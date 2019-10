DISKRETAN, ALI OPERATIVAN! Najvažnija karika Kolindine kampanje: Sklopljen je tajni pakt

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović napokon je službeno objavila svoju kandidaturu za još jedan mandat, a u neizvjesnu bitku kreće uz potporu stranke u kojoj je stasala u najutjecajniju hrvatsku političarku – riječ je, naravno, o HDZ-u koji puca po šavovima od podjela. Na jednoj su strani pobunjenici nezadovoljni vladavinom Andreja Plenkovića, predvođeni Mirom Kovačem i Davorom Ivom Stierom, a na drugoj premijer okružen ljudima koji su po ramenu tapšali sve njegove prethodnike. No, ključna figura hrvatske politike, barem kada je o HDZ-u riječ, svakako je Milijan Brkić, drugi čovjek stranke, koji je na prošlim predsjedničkim izborima osigurao Kolindi Grabar-Kitarović pobjedu, vodeći joj kampanju kao ključni operativac na terenu. Odnosi između Plenkovića i Brkića donedavno su bili poljuljani, premijer se Vase, kako ga suborci zovu, nastojao riješiti više puta, ali iz svakog pokušaja Brkić je izlazio još jači. Potvrdilo se to i aferom SMS o kojoj je javnost brujala tjednima, a čiji je glavni protagonist bio upravo Brkić, no nakon europskih izbora na kojima je Plenković posve marginalizirao Vasu postalo je jasno da bez tog labuda HDZ pjeva kukavičji pjev. Upravo zato Plenković, koji je stjeran u kut, od svojeg neprijatelja sada uoči predsjedničkih izbora nastoji stvoriti prijatelja jer vrlo dobro zna da bez Brkića i njegova utjecaja na terenu predsjedničina pobjeda postaje još upitnija, a dođe li do debakla i na ovim izborima, Plenkovićeva glava mogla bi se naći na panju. Baš zato, dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke prepričavaju pakt koji je sklopljen između najmoćnijih HDZ-ovaca. Njih su si dvojica odlučila pružiti ruku pomirenja i ujedinjeni krenuti u predsjedničke izbore, a Brkić bi za predsjednicu najveći dio posla trebao odraditi u svojoj rodnoj Hercegovini, gdje joj poziciju ozbiljno ugrožava kandidatura Miroslava Škore. Jednako tako, drugi čovjek vladajuće stranke iznimno je utjecajan u Slavoniji i slavonskiim ograncima, gdje bećar Škoro ima veliku potporu. Sve je to dio pakta koji su postigli Brkić i Plenković. Da je do kompromisa došlo, potvrđuju prisni susreti dvojice stranačkih lidera. Brkić se odnedavno sve intenzivnije pojavljuje u javnosti, a uz predsjednicu je stajao na nedavnoj procesiji u Trilju. I dok izvori bliski Plenkoviću govore kako je do stabilizacije odnosa došlo tijekom kolovoza, kada su se sastali u jednom zagrebačkom restoranu i zakopali ratne sjekire, izvori bliski Brkiću taj susret osporavaju, no napominju da Brkić definitivno neće opstruirati predsjednicu, on će svoje stajalište izreći uoči unutarstranačkih izbora, kada će podržati nekog od kandidata. Nije, tvrde izvori bliski Vasi, on taj koji je inicirao pomirbu, na tome je inzistirao Plenković, i to baš nakon europskih izbora, nakon kojih je odlučio odustati od Brkićeva rušenja i eliminacije, jer time zapravo ponajprije ugrožava samoga sebe. Odnosi su se nakon toga doista i stabilizirali pa je tako Brkić na nedavno sastanku stranačkih glavešina prekorio Kovača zbog isticanja kandidature na unutarstranačkim izborima, pozivajući stranku na jedinstvo do predsjedničkih izbora. Odnos između Plenkovića i Brkića tako je trenutno stabilniji nego što je bio, a to bi svakako moglo ići na ruku i predsjednici, no pitanje je do kada će to primirje trajati.