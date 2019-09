Divjak: Odobreno je preko 4.000 pomoćnika u nastavi

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je problem s nedostatkom pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Definirala je ciljeve ministarstva u narednom razdoblju te istaknula da najvećim uspjehom smatra tjedan dana uspješne reforme u svim školama u Hrvatskoj. Prioritet za naredno razdoblje, istaknula je, bit će strukovno obrazovanje, za koje je izdvojeno 1,2 milijarde kuna. “Uz dualno obrazovanje, tema strukovnog obrazovanja nešto je na čemu ćemo inzistirati. Politički prioritet, i ministarstva i HNS-a, plaće su prosvjetara, i oko toga ćemo vrlo brzo imati rezultate.”

Na pitanje je li riješen problem pomoćnika u nastavi, rekla je sljedeće: “To je stručno pitanje. Ja ne odlučujem o tome koje dijete treba dobiti pomoćnika, to trebaju raditi stručnjaci. Zato sam osnovala povjerenstvo i zatražila analizu, jer imamo eksploziju zahtjeva. Ove godine je tih zahtjeva daleko više nego proteklih godina. Sada je odobreno preko 4.000 pomoćnika. Za usporedbu, prošle godine bilo ih je 3.000, prije pet godina nešto više do 1.000, prije 10 godina 200.

To je pitanje za struku. Ovaj petak imat ćemo sastanak, gdje ćemo predočiti naše analize i prijedloge osnivača i udruga, kako bismo bili sigurni da je, svatko tko je trebao dobiti, i dobio. Jednako tako, da budemo sigurni da svatko tko je tražio, a nema osnove, zna koji su kriteriji – da to djeci mora koristiti. Ne smijemo štetiti. U nekim slučajevima, ako dodijelite pomoćnika koji služi da fizički pomaže djetetu – to nije učitelj, to je netko tko fizički pomaže djetetu – ukoliko ga dodijelimo djetetu koje može samostalno djelovati, u tom slučaju smo mu štetili”, kaže Divjak.

Upitana je i o pravima pomoćnika u nastavi. “Pitanje plaćanja asistenata je riješeno jer sam ja prošle godine donijela Pravilnik. Jedino pitanje je primjenjuje li se on kako treba. U njemu su definirani i načini plaćanja i druga prava koja pomoćnici imaju. Sada saznajemo da se to ne primjenjuje na način na koji je zamišljeno. Nemojmo zaboraviti eksploziju zahtjeva. Ali, naglasak na pomoćnicima nije nešto što bi nam trebalo biti u fokusu, nego to da svako dijete koje treba pomoćnika dobije pomoćnika, ali i da budemo oprezni oko dodjele tog prava onima kojima to ne koristi.”