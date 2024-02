Diže se velika pobuna zbog Sandre Benčić: Jedan je politički kapitalac ‘podvio rep’

Autor: Iva Međugorac

Na prosvjedu s kojim oporba namjerava rušiti premijera Andreja Plenkovića glavnu riječ imati će kao što je poznato saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić koja je ujedno i njihova kandidatkinja za premijerku. Iako načelno kandidature za premijera do sada nisu bile praksa u hrvatskoj političkoj areni, nedvojbeno je da u kadrovski slabašnoj stranci Možemo! nisu niti imali puno prostora za razmišljanje.

Posljednjih godina Benčić se doista što svojim medijskim istupima, a što nastupima u Hrvatskom saboru doista i jest nametnula kao najglasnija predstavnica ove političke opcije koja je trebala vratiti život na lijevu političku scenu koja je sa SDP-om počela odumirati, što je vidljivo i iz rejtinga ove stranke, koja se u mandatu Peđe Grbina uspjela osuti na dva zastupnička kluba.

Grbinova netaktičnost i sve vidljiviji antitalent za politiku razlozi su zbog kojih i Benčić, i Možemo danas jesu tu gdje jesu, u samom vrhu domaće političke scene, na kojoj i dobar dio ljevičara Grbinu zamjera to što je dopustio da na prosvjedu posljednji drži govor, čime je kako kaže dio njegovih stranačkih kolega još jednom po tko zna koji put podvio rep pred kolegicom Benčić. Upravo u njoj dio SDP-ovaca vidi glavnog i odgovornog krivca za propale pokušaje dogovora oko zajedničkog izlaska na parlamentarne izbore, čime je praktički napravljena usluga Plenkovićevom HDZ-u.

Benčić kao kamen spoticanja

I posljednjih dana, otkako se govori o velikom oporbenom prosvjedu, govori se kako je Benčić ta koja pokazuje najsnažniji otpor ideji o ujedinjenju oporbe za nadolazeće parlamentarne izbore, jer bi se kako kažu na ljevici sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem lako dogovorili pošto je on u više navrata do sada pokazao da je otvoren za kompromise. Kompromisi Benčić ne zanimaju jer bi se u tom slučaju unutar SDP-a i Možemo morali dogovoriti oko neutralnog premijerskog kandidata, što ne zadovoljava njene ambicije, smatraju nezadovoljnici iz SDP-a, koji pri tome napominju kako se već dugo i po Zagrebu priča kako se i sami Tomašević prije donošenja bilo kakvih važnijih odluka u glavnom gradu konzultira sa svojom britkom kolegicom koja se naprosto svojim nastupima uspjela nametnuti kao šefica.

Još se od posljednjih lokalnih izbora nagađalo da bi baš Benčić mogla biti kandidatkinja za premijerku, ono što se nagađalo nedavno se i objelodanilo, i možda takvo nešto nikome na ljevici ne bi niti bilo sporno da se zadnjih dana Benčić nije nametnula i kao vođa pobunjene oporbe koja zbog toga strahuje zbog razdora.

Strahova zato, barem za sada nema premijer Plenković u čijoj stranci bez obzira na sve drže da predsjednika Vlade i njegovu poziciju Benčić teško može ugroziti, pri čemu se najviše od svega u HDZ-u pozivaju na rejting kojega njihova stranka uživa u odnosu na ostatak oporbe. Kada se govori o uobičajenim predizbornim duelima koji se u kampanjama organiziraju po medijskim kućama, u HDZ-u smatraju da pristup Sandre Benčić koja slovi za ženu bez dlake na jeziku može biti dvosjekli mač i za nju, i za Plenkovića.

Dvosjekli mač za Plenkovića i Benčić

S jedne se strane očekuje da će ona u duele s Plenkovićem pristupiti napadački, no s druge strane treba znati da je Plenković sve parlamentarne izbore dobio baš na svojoj smirenosti kod debata. Napadačkoj retorici javnost je imala prilike svjedočiti na izborima na kojima su snage odmjeravali premijer Plenković i bivši predsjednik Kukuriku vlade Zoran Milanović, a baš zbog Milanovićeve histerije i načina na koji je komunicirao mnogi drže da Plenković s tih izbora i jest izašao kao dominantna figura. Ono što se također naglašava kao slabost zastupnice Benčić po pitanju premijerske kandidature jest njeno ograničeno biračko tijelo pa se drži da ona teško može pridobiti povjerenje birača centra.









