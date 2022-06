‘DIO NOVČANICA ĆEMO POSUDITI, A OSTATAK NAPRAVITI’ Vujčić o uvođenju eura te rastu kamata na kredite

“Dio ćemo sami napraviti, to su eurokovanice koje kujemo, dio ćemo posuditi, dio ćemo kupiti. To je sve već u procesu, ili dogovora ili proizvodnje odnosno pretproizvodnje što se tiče kovanica. Dobili smo mogućnost da iskujemo milijun komada pokusnih i prije odluke o ulasku u eurozonu. Nakon toga ćemo raditi u tri smjene, 24 sata će raditi kovnica da bi do 1. siječnja uspjela iskovati sve količine, ali ni to neće biti dosta. Morat ćemo dio novca uzeti iz inozemstva”, rekao je Vujčić, otkrivši da će novčanice posuditi od onih koji ponude najnižu cijenu.

Što se tiče rasta kamata na kredite rekao je: ” Ja sam još prošle godine najavljivao da će normalizacijom monetarne politike kamatne stope prijeći u pozitivan teritorij i da će se to odraziti na servisiranje kredita. Rekao sam da će to biti postupno i to je nešto što možemo očekivati. To nije nešto što se događa ove godine. Naime, kamatna stopa HNB-a je viša od kamatne stope Europske središnje banke. Mi smo na nuli s depozitnom kamatnom stopom, a oni su na -0,5. Očekujemo da oni nas do ulaska Hrvatske u eurozonu dostignu. To je nešto što će se vjerojatno realizirati postupno iduće godine. Učinak će biti takav za gotovinske kredite recimo porast kamatne stope od 1 postotni poen, otprilike bi trebao značiti porast mjesečne rate od 4-5 eura. Za stambene kredite porast od 1 postotni poen bi mogao značiti porast rate kredita za 20 eura, ako pola posto raste kamatna stopa 10 eura ili ako 2 postotna poena poraste što se sigurno neće dogoditi brzo onda bi to moglo značiti porast prosječne rate kredita za 40 eura, pojasnio je Vujčić.