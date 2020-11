ĐIKIĆ UZVRATIO PRIMORCU: ‘Je li Vlada svojim odlukama nekom omogućila milijunsku zaradu na antigenskim testiranjima?’

Naš znanstvenik Ivan Đikić ušao je u otvoreni rat s Draganom Primorcem nakon što se javno zapitao ‘je li član znanstvenog savjeta i privatnik koji dobro zarađuje od brzih antigenskih testiranja u sukobu interesa’.

Primorac se, kao član vladinog znanstvenog savjeta i predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina, koja je prva provodila antigenska testiranja, brzo prepoznao i reterirao Đikiću. Napomenuo je da ne može btii u sukobu interesa jer ne posluje s državom te je ocijenio kako je Đikić “pucao sačmaricom ne brinući koga će pogoditi”.

No, Đikića taj ‘retern’ nije ni malo impresionirao pa je napisao još jedno otvoreno pismo koje prenosi poratl zimo.hr.

“Iz medija se može pročitati da ste Vi, gospodine Primorac, preko bolnice Sv. Katarina bili među prvima u RH koji su medijski promovirali antigena testiranja, uveli ih u svoju bolnicu i počeli naplaćivati 350 kuna po testiranju. Ovdje nikako ne želim insuirati da ste Vi ili bolnica Sv. Katarina napravili bilo što nezakonito, nego naglašavam da Vam je Vlada dopustila da definirate tu cijenu.

Kao ilustraciju, nudim jednostavnu matematiku: prema medijski dostupnim podacima jedan antigeni test korišten u Slovačkoj košta 4 eura. U Hrvatskoj prema Vašim najavama 350 kuna ili 46 eura. To znači da bilo koji privatni laboratoriji u Hrvatskoj (ne samo Sv. Katarina nego bilo tko drugi ako koriste te cijene, a država ih ne limitira) mogu zaraditi 42 eura po svakoj osobi koju testiraju. To isto znači da unutar mjesec dana ako se dnevno rade 1.000 testova može se zaraditi 1,26 milijuna eura (42 eura x 30 dana x 1000 testova). U kunama to je 9,3 milijuna.

Nije li to ogromna zarada unutar mjesec dana? Ukoliko možda netko testira desetak tisuća građana (primjerice grad Zagreb, po još uvijek meni nepoznatim cijenama) mogućnost zarade koristeći taj mali banalni test (koji može napraviti bilo koji pravilno educirani zdravstveni tehničar u mom laboratoriju unutar 5-15 minuta) se multiplicira.

U trenucima teškog ekonomskog stanja cijele države, gubitaka privatnog sektora, ugostitelja, radnika i socijalno ugroženih građana, to je ekstremno visoka zarada za samo jednu gospodarsku granu koja, čini mi se, nema uvedena jasna pravila igre. Upravo radi toga je neophodna hitna reakcija Vlade da se stane na kraj takvoj prakse”, napisao je.

Nije se složio s tezom da netko ne može biti u sukobu interesa ako ne posluje s državom.

“Često je nerazumijevanje definicije sukoba interesa u RH. To je vidljivo i iz toga što tvrdite da Vi ne prodajete državi antigene testove pa ne možete biti u sukobu interesa. Naravno vi ne prodajete državi, vi prodajete građanima RH antigena testiranja, i na tome zarađujete, na što imate potpuno pravo kao privatnik. Ali država ima obavezu regulirati tržište svojim odlukama koje moraju biti pravedne prema svima u RH. U odlukama Vlade povezanih s antigenim testovima Vi kao privatna osoba s direktnim interesom ne biste smjeli sudjelovati.

Osobno ne znam jeste li Vi osobno bili u sukobu interesa u radu Znanstvenog savjeta? No Vi svakako možete javno odgovoriti jeste li vi sudjelovali u raspravama o brzim antigenim testovima na sjednicama Znanstvenog savjeta Vlade RH od listopada do studenog? Ako jeste to je onda klasični i školski primjer sukoba interesa. Nadam se da se oko toga možemo teorijski složiti. Na Vama i Vladi RH je da te podatke objavite i uklonite bilo kakvu sumnju da ste Vi osobno bili u bilo kakvom sukobu interesa, te da ćete se i u budućnosti pridržavate visokih kodeksa znanstvene čestitosti i profesionalnog ponašanja.”