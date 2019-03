Dječak u bolnici umro u bolovima, a situacija uopće nije bila toliko opasna!? Oglasilo se i povjerenstvo!

KBC Zagreb je na svojim stranicama objavio priopćenje vezano za tretman dječaka Petra, koji je kako je majka posvjedočila, umro u strašnim bolovima, dok se liječnik na njega derao.

“Poštovani i zainteresirani pojedinci, skupine, predstavnici javnog života i medija,

Svjedoci smo beskrupuloznog napada iz dijela medijskog prostora koji koristi razumljivu roditeljsku bol i nesreću i u ovoj fazi žalovanja očekivanu reakciju traženja krivca za patnju i smrt njihovog djeteta, čija se svrha možda ogleda tek kao raspirivanje boli, buđenje „pravedničkog“ gnjeva, nasilno otvaranje očiju koje ne vide za njihove potrebe iskonstruiranu istinu. Obrazac je to koji je u ranijim vremenima rezultirao i nedužnim žrtvama.

U želji da istinu ne pokrije mrak, a da istovremeno nijedan kamen ne ostane neotkriven u potrebi da rekonstruiramo cijeli tijek ovog neželjenog događaja, naša kuća je danas formirala povjerenstvo za stručni nadzor u kojem su između ostalih i zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb, predstojnik Klinike za pedijatriju i glavna sestra KBC-a.

Mislimo da je u ovom slučaju nažalost došlo do prekida lanca povjerenja između struke i roditelja bolesnika i uložit ćemo svaki napor da ustanovimo u kojem se trenutku to dogodilo i kako spriječiti da se to više ne ponavlja.

Uprava KBC-a Zagreb”