne pada lova s neba”, dodala je Z.B.S.

Djed i unuk uredno su platili račun i otišli svojim putem. Unuk presretan jer će poslati razglednice svojoj ekipi, a djed u nevjerici zbog iznosa računa. Kada su doma ispričali koliko su platili marke, Z.B.S. se također šokirala. Neugodno iskustvo podijelila je s prijateljima na Facebooku. Oni upućeniji otkrili su joj kako marka za razglednicu koju šalje u bilo koje mjesto u Hrvatskoj košta samo 3,10 kuna te da je prodavačica očigledno preveslala njezinog 73-godišnjeg oca i 8-godišnjeg sina.

Zbog cijelog slučaja, kontaktirana je i Hrvatska pošta, iz koje su odgovorili sljedeće: “Cijena slanja dopisnice (razglednice,čestitke) u unutarnjem prometu iznosi 3,10 kuna. U međunarodnom prometu cijena slanja dopisnice iznosi 8,60 kuna te je namijenjena za slanje u sve države svijeta. Slanje, odnosno prijenos pošiljaka u međunarodnom prometu je skuplji s obzirom da generira znatno veće troškove. Također, poštanski operatori moraju međusobno nadoknađivati troškove dostave dopisnica. Hrvatska pošta već godinama nije mijenjala, odnosno podizala cijene slanja dopisnica. Pretpostavljamo da se u ovom slučaju radi o nehotičnoj pogreški prodavača na kiosku te Vas molimo da se obratite tvrtki Inovine d.d. na čijem je kiosku poštanska marka kupljena”.

Dakle, djed i unuk trebali su 10 marki platiti samo 31 kunu. Namjerno ili ne, prodavačica ih je prevarila za 55 kuna. Stoga su se smo se s ovog portala obratili tvrtki iNovine d.d. s pitanjem kako komentiraju cijelu ovu neugodnu situaciju i kane li vratiti novac djedu i unuku budući da je njihova djelatnica pogriješila. Od spomenutog poduzeća nismo dobili nikakav odgovor. Šutnja katkad govori više od tisuću riječi.

Kako nismo dobili odgovor obratili smo se Društvu za zaštitu potrošača Hrvatske“Potrošač” s pitanjem što učiniti u ovakvim situacijama. “U takvim slučajevima potrošači moraju zahtijevati račun (bez računa se ne računa), jer nakon toga, ako postoji sumnja u cijenu, potrošač je dužan podnijeti pisanu prijavu Državnom inspektoratu”, rekao je Igor Vujović iz Društva za zaštitu potrošača Hrvatske – “Potrošač“.