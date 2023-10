Djed ustaša, stričevi svećenici i Čavoglave: Kako ljevičari koketiraju s desnim biračkim tijelom?

Autor: Iva Međugorac

Kampanja je krenula, tim riječima dobar dio hrvatske javnosti prokomentirao je posljednji intervju saborske zastupnice Sandre Benčić u kojem je ova potencijalna premijerka progovorila o aktualnim političkim temama, svojim izbornim ambicijama i problemima s imovinskom karticom.

Sandra Benčić i stric svećenik

No, ono što je mnogima zapelo za oko jest to što je i Benčić kao premijerska kandidatkinja ljevice odnosno stranke Možemo progovorila i o svojem stricu, svećeniku Franji Juraku koji je prošao Križni put. Kako je kazala djedov brat bio je poznati zagrebački svećenik koji je kao srednjoškolac 1945-te prošao Križni put, a kasnije su ga prozvali crvenim popom premda on s politikom nije imao veze već se zalagao za socijalni nauk Crkve pa je tijekom Domovinskog rata u svojoj župi zbrinuo tisuće izbjeglica te je prema riječima Benčić bio vjerojatno jedini svećenik koji na blagoslovu kuća nije uzimao novac.

Zanimljiv je ovo fenomen na lijevoj političkoj sceni, na kojoj se uoči svakih izbora pojavi nešto što bi moglo ukazivati na koketiranje s desnicom pa i svojevrsno propitkivanje ideologije određenih političkih kandidata. Strica svećenika ima i aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je o tome progovarao u svojoj kampanji za lokalne izbore. Tomaševićev stric Ivo generalni je tajnik Biskupske konferencije BiH i jedan od najvažnijih svećenika u susjednoj zemlji. Jedno se vrijeme Ivo Tomaševića spominjalo i kao nasljednika kardinala Bozanića, a u kampanji se govorilo i o Tomaševićevom ocu Smiljanu poznatom pravašu i suradniku Ruže Tomašić koji je zajedno sa suprugom, Tomaševićevom majkom bio HDZ-ov donator u mandatu Tomislava Karamarka.





Otac Smiljan poznat je i kao dragovoljac Domovinskog rata te kao član niza veteranskih udruga koji je politički surađivao i sa Domovinskim pokretom. Povezivalo ga se i sa Projektom Domovina kojega je osnovala Željka Markić, no ta obiteljska anamneza očigledno nije previše utjecala na ideološku orijentaciju zagrebačkog gradonačelnika.

Milanovićev djed ustaša

”Moj je djed bio ustaša, a to mom ocu iz partizanske obitelji nije smetalo”, izjavio je svojedobno kao predsjednik SDP-a Zoran Milanović na HTV-ovom sučeljavanju s tadašnjim protukandidatom Andrejom Plenkovićem, liderom HDZ-a. U to je vrijeme Milanović skoro deset godina vodio lijevi SDP, a usred kampanje otkrio je djeda ustašu, kojega nikada prije toga nije spominjao niti u jednom od svojih intervjua u kojima je progovarao o svojim precima.

S očeve strane Milanovići su stoljećima živjeli u Dalmatinskoj zagori, a njegova majka Đurđica Matasić dolazi iz građanske, senjske obitelji. Djed aktualnog predsjednika Ante Milanović do početka Drugog svjetskog rata u Glavicama pored Sinja bavio se poljoprivredom, a Ante se partizanima priključio 1942-e godine te je ratovao diljem Dalmacije da bi Drugi svjetski rat s bratom Ivanom završio u oslobođenom ratu. Po majčinoj strani biološki djed predsjednika Milanovića- Stjepan Matastić oženio se Marijom Glavaš iz Krasnog.

Radilo se o imućnoj građanskoj obitelji u kojoj se uz Milanovićevu majku Đurđicu rodilo još dvoje djece- braća Ante i Stjepan. Miran život Matasića prekinut je kapitulacijom Italije kada u Senj na nekoliko dana ulaze partizani. Nakon toga kreće njemačka kontraofenziva i u zrakoplovnom napadu te teškom bombardiranju grada pogiba Milanovićev djed. Nakon rata udovica Marija s troje djece seli na Sušak gdje upoznaje Petra Plišića, radnika iz Like za kojega se udala i početkom 50-ih doselila u zagrebačku Dubravu. Upravo je djeda Plišića Milanović opisivao kao vrijednog zanatliju koji je kao gastrabajter radio u Njemačkoj, njega je kako je svojedobno izjavljivao i doživljavao kao djeda, koji i jest u televizijskom sučeljavanju s današnjim premijerom Plenkovićem naveden kao djed ustaša.

Nedugo nakon tog sučeljavanja Milanović je zbog poraza na parlamentarnim izborima bio primoran napustiti čelo SDP-a i povući se iz politike u koju se vratio kao kandidat za predsjednika Republike koji posljednjih godina doživljava nevjerojatno političku transformaciju. Nije tajna da je Milanović na čelo države stigao kao kandidat SDP-a i kao kandidat ljevice, kojega su brojne polemike, stavovi i izjave te zbližavanje s braniteljskom populacijom i raznim predstavnicima konzervativne scene doveli do toga da Milanović ka’ drugom mandatu ide kao potencijalni lider desnice.

Za razliku od Milanovića njegov nekadašnji stranački kolega i aktualni šef SDP-a Peđa Grbin još se uvijek nastoji profilirati kao vodeći predstavnik lijeve političke scene, što mu doduše baš i ne polazi za rukom. U obitelji Peđe Grbina prema za sada dostupnim podacima nema svećenika, ni djedova ustaša, ali je zato Grbin svojedobno privukao pažnju pjevajući Thompsonove Čavoglave, što je objavljeno u domaćem medijskom prostoru, a nakon čega se Grbin ispričavao tvrdeći kako je bio pod utjecajem alkohola. Od kuda Grbin i pod utjecajem alkohola zna ovaj svevremenski hit popularnog glazbenika kojeg obožavaju desničari, aktualni predsjednik SDP-a nikada nije objasnio.