DIJELITE DALJE! Objava koja će vas dirnuti do suza: Zar ovakvi ljudi više uopće postoje?

Autor: Dnevno

Da ljudskost i dobri maniri nisu stvar koja je odavno izumrla, dokazuje i Facebook status koji je jedan građanin objavio u poznatoj Facebook grupi Zakaj volim Zagreb.

Naime, kako piše u objavi, muškarac u dobi od 25-30 godina u tramvaju je ponudio mjesto staroj gospođi, a zatim njegovom prijatelju novčanu pomoć od 50 kuna jer je po njegovom izgledu i dobi zaključio da mu je potrebno.

Njegovu novčanu pomoć su odbili, no sada traže tko je to točno, s obzirom na to da su takve pojave rijetkost.

Budući da se bave uređenjem interijera, zasad nepoznatom muškarcu iz tramvaja broj 12, nude besplatne radove u njegovoj kući/stanu do 5000 kuna.