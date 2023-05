DISKRETNA POSREDNICA IZMEĐU MILANOVIĆA I VUČIĆA! Impresionirani su njenim atraktivnim izgledom

Autor: Iva Međugorac

Dok se cijela Srbija bavi strašnim zločinima koji su pogodili tu zemlju, a što je rezultiralo i prosvjedima na kojima se uz ostalo potražuje odlazak predsjednika Aleksandra Vučića njegova supruga Tamara Vučić gostovala je u Zagrebu gdje se sastala s hrvatskom prvom damom Sanjom Musić Milanović.

Povod zbog kojeg se prva dama Srbije pojavila u hrvatskoj metropoli bio je događaj kojega je Ured predsjednika RH organizirao u suradnji s Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije, a Tamara Vučić svojim se sudjelovanjem na ovom događaju pohvalila i na vlastitom Instagram profilu gdje je podijelila fotografije iz Zagreba koje nisu promakle ni srpskim medijima koji su posebnu pozornost posvetile njenim odjevnim kombinacijama.

Tiha diplomacija dviju prvih dama





Upućeni međutim tvrde da su dvije prve dame bez obzira na teške riječi koje su posljednjih mjeseci razmijenjene između Zagreba i Beograda u korektnim odnosima te da one predstavljaju svojevrsnu tihu diplomaciju. Nije tajna da je i Musić Milanović koncem prošle godine bile pozvana na modnu reviju u srcu Beograda posvećenu Jovanki Broz.

Oni koji prate odnose između Srbije i Hrvatske te serijal prosvjeda koji su krenuli u susjednoj Srbiji svjedoče kako je Vučić ovih dana posebno ranjiv te tvrde da ta njegova ranjivost za Hrvatsku nije nimalo benigna, i baš zato nije loše da dvije prve dame uspijevaju zadržati korektne odnose, pa makar to bilo i u protokolarne svrhe.

Gospođa Vučić koja se u medijskom prostoru rijetko pojavljuje inače je vrlo dosjetljiva i inteligentna žena, koja bez obzira na poziciju svojeg supruga nastoji zadržati imidž samozatajne.

Poznato je da je gospođa Vučić diplomirana politologinja, kojoj mediji u Srbiji laskaju i zbog iznimno atraktivnog izgleda s kojim se javnost u susjedstvu po prvi put upoznala na navodnim tajnim fotografijama koje su isplivale u javni prostor u provladinom tabloidu Informeru davne 2014. godine. Njeno sljedeće pojavljivanje u javnom prostoru odvilo se tijekom festivala trubača u Guči kada je prošetala sa Ivicom Dačićem i njegovim sinom.

Tamara, koja je inače druga Vučićeva žena veliku je pažnju izazvala u vrijeme kada se uz svojeg supruga pojavila u Skupštini u čast posjete britanskog princa Charlesa kada su mediji u Srbiji također izvještavali o njenom držanju, atraktivnom izgledu i besprijekornom modnom izričaju.

Malo se toga zapravo mimo toga zna o prvoj dami Srbije koja se djevojački prezivala Đukanović. Rodom je iz Loznice, iz koje se u Beograd preselila na Filozofski fakultet na kojem je studirala engleski jezik, da bi na koncu ipak diplomirala na Političkim znanostima. Ujedno je završila Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova u kojem je radila i kao savjetnica za Europu.









Predviđali joj manekensku karijeru

Da bi stavili naglasak na njenu vanjštinu mediji u susjedstvu svojedobno su pisali da su Vučićevoj Tamari u mladosti predviđali manekensku karijeru, ali se ona po svemu sudeći na koncu ipak odlučila u sjeni graditi diplomatsku karijeru s pozicije prve dame Srbije, što ovih dana mora da nije nimalo jednostavno.

No, ona se s teškim situacijama naučila nositi, a jedna od najtežih u njenom životu zasigurno je gubitak djeteta, odnosno djevojčice koja se trebala zvati Neva, a koju je izgubila tri dana prije planiranog događaja, o čemu se u Srbiji detalji nikada nisu saznali.









Zna se da je Vučić sa svojom suprugom četiri godine kasnije dobio sina Vukana, dok iz prvog braka sa pokojnom suprugom Ksenijom ima sina Danila i kćer Milicu. Neugodna situacija za prvu damu Srbija mogla je biti i ona kada su se novinari Krika- Mreže za istraživanje kriminala i korupcije bavili imovinom njenog supruga Aleksandra Vučića pri čemu su došli do saznanja da Tamara posjeduje stan od 104 m2 vrijedan 196 tisuća eura, ali je Vučić objašnjavao kako se radi o nekretnini koju su njegovoj supruzi kupili roditelji.

Na tome je priča o imovini prve dame Srbije i stala, ali priča s prosvjedima u Srbiji po svemu sudeći ne misli stati što i ne čudi kada se zna da iza njih stoji jaki okidač, odnosno dva masakra koji su na noge digli ondašnju javnost posebice otkako je Vučić na konferencijama za tisak od sebe pokušao napraviti žrtvu. Kao što je poznato nedavno je 13-godišnjak u školi na Vračaru ubio osmero djece i školskog portira, a nedugo nakon toga 21-godišnji Uroš Blažić kod Mladenovca je ubio osam i ranio 14 ljudi.

Vučić ne prestaje s konferencijama

Tim povodom Vučić je u više navrata izašao pred kamere progovarajući o spornim snimkama koje je maloljetni Kosta gledao, pri tome je napao i hrvatske medije napominjući kako su tekstovi o njemu koordinirani.

“Zašto je Vučić prva vijest u Hrvatskoj cijeli dan? Evo, vi recite, da ne moram ja. Kad je kod nas Plenković ili Milanović glavna vijest 24 sata? Nije ni pet minuta. Bit će da nešto dobro radim za ovu zemlju. Neće biti da su se baš toliko zabrinuli za sudbinu Srbije. Ja nemam ništa protiv toga i to me dodatno motivira”, kazao je srpski predsjednik o kojem je pak ponešto rekao i veliki New York Times koji smatra da iza Vučićeve vladavine stoje mediji i mafija.

Da Vučić iza sebe ima potporu djela ondašnjih medija evidentno je i iz toga što primjerice dobar dio medija u Srbiji nije popratio ondašnje prosvjede, a neki mediji prosvjed su pripisali političkoj opoziciji optuživši prosvjednike za štošta.

Nedavno je pak New York Times Vučića povezao s Veljkom Belivukom, trgovcima kokainom i ondašnjim huliganima s nogometnih tribina uz opasku kako su Vučić i njegovi kadrovi fotografirani u društvu moćnih osoba, pri čemu se spominje i predsjednikova sina Danila te progovaraju o tome kako je i sami Belivuk tvrdio kako je njegova banka državni projekt. U ovom se mediju progovaralo o sivoj zoni između države i mafije koja je u Srbiji stvarna, a progovaralo se i u važnosti huligana u Srbiji, no sve to Vučić je pripisao zavjeri američke CIA-e nazvavši te medijske napise besmislenima.