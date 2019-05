DIP: Čekamo ozbiljne dojave građana

Iz DIP-a poručuju kako su im se javljali građani koje su uzrujali leci u poštanskim sandučićima i ispod brisača automobila, ali je ovoga puta manji broj onih koji se žale na SMS poruke i e-mailove u kojima se nalaze poruke koje krše izbornu šutnju, prenosi N1. Ipak, glasače su uzrujali političari na Hodu za život, ali Hojski – glasnogovornik DIP-a, kaže da nema mjesta pobuni.

“To nije kršenje izborne šutnje, malo ću karikirati, kandidat onda ne bi smio ići ni u dućan, nigdje se ne bi smio pojaviti da ga, eventualno, netko ne vidi, ili ne fotografira. Kršenje šutnje bi bilo kad bi se taj kandidat predstavljao ili bi predstavljao program svoje liste, kada bi sredstva javnog priopćavanja objavila njegovu fotografiju u povorci Hoda”, rekla je Hini potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić, poručivši da mediji mogu i trebaju izbjeći objavljivanje fotografija izbornih sudionika u Hodu za život.

Izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, a za njeno kršenje propisane su visoke novčane kazne, od tri tisuće kuna za građanina koji je prekrši do čak pola milijuna kuna za pravnu osobu koja to učini.

Hrvatski birači svojih 12 zastupnika u Europski parlament biraju u nedjelju u Hrvatskoj i u inozemstvu, u 46 država, prva se otvaraju biračka mjesta u Australiji, u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu.