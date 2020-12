DINAMOVI NAVIJAČI: Dobivamo dojave o pljačkama, pljačka se i one koji dovoze pomoć

Premda u petrinjsku policijsku postaju do sada nije stigla niti jedna dojava o eventualnim razbojstvima i pokušajima pljački po domovima pogođenim potresom, ministar policije Davor Božinović jasno je naznačio kako će se takvi kažnjavati, kada i ako se za njih sazna. O postojanju eventualnih pljački premijera Plenkovića upitali su novinari, no ni on nije imao konkretna saznanja na tu temu, niz je oporbenih saborskih zastupnika koji su upozorili na taj trend, a osim toga na postojanje takvih pojava upozorila je i sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček. I na facebook stranici Zona Dinamo također spominju tu opciju. ”Dobivamo sve više i više informacija o pljačkama na području razrušenom potresom. Pljačka se čak i ljude koji dovoze pomoć. Zato oprez svi, nemojte ići solo već uvijek u grupama.

Ovime šaljemo i apel na sve državne službe, pogotovo MUP da počnu raditi svoj posao i zaštite ljude koji su stradali, a sad im lešinari otimaju dragocjenosti i pristiglu pomoć.

Gospodo iz Vlade i državnih službi, počnite raditi svoj posao, nemojte da mi huligani kako nas volite nazivati počnemo organizirati zaštitu i straže”, poručuju navijači Dinama.

Inače, i nakon zagrebačkog potresa u medijima se pričalo o lopovima koji haraju po porušenim zgradama. Tako je primjerice Dnevnik.hr izvještavao kako je u jednoj zgradi šest od osam stanova orobljeno.

“Samo u dva u prizemlju nisu provalili, vjerojatno jer su blizu ceste pa bi se čulo kako se tuče”, rekao je Petar Baničević, predstavnik stanara, čiji je stan proljetos opljačkan te dodao: “Oni su od mene odnijeli samo dječju bučicu sa sitnim novcem.” I jedna od stanarka oglasila se tim povodom:

“U svim prostorima bile su prevrnute stvari, sve je bilo razbacano po podu. U spavaćoj sobi, po krevetu, sve izvađeno iz ormara, iz ladica”, rekla je Dina te dodala: “Nasreću, vrijedne stvari uzeli smo sa sobom zato što smo se odselili odmah nakon potresa.” Iz policijske uprave i tada su tvrdili kako broj pljački nije skočio, a građane je i onda umirivao ministar Božinović.