”Njoj jednostavno nedostaje političke širine koju Plenković ima, a osim toga poslušajte i sve ovo što uoči prosvjeda govori, teško da u tome ima argumenata koji bi neodlučne građane motivirali na izlazak na izbore”, kaže nam jedan HDZ-ovac koji drži da Benčić ide u prilog to što Možemo ima veliku potporu medija. No, izbori se dobivaju na biralištima i među građanima, a tu Možemo ima ogromnu slabost pa je veliko pitanje hoće li izvan Zagreba uopće imati sa kime popuniti svoje liste, što bi se posebno moglo obiti o glavu Benčić koja i jest inzistirala na samostalnom izlasku na izbore. Bez osnivanja ogranaka ni jedna se politička opcija u zemlji ne može razvijati, a to je nešto što u Možemo očito nisu shvatili.









Možemo se ‘malo zaletio’

Upravo se to navodi i kao jedna od ključnih slabosti Možemo pa upućeni navode kako se ekipa iz Možemo vrlo vjerojatno malo zaletjela jer oni nemaju realne šanse osvojiti poziciju predsjednika Vlade, bez obzira na značajnu potporu srednjostrujaških medija. Predstavnici ove opcije nisu osnovali ni jedan veći ogranak, zbog čega ne mogu računati na značajniji uzlet svoje stranke na nadolazećim parlamentarnim izborima, što se za SDP ne može reći. Bez obzira na sve njihove slabosti SDP je još uvijek opcija koja ima kakvu, takvu infrastrukturu i zato dio članova ove stranke i jest nezadovoljan time što je Benčić preuzela ne samo ulogu šefice svoje stranke, već i ulogu šefice ljevice, ali i vođe oporbe čemu nije dorasla.

Da Benčić nije dorasla premijerskoj funkciji potenciraju nerijetko i u HDZ-u pri čemu kritiziraju njene propale obrte, ali i godine studiranja, o čemu se svojedobno oglašavao i aktualni ministar gospodarstva Damir Habijan. “Sjajan početak kampanje za drugog wannabe premijera – Sandra Benčić s platforme Možemo. Sandra Benčić vlasnica je obrta EU savjetovanje, obrt za usluge. I tu nije ništa sporno. Međutim, ono što bi građani trebali znati jest da je navedeni obrt, prema javno dostupnim podacima, u blokadi. Također, razvidno je kako nije prvi put da je obrt u vlasništvu Sandre Benčić u blokadi. Dakle, osim što dokazano ne znaju upravljati Gradom Zagrebom, nisu u stanju voditi ni vlastiti obrt, a vodili bi HR. P.S. Suosjećamo s korisnicima usluga obrta za EU savjetovanje”, napisao je Habijan na Facebooku dok stranci zastupnice Benčić nude sasvim drugu verziju priče.

Prema njima Benčić je najjači lider oporbe otkako oporba postoji jer je s jedne strane dovoljno staložena, a sa druge strane istupa s puno strasti te se očekuje da će kroz kampanju samo jačati, a dodatno joj pak prema tezama iz Možemo u prilog ide baš to što nikada nigdje niti nije isticala svoj svjetonazor, ali i to što argumentirano iznosi sva svoja stajališta i kritike. Nisu u Možemo daleko od istine Benčić doista ima šanse za rasti, ali ponajviše zato što joj s druge strane unutar same oporbe stoji Grbin. Benčić zaista ima bolji rejting od predsjednica Partije, ali se to teško može uspoređivati s Plenkovićevim rejtingom, baš kao što se rejting njene stranke teško može usporediti s onim kojeg uživa Plenkovićev HDZ iz kojeg Benčić u narednim danima može očekivati nove napade posebice otkako se saznalo da je Pravni fakultet u Zagrebu završila sa 36.godina iako ga je upisala akademske godine 1996./1997, odnosno odmah po završetku srednje škole. Drugu godinu studija Benčić je kako se doznalo ponavljala jednom, a četvrtu tri puta.