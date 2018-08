Djeca hrvatskih političara: Mokre po tuđim autima, tuku se na cajkama, napadaju policiju

Djeca političara o kojima se u javnosti ne zna previše.

Mladić koji je prije nekoliko dana pretučen u Vinkovcima, u osječkom se KBC-u bori za život, a u javnosti se pojavio podatak kako je u krvavoj noćnoj tučnjavi sudjelovao i sin saborskog zastupnika HDZ-ova Steve Culeja riječ je o Domagoju Culeju koji je široj javnosti poznat ponajprije zbog svojih objava na društvenim mrežama, odnosno hvalisanjem očevom plaćom. S druge pak strane, javnost se svojedobno vavila i Ivanom Culejom, koji je igrom slučaja također Culejov sin.

Ovaj, u najmanju ruku nestašni, mladić nedavno se zaposlio kao policajac u zagrebačkoj Policijskoj upravi, a otac Culej te je prigode kazao kako mu je sin posljednji put iz policije izašao sporazumno, bez loših ocjena.

No, u međuvremenu se doznalo kako je protiv mladog Ivana dvaput pokrenut disciplinski postupak te je kažnjen zbog dvije povrede službenih dužnosti. Zadarska Liburnija, gradski prijevoznik koji broji oko 300 zaposlenika te godišnje ubire oko 50 milijuna kuna prihoda tvrtka je u kojoj je posao pronašao 35-godišnji sin Božidara Kalmete, koji je prije toga pet godina radio u banci.

Dino Bošnjaković, mladić je od 25 godina, a ako vam njegovo prezime zvuči poznato posve ste dobro povezali. Riječ je o sinu ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, koji od studenog prošle godine predsjeda Nadzornim odborom komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. I u ovom slučaju potkrala se jedna slučajnost, ministar Bošnjaković inače je iz Ivanić Grada, kojim vlada HDZ-ov gradonačelnik Javor Bojan Lešo, dok je istovremeno mladi Bošnjaković u istome gradu član predsjedništva HDZ-ove mladeži te član predsjedništva Mladeži HDZ-a Zagrebačke županije. Osim aktualnih političara, sasvim sigurno vrlo zanimljivo zvuče i podatci o djeci hrvatskih političara koji su ostavili traga u novijoj hrvatskoj povijesti.

Ako je itko ostavio traga u novoj hrvatskoj povijesti, tada je to nedvojbeno pokojni predsjednik Tuđman. Od troje njegove djece, u političkim vodama relativno vješto pliva sin Miroslav, koji je ujedno doktorirao na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Nakon očeve smrti pokušavao se potvrditi kao vođa desnice, a kako mu to nije pošlo za rukom, nakon političkih lutanja, smiraj pronalazi u HDZ-u, a u medijskom prostoru opisivan je i kao Tuđmanovo dijete koje je najmanje profitiralo od svojega prezimena.

Drugi sin, Stjepan Tuđman poznat je po ugostiteljskim pothvatima i ne pretjerano uspješnom vođenju lokala na prilično atraktivnim lokacijama u Zagrebu.Njegove su tvrtke kao dobavljači zagrebačkog Studentskog centra, koncem devedesetih javno prozivane jer su cijene na fakturama bile višestruko više nego li one na tržnicama. Od ove neugodne priče Stjepan se povlači osnivajući tvrtku Patria film, koja je trebala snimati filmove, ali ni to mu nije pošlo za ruku pa je danas zapravo gotovo nemoguće saznati čime se bavi drugi Tuđmanov sin. Poznato je međutim da se kćerka Nevenka bavila poduzetništvom i to još od 1992., a između ostaloga bavila se prodajom tehničke robe. Koncem 90-tih osnovala je tvrtku koja je za Ledo pravila kornete.

U političkim vodama skrasio se i sin pokojnog Ivice Račana, Ivan Račan. Nakon završene srednje matematičko-informatičke škole, prilično se ozbiljno angažirao u SDP-u i to do te mjere da se u kuloarima pričalo o njegovom ogromnom utjecaju na bivšeg premijera Zorana Milanovića, s kojim je bio u prijateljskim odnosima. Ironično, na pretposljednjim parlamentarnim izborima Račanova agencija Maksima komunikacije, bila je angažirana u predizbornoj kampanji stranke Pametno.

Atraktivna kći jednoga od najutjecajnijih HDZ-ovaca Željka Reinera, svojedobno je odriješila kesu i stranci donirala čak 30 tisuća kuna, što ne bi bilo previše čudno da u to doba nije imala svega 19 godina. Nedavno je na svojem Facebook profilu napisala da počinje raditi za HDZ.

Sin Branimira Glavaša, mladi Filip zaposlen je u osječkom odvjetničkom uredu Marijana Hanžekovića, a bivši šef HSS-a Zlatko Tomčić ima tri kćeri. Nedvojbeno, najpoznatija od njih je Martina Tomčić Moskaljov, operna solistica i magistrica na Visokoj glazbenoj školi u Grazu. Njezina sestra Amika u Americi je studirala astrologiju, kojom se danas profesionalno bavi te je za 15 minuta konzultacija s ovom damom potrebno izdvojiti oko 400 kuna. Marija Tomčić najmlađa je u dinastiji, završila je Međunarodnu gimnaziju, studirala grafički dizajn te se okušala kao novinarka.

Daleko od politike djeca su HDZ-ova Andrije Hebranga. Sin Darko je projektni menadžer zaposlen u bankarskoj grupaciji Intesa, dok je kćerka Ivana doktorica znanosti zaposlena na Filozofskom fakultetu. Pokćerka Vanda završila je poslovnu školu u Americi, a jedno vrijeme bila je zaposlenica Agrokora.

Sin bivše premijerke Jadranke Kosor, viši je asistent na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

U Londonu se školuje kćer bivše ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, dok Sanaderova kći Petra glumačku karijeru gradi ‘preko bare’. U Den Haagu se školovao sin SDSS-ova šefa Milorada Pupovca te je odnedavno zaposlenik riječkog Filozofskog fakulteta. Njegova sestra Tihana diplomirala je sociologiju i filozofiju. Hrvatsku je napustio sin bivšeg premijera Zorana Milanovića Ante Jakov, koji je u Zagrebu završio Klasičnu gimnaziju, a kći Ive Josipovića nedavno je započela doktorski studij na švicarskom Veleučilištu računalnih i komunikacijskih znanosti. Bandićeva miljenica Anamarija radi u tvrtki Combis, koja je u vlasništvu HT-a.

Da i djeca političara ponekad znaju biti nestašna, pokazuje slučaj Hrvoja Đakića, sina HDZ-ova zastupnika Josipa Đakića. Ovaj mladić početkom 2010. godine na Ugljanu je izazvao incident tako što se prvo ispred jednog noćnog kluba potukao, a zatim nekoga čak i pokušao pregaziti svojim automobilom.

Sin ustavnog suca i bivšeg SDP-ovca Mate Arlovića, Vladimir također je dramatizirao ispred jednoga zagrebačkog noćnog kluba. Nije mu se, naime, dopalo što njega i društvo zaštitari nisu pustili u klub pa je prvo nasrnuo na njih, a zatim mokrio po autima u kojima su sjedile nepoznate djevojke. S njime u društvu tada je bio sin ondašnjeg glavnog državnog odvjetnika Branka Jordanića. Nije ova nezgoda bila prvi incident Arlovića mlađeg, jer se spominjalo da je jednom prilikom kao maloljetnik fizički nasrnuo na policajca. Unuk Josipa Manolića je pak na stranice crne kronike dospio nakon što je pucao ispred jednog zagrebačkog narodnjačkog kluba.