DIŽU CIJENE, OBMANJUJU I IZRABLJUJU RADNIKE! Veliki Plenkovićev obračun s trgovačkim lancima: Ovo je njegov najjači adut

Autor: Iva Međugorac

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena ono je za čime premijer Andrej Plenković kani posegnuti kako bi doveo u red trgovačke lance i one čije su cijene nakon uvođenja eura krenule strelovito rasti, a uz to namjera mu je ograničiti cijene za grupu proizvoda. Prema tvrdnjama naših dobro upućenih sugovornika Plenković za sada razmatra nekoliko opcija, a gorčinu izaziva to što je vrlo izgledno da uz najbolju vjeru ni Plenković neće moći poduzeti previše.

Nije tajna da su vladajući još početkom jeseni ograničili cijene za devet proizvoda, a sada se razmišlja i o tome da se cijene ograniče za njih 200-tinjak, no konačna odluka još nije donesena zbog strke koju je Plenković imao po pitanju rekonstrukcije Vlade, što se prije svega odnosi na Ministarstvo graditeljstva. Iako se u djelu javnosti vjeruje da su premijerove i prijetnje ministra Filipovića pucanj u prazno, među Plenkovićevim suradnicima tvrdi se kako on ima mehanizama s kojima se može obračunati sa onima koju budu ignorirali njegove pozive za racionalizaciju cijena.

Plenković ipak zna što govori





”Veliki dio trgovačkih lanaca koristi povlaštenu struju od HEP-a, tu Plenković može zavrnuti pipu. Naravno da Vlada ne može natjerati službeno lance da cijene proizvoda vrate na staro, ali i samim ograničavanjem cijena puno bi se postiglo, i građani bi to zasigurno znali cijeniti kao još jedan Plenkovićev potez kojim u kriznim vremenima nudi stabilnost”, uvjeren je naš sugovornik te napominje da se o svim potezima u Vladi promišlja dubinski te da se oni pomno analiziraju kako im se ne bi dogodila situacija kao nedavno s Petrolom koji im je zaprijetio tužbom što možda i jest razlog radi kojega se u ovu priču uključio Vladin Ured za zakonodavstvo.

U ovom ratu s dizanjem cijena aktivno sudjeluje Filipović, ali se zato na ovu temu rijetko, odnosno gotovo niti jednom do sada nije oglasio ministar financija Primorac u čijem su resoru prema Plenkovićevim najavama o zamrzavanju cijena skeptični jer kažu da je upitno što će to zamrzavanje donijeti pošto ni do smanjenja niza proizvoda na koje je smanjen PDV nije došlo, baš kao što se ni cijene goriva nisu vratile na cijenu ispod deset kuna, iako se situacija na tržištu stabilizirala. Cijene gotovo svih proizvoda rasle su tijekom cijele prošle godine, a to izgleda gospodarstvenicima nije bilo dovoljno, štoviše, Plenkovićeve prozivke i prijetnje da spuste cijene izazvale su burne reakcije u Udruzi trgovine Hrvatske udruge poslodavaca, a ni to što premijer spominje crne liste na njih nije utjecalo na način da korigiraju cijene.

Spominjanje crnih lista nije dovoljno

”To što Plenković spominje crne liste nije dovoljno. Što crne liste znače za potrošače? Trebalo je na vrijeme odrediti sankcije za takva postupanja, ovako je to besmisleno”, navodi naš sugovornik iz vladajućih redova. Nisu međutim cijene podigli i zaokružili samo trgovački lanci učinio je to i dio ugostitelja, frizera i ostalih koji svoje usluge nude građanima pa je rast cijene najavljen i od strane HT-a, nakon čega je i iz A1 korisnicima stigla Obavijest o uvođenju indeksne klauzule iz čega proizlazi da i oni dižu cijene svojih usluga.

Zbog dizanja cijena na meti građanskih kritika kada su posrijedi trgovački lanci primarno se našao Lidl kojega se na društvenim mrežama prozivalo da su bezobrazno iskoristili euro kako bi digli cijene svojih proizvoda što su u ovom trgovačkom lancu demantirali oglasivši se pri tome i po pitanju nižih cijena određenih proizvoda u susjednoj Sloveniji.

”Što se tiče usporednog računa iz oba Lidla koji je objavljen u nekoliko hrvatskih medija, čak 8 od 10 proizvoda s navedenog računa iz slovenskog Lidla ima stopu poreza 9,5 posto, a u Hrvatskoj 25 posto. Radi se o razlici od čak 15,5 postotnih poena. Nadalje, Hrvatska plaća povratnu naknadu na PET ambalažu u iznosu 0,07 eura što se reflektira na proizvode kao što su mineralna voda i sokovi”, poručili su iz ovog lanca uz napomenu da su u Sloveniji jeftiniji i benzin i dizel što tvori razliku u logističkim troškovima za dostavu robe.









Dok je s jedne strane opravdanje Lidla razumljivo, s druge strane u Hrvatskoj godinama vlada stajalište kako je politika nemoćna pred utjecajnim trgovačkim lobijima čije djelovanje nije do kraja i adekvatno regulirano u našoj zemlji ne samo po pitanju cijena, već i po pitanju radničkih prava.

Plodine na udaru kritika

Nerijetko se lanci nalaze na udaru zbog plaća i uvjeta u kojima rade njihovi djelatnici, a koncem prošle godine djelatnici Plodina odlučili su se na prosvjed progovarajući o grubom kršenju radničkih prava u ovom poznatom lancu na što je ukazivao i predstavnik Nezavisnog sindikata Hrvatske kada se s djelatnicima Plodina pojavio na protestu koji se održao na riječkom Korzu. Uz prijetnje otkazom zbog članstva u Sindikatu kao svoj glavni problem isticali su prekovremeni rad, radi nedjeljom bez plaćanja te ukidanje stimulacije ukoliko radnik uzme samo dan bolovanja.









Djelatnici Plodina tada su govorili i o diskriminaciji oisno o gradu ili županiji u kojoj su zaposleni pa se saznalo da su zaposlenima u Slavoniji i Zadru plaće za tisuću kuna manje nego onima u Zagrebu ili Rijeci. Plaće im se smanjuju i za iznos porezne olakšice na djecu i uzdržavane članove obitelji, a zbog bolovanja gube stimulaciju od tisuću i pol kuna. Tek je to jedna u nizu neugodnosti kada su po srijedi trgovački lanci i njihovo poslovanje u Hrvatskoj, gdje ni kazne koje dobivaju za određene prekršaje nisu vrijedne spomena.

Simbolične kazne za velike propuste

Nedavno je tako tvrtka Kaufland Hrvatska prekršajno je kažnjena s 5.000 kuna, dok je odgovorna osoba kažnjena sa 1.000 kuna stoga što su za reklamne kampanje u kojima su oglasili 30 posto popusta za sva bezalkoholna i energetska pića anonimnom kupcu dvije boce od po dvije litre Coca-cole prodali po redovnoj cijeni od 26,99 kuna, a ne s 5.56 posto popusta odnosno kulu i pol jeftinije.

Ni Plodine nisu pretrpjele pretjeranu financijsku štetu radi toga što su u svojoj poslovnici u Koprivnici prodavali maslinovo ulje Tradicija za koje je analizom utvrđeno da ne odgovara deklaraciji što su tek neki od primjera nepoštenih trgovački praksi u našoj zemlji na koje često upozorava Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Plenković pak sada ima priliku stati u zaštitu građana i krenuti u obračun sa svima onima koji nastoje obmanuti građane, a hoće li mu to poći za rukom ostaje za vidjeti.