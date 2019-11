DIJELITE! I VI STE ŽRTVA OVE MEGA PREVARE: Procurio popis! Evo na kojim proizvodima varaju trgovci

Podaci Državnog inspektorata o ispravnosti hrane na hrvatskom tržištu u najmanju su ruku zabrinjavajući. Krivotvorenje hrane, lažiranje podataka na deklaracijama, slabija kvaliteta proizvoda, sve je to otkriveno tijekom prošle godine od strane Poljoprivredne apoteke koja je uzroke hrane s polica hrvatskih supermarketa slala na testiranja. Kako piše Jutarnji, ne radi se o zdravstvenoj ispravnosti, već isključivo o kvaliteti i načinu deklariranja prehrambenih proizvoda. Jedan od primjera je bučino ulje, od deset ponuđenih na polici njih osam je krivotovreno. Riječ je o skupom ulju, a posebnu pozornost valja obratiti na kupnju onog industrijskog. Naime, kemijska analiza pokazala je da sastav sterola koji je karakterističan za ovo ulje ne odgovara zahtjevima proizvoda, dakle 80 posto proizvoda bilo je označeno kao sto posto bučino ulje, a u realnosti je imalo dodatak nekog drugog ulja. I kod kupnje već pripremljenog, upakiranog mljevenog mesa u trgovinama valja biti oprezan jer 33 posto uzoraka ima slabuiju kvalitetu od navedenog.

”Najčešće nepravilnost bila je da je omjer kolagena i bjelančevina veći od propisanog. Omjer kolagena i mesnih bjelančevina iskazan je kao postotak kolagena u odnosu na mesne proteine, a uzorkovanje pokazuje da je sirovina odnosno meso koje se koristi za mljevenje bilo lošije kvalitete od potrebnog jer je sadržavalo više vezivnog tkiva, a manje mesa od propisanog”, poručuju iz Inspektorata. Uz to, skoro polovica maslinovih ulja s polica je užegla, kisela, obiluje talogom te nije dobro označena. Deset posto meda je krivotvoreno, a trečina se ne smije izravno konzumirati, nadalje su problematične mineralne vode, na šest posto proizvoda deklaracije lažno navode minerale koji se u vodi uopće ne pojavljuju, a u 16 posto ovčijih i kozjih sireva umješan je kravlji sir. Više od šestine uzoraka mlijeka ima manje mlijeka no što je to dozvoljeno, a svaki peti kruh ima više soli no što je propisano.