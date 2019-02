DIGLI SMO NA NOGE CIJELI HDZ! Novinar Dnevnog pokrenuo priču o kojoj bruji cijela Hrvatska

Premda se u javnom prostoru nerijetko progovara o podjelama i strujama unutar vladajuće stranke, kada je o aferama njihovih članova, osobito onih bliskih rukovodstvu HDZ-a riječ, tada u njihovim redovima zavladaju muk i neznanje. Isti taj muk i slijeganje ramenima, HDZ-ovim hodnicima cirkulira i danas, jer po svemu sudeći naš istraživački novinar Marin Vlahović dirnuo je u ‘osinje gnijezdo‘ te pokrenuo priču o kojoj progovara cijela države, ali ne i predsjednik HDZ-a premijer Andrej Plenković te ostali, vrhu stranke bliski članovi koji ostavljaju dojam da ih se ta priča ne tiče.

Podsjetimo, Dnevno.hr prvi u Hrvatskoj, ekskluzivno je progovorio o Miroslavu Brkanu Kiši. Dotični je otac HDZ-ova gradonačelnika Makarske Jure Brkana, a priča s njime postaje zanimljiva onoga časa kada naš novinar Vlahović doznaje da je pokušao preprodati ukradeni bager vrijedan pola milijuna kuna. Isti taj bager lani je nestao sa zagrebačkog velesajma. Stanoviti Kišo na dogovoreni sastanak u Zagreb, stigao je automobilom, ne bi to bilo ništa odveć čudno da vlasnik vozila nije njegov sin Jure, koji je kao što smo već naveli i gradonačelnik Makarske.

Razgovor povodom ekskluzivne priče koju je objavio Dnevno.hr s Brkanom starijim povela je i novinarka Makarske kronike, a najintrigantniji dio svakako je onaj u kojem dotični otkriva kako ne smije pričati jer mu je to s vrha naređeno. Tko je taj netko s vrha tko je Brkanu zabranio da govori o ovoj kompleksnoj priči dakako nije otkrio, no znakovito je kako vrh stranke o ovoj priči ne progovara, niti je komentira te se stječe dojam kako čine sve da bi priča našeg Marina što prije pala u zaborav, a sa zaboravom u drugi plan otići bi trebali i svi oni koji su znali za ove netransparentne i mutne poslove.

Opravdanja koja je za spomenuti medij Brkan ponudio ne djeluju posve uvjerljivo, ali zgodno zvuči detalj u kojem ipak priznaje da nikad nije osuđen za nikakav šverc, OSIM za šverc kave. ”To je bilo vrijeme kad je bila zabrana uvoza u bivšoj Jugoslaviji i mi smo putovali s malo više kave… Odgovarao sam za to. Krivično, normalno. Platio sam kaznu deset tisuća maraka”, objasnio je Brkan svojoj sugovornici pitajući se je li to grijeh. Odgovor na pitanje je li to grijeh sam baš i nije ponudio, ali je zato podjednako zanimljiv i odgovor na pitanje je li drpio kamion makarske tvrtke Primorje u kojoj je bio vozač.

“Joj, joj, joj… Gledajte. Kad se događalo to s kavom, točno je da sam radio u ‘Primorju’, a policija je sumnjala da je s tim kamionom izvršeno krivično djelo. Upre se prstom – ti si lopov. Kamion je bio poslije vraćen firmi. I moje osobno vozilo su državne službe oduzele, ma sve mi je bilo oduzeto, čak i radio iz kuće su mi uzeli, ako se sjećate kakvi su bili prije oni mali crni, prijenosni… A carinsku deklaraciju je imao”, rekao je otac makarskog gradonačelnika uvjeren da mu podmeću zbog njegova sina.

”Jasno vam je. HDZ je u pitanju. Pokušava se ocrniti vlada, hrvatska država, Europa”,tvrdi čovjek uhvaćen s prstima u pekmezu. Dakako, ova mantra hrvatskom narodu dobro je poznata, jer nitko od onih koji su uhvaćeni u neugodnim pričama i potencijalnim aferama nikada nije slavodobitno viknuo da ja sam taj vodite me, svi oni godinama nam ponavljaju istu mantru o podmetanju i višim interesima, no interes našeg novinara, a samim time i našeg portala samo je jedan- istina. Istina koju hrvatski građani imaju pravo znati neovisno o tome čiji stranački dres nosi akter priče.