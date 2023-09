Diplomirala je u 36-toj godini, a obrti joj pod ovrhama: Zanimljiva biografija Sandre Benčić

Ono što se dugo nagađalo ovih se dana obistinilo- britka saborska zastupnica Sandra Benčić kandidatkinja je za premijerku stranke Možemo, koju uostalom predstavlja i u Saboru kao jedna od najaktivnijih zastupnica. Reakcije u vladajućim redovima nisu pretjerane, oni bliski premijeru Andreju Plenkoviću tvrde kako on s ovom kandidaturom nije zabrinut, međutim dio HDZ-ovaca tvrdi da bi se Plenković na predizbornim sučeljavanjima sa ovom zastupnicom ipak mogao znojiti i biti doveden u neugodan položaj pošto je Benčić na glasu kao osoba bez dlake na jeziku, čije nastupe u vladajućoj stranci tumače i kao pomalo bahate.

Zvali su je sivom eminencijom Zagrebačkog holdinga

Dugo je Benčić i prije političke karijere kao aktivistica bila prisutna u javnom prostoru, a otkako je Tomislav Tomašević preuzeo upravljanje Zagrebom govori se kako i u Gradu ima ogroman utjecaj. O njenom utjecaju i sastancima s Upravom Holdinga svojedobno su progovarali bivši šefovi te gradske megatvrtke koji su svoje pozicije preuzeli kao kadrovi aktualnog gradonačelnika, pri tome se govorilo i o sastancima između Benčić i Nikole Vukovića, a Benčić je pak tada tvrdila da je dobila poziv od redatelja Darija Juričana.

”Prenio mi je informaciju da se Vuković želi sastati sa mnom. Kad netko želi razgovor, najčešće ga i dobije. Vuković je došao na sastanak nakon što mu je priopćeno da je razriješen. To je i bio moj uvjet. Pristala sam jer sam vidjela da ima potrebu razgovarati, da želi iznijeti neke stvari, pa čak i ako to podrazumijeva da dva sata moram sjediti da bi se on istresao”, rekla je Benčić koja doduše do danas nije razjasnila koja je njena uloga u cijeloj toj priči i što uopće ima s Holdingom.





To su pitanje svojevremeno postavljali i zagrebački HDZ-ovci, a dio nezadovoljnika tvrdio je i kako je ova saborska zastupnica viđana po Holdingovim hodnicima sa cigaretom u ustima. Bilo kako bilo, uspjeh zastupnice Benčić na parlamentarnim izborima uvelike ovisi o Tomaševićevim rezultatima u Zagrebu, a ako je suditi po serijalu kritika koje se sa svih strana slijevaju na njegov račun, situacija za Možemo na nacionalnoj razini nije optimistična.

Spočitavali joj diplomu i propale poduhvate

Oni koji nisu skloni Benčić problematizirati će i to što je pravo diplomirala u 36-toj godini, a svojevremeno ju je zbog privatnih poslova prozivao zastupnik DP-a Bartulica.

”Obrt koji je vodila Sandra Benčić, jedna od vodećih ljudi platforme Možemo! je kroz zadnjih godinu dana ili više bio pod blokadom. Taj obrt bez ijednog zaposlenika za navodno EU savjetovanje nije uspio nominalno poslovati”, tvrdio je Bartulica te se pitao kako onda Benčić misli upravljati cijelim gradom s milijardama u proračunu, ako nije uspjela voditi ni obrt bez zaposlenika. “Dakle tko ima kompetencije, znanje, vještine da vodi ovakav grad. Složeni sustav s velikim brojem zaposlenika, a nisu u stanju vlastiti mali obrt voditi. Prema tome to je legitimno pitanje, u svakoj zemlji bi to bilo legitimno pitanje. Samo se izgleda pripadnike Možemo! to ne pita”, pitao se svojedobo Bartulica iz Domovinskog pokreta, a ista pitanja sasvim sigurno zastupnici Benčić postaviti će se i u kampanji za predsjednicu Vlade.

bi se reći da Benčić doista ima problema s dugovima i ovrhama, a pored niza neuspješnih poduzetničkih poduhvata uz nju se spominje i aktivizam. Benčić je poznata kao suradnica i predavačica Vijeća Europe na provedbi edukacija za suce i državne odvjetnike u regiji i na području Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Članica je hrvatske radne skupine Obzor 2020 s fokusom na društvena i humanistička prava, a do 2010.godine radila je u tvrtci Razbor čija je suosnivačica, kao suosnivačica se

Benčić spominje i u tvrtci Publiconn koji je prezentiran kao svojevrsni ‘facebook za fundiranje’. Tvrtka je to koja je trebala omogućiti lakše povezivanje postojećih partnera u pronalasku sredstava iz javnih fondova, a namjera je ujedno bila demokratizirati i pojednostavntii cijeli taj proces. No, daleko više od angažmana u poduzetništvu poznati su njeni angažmani u nevladinim organizacijama od Centra za mirovne studije pa sve do Kuće za ljudska prava.

Hrvatskoj je javnosti Centar za mirovine studije poznat ponajviše po izvješćima o migrantskoj krizi i optužbama na račun hrvatske policije za nasilje nam migrantima, a ovoj nevladinoj organizaciji upravo je MUP omogućio ulazak u prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini. Zanimljivo je napomenuti kako je Benčić svojedobno bila sudionica tribine ‘Europa i migracije: gdje povlačimo granicu’ o kojoj je izvještava amerićčki medij Breitbart naglasivši da međunarodni stručnjaci koje financiraju porezni obveznici EU i globalni milijarder George Soroš kažu da je Bruxellesu nužna hrabra migracijska politika koja podrazumijeva otvaranje europskih granica svima koji bježe od ratova, klimatskih promjena i siromaštva.









U vrijeme Vlade bivšeg premijera Milanovića Benčić je imenovana u Povjerenstvo za nadzor policije, a CMS u kojem je bio i poznati LGBT aktivist Gordan Bosanac koji je također danas član platforme Možemo! godišnje iz proračuna dobiva oko četiri milijuna kuna, dok se kao njihov partner navodi Srpsko narodno vijeće koje se najznačajnijim dijelom financira baš iz proračuna. CMS uz Europsku uniju i Vladu RH financiraju i Ured za udruge, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Sorosev Open Society Donations, ali i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveška pa u konačnici i Grad Zagreb, međutim indikativno je to što gotovo 70 posto sredstava dobivaju iz inozemstva. Kao partneri Centra za mirovne studije naznačen je pored ostalog Beogradski centar za bezbednosnu politiku.









Benčić je pored CMS-a i kuće za ljudska prava navedena i kao jedna od osnivačica Zaklade Solidarna. Malo je poznato da je i suprug Sandre Benčić politički aktivan, Miroslav Petrović na parlamentarnim izborima bio je peti na listi za dijasporu u 11. izbornoj jedinici gdje je također branio boje platforme Možemo!. Gospodin Petrović ujedno je zaposlenik Fakulteta političkih znanosti te je Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte.