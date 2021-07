DIO ŠKORINIH PRISTAŠA ZAZIVA TOMISLAVA KARAMARKA! Evo što o tome zna njegov blizak prijatelj

Autor: Iva Međugorac

Otkako je Miroslav Škoro napustio rukovodeću poziciju u svojem Domovinskom pokretu ne prestaju polemike oko toga tko bi mogao preuzeti njegovu funkciju i ovladati strankom koja, po svemu sudeći, prolazi kroz turbulentno razdoblje, u kojem uz ostalo vodi borbu za opstanak.

Mnogo je imena posljednjih dana procirkuliralo javnim prostorom, od Marija Radića, koji privremeno vodi stranku, do vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave pa i Igora Peternela i Damira Vanđelića, no izgleda kako za sada niti jedno ime nije palo na plodno tlo.

Potraga za novim šefom takozvanog Škorina pokreta se nastavlja, a u nekim medijima pojavila se teza kako bi idealan kandidat za predsjednika stranke bio Tomislav Karamarko. Istini za volju Karamarko iskustva s vođenjem stranke ima, iskusan je i prekaljen političar, na čelu HDZ-a uspijevao je osvajati izbore, a u Pokretu i danas sjedi dio ljudi i bivših HDZ-ovaca koje je upravo on stvarao, međutim, oni koji Karamarka poznaju kažu kako se on slatko nasmijao na ideju o tome da preuzme vođenje Pokreta.

”Svako malo u javnom se prostoru pojave teze o tome da se Karamarko vraća, dobro je da ga se javnost sjeća, i da ga se poziva, on je toga svjestan, ali nema šanse da on preuzme Domovinski pokret. On je dobar s ljudima poput Penave, Hasanbegovića, u korektnim je odnosima i sa samim Škorom, ali tamo sada vlada jedan ozbiljan košmar s kojim se on ne želi baviti niti je ikada naznačio da ga taj smjer zanima”, komentira naš sugovornik blizak Karamarku te kaže da on za sada ne razmišlja ni o kakvim političkim angažmanima, niti ga je na tu temu itko iz Domovinskog pokreta kotaktirao.

”Da bi Karamarko preuzeo Domovinski pokret on mora istupiti iz HDZ-a, pa nije lud da to napravi, on vrlo dobro zna procijeniti svoju poziciju, vidjeli ste i sami da je i na unutarstranačkim izborima ostao suzdržan i da je kvalitetno procijenio da još nije vrijeme za nikakve povratke. Iako on ne podržava dobar dio Plenkovićeve politike i smjer u kojem stranka trenutno ide, jasno mu je kako je Plenković sada u nedodirljivoj poziciji i jasno mu je kako sve ove političke okolnosti njemu idu u prilog, u nečem takvom ulaziti u političku arenu i preuzimati pokret koji se osipa može samo netko tko nema ni dana političkog iskustva”, zaključuje naš sugovornik blizak Karamarku te kaže kako se on zasigurno u naredne tri godine neće pokušati vratiti u politiku.