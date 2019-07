Direktor Hrvatske turističke zajednice brani sezonu: ‘Nismo podbacili, još nismo ni započeli!’

Autor: Dnevno, B.V.

Smjena je turista. Dan su obilježile gužve na cestama u oba smjera. Vozilo se u kolonama, ponegdje i stajalo. I kad pomislite da konačno kreću slike pretrpanih plaža i restorana, dolaskom na odredišta – drugačija slika.

Gost Dnevnika Nove TV bio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

S Jadrana stižu prizori praznih plaža, praznih restorana i apartmana. Koliko je gostiju u ovom trenutku u odnosu na isto vrijeme prošle godine?

Prema podacima eVisitora od subote ujutro, u Hrvatskoj je oko 880.000 gostiju, što je otprilike kao i prošle godine. No, dopustite mi pojašnjenje. To je podatak od jutros koji važi i za petak. Ti podaci za sutra i prekosutra će se još promijeniti s obzirom na to da pružatelji usluga u turizmu koji iznajmljuju svoje kapacitete imaju rok od 24 sata prijaviti goste. Zato smo ministar Cappelli i ja na konferenciji još prošlog tjedna napomenuli da ćemo s podacima izlaziti na mjesečnoj bazi kada ćemo imati relevantne podatke i kompletirani mjesec. Hrvatska i dalje bilježi plus u dolascima i noćenjima. Kada zbrojimo prvih šest mjeseci i prvih deset dana srpnja, mi smo četiri posto u plusu u dolascima i jedan posto u noćenjima.

Stječe se dojam da je turista manje nego prošle godine, službene brojke to demantiraju. O čemu se radi?

Činjenica je da u Hrvatskoj imamo više kapaciteta nego prošle godine. U komercijalnom smještaju je 47.000 više kreveta, što znači da bismo tijekom svakog dana trebali imati 47.000 novih gostiju koji bi svaki dan trebali boraviti u određenim destinacijama. Neke destinacije bilježe nešto slabiji turistički promet u odnosu na prošlu godinu. Ali mnoge destinacije, posebno one u kojima se ulaže u kvalitetu, u raznolikost sadržaja, bilježe turistički porast. I u Splitu se bilježi čak dvoznamenkasti porast što se tiče dolazaka i noćenja. Vjerujem da kako ćemo se približavati kraju srpnja, te brojke rasti.

Je li sezona podbacila?

Ne možemo reći da je podbacila, sezona je tek počela. Putovao sam danas iz Rijeke prema Splitu punih pet sati i po stanju na prometnicama mogu reći da smo u pravoj špici, s obzirom na ogromne gužve. Sporo se putovalo, mnogo se i čekalo danas. To je znak da turista u Hrvatskoj ima. Kako ćemo se približavati terminima kraja srpnja i početka kolovoza te će brojke još i rasti.

Kakve su projekcije za ostatak srpnja i kolovoz?

Pričekajmo kraj srpnja pa ćemo vidjeti. Stanje na tržištima je stabilno. Hrvatska ima stabilna buking, imamo dobru poziciju, odradili smo golemi posao što se tiče same promocije tijekom cijele godine. Već radimo na nekim projektima za sljedeću godinu. Važno je naglasiti da Hrvatska ima dobru poziciju i da vjerujem da ćemo se približiti brojkama od prošle godina koja je bila iznimno uspješna, rekordna godina. Odnosno, ako bude i neki postotak manje, da neće biti ništa strašno. Nema drame. Stalno smo u kontaktu s turističkim sektorom, s partnerima, gospodarskim subjektima, svim dionicima u turizmu. I zajednički promišljamo o svemu što treba napraviti na tržištu da Hrvatska zateče stečenu poziciju.

Koliko pomažu festivali poput splitske Ultre koji promovirate?

Sigurno da Ultra doprinosi iznimnoj vidljivosti Hrvatske u svijetu. Ultru će ove godine posjetiti 15-ak posto više posjetitelja nego prošle godine, što znači oko 160.000 posjetitelja svih ovih dana iz 140 zemalja. Ultra ima i financijski učinak. On je najvažniji s obzirom na potrošnju, na popunjenost smještaja i ugostiteljska potrošnja. Ovakvi festivali doprinose povećanju turističkog prometa i vidljivosti Hrvatske.