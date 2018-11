Divjak: Samo ulaganje u izvrsnost može visoko obrazovanje i znanost izvuči iz letargije

Autor: Hina

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u protekla je dva dana sudjelovala na savjetovanju o programskom financiranju visokog obrazovanja “The Power of Funding in steering performance of Higher Education Institutions: Peer Learning Activity”, te je poručila kako samo ulaganje u izvrsnost može hrvatsko visoko obrazovanje i znanost “izvuči iz letargije”.

Ministarstvo je u četvrtak priopćilo kako su na savjetovanju, gdje je zaključeno da sveučilišta moraju pokazati rezultate i preuzeti odgovornost za svoje djelovanje, stručnjaci iz raznih europskih zemalja poput Austrije, Estonije, Finske, Francuske, Mađarske, Luksemburga, Rumunjske i Slovenije razgovarali su o različitim modelima financiranja visokog obrazovanja na primjerima pojedinih država.

Navodi i kako je Europska Komisija pohvalila nedavnu odluku hrvatske Vlade o programskom financiranju visokog obrazovanja i znanosti javnih visokih učilišta, za što će uložiti 1,8 milijardi kuna te omogućiti financiranje na temelju rezultata.

Ministrica Divjak pritom je poručila kako su se sudionici savjetovanja složili s međunarodnim stručnjacima da sveučilišta moraju pokazati konkretne rezultate, “jer nema mjesta uravnilovki u 2018.”.

Pozvala je na odgovornost dionike sustava visokog obrazovanja, jer “samo ulaganje u izvrsnost može hrvatsko visoko obrazovanje i znanost izvući iz letargije”, dok hrvatska sveučilišta moraju biti usporediva s drugim europskim sveučilištima.

“Autonomija sveučilišta ne znači da svatko radi što hoće, već je to prilika da se služi društvu i gospodarstvu. Autonomija podrazumijeva odgovornost, pa na kraju krajeva i odgovornost prema poreznim obveznicima”, istaknula je Divjak.

Savjetovanje je i jedan od pripremnih radnih sastanaka Ministarstva u sklopu predstojećeg predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske Unije u prvoj polovici 2020., stoji u priopćenju.