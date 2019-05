DHMZ: Vrijeme danas promjenjivo, popodne pljuskovi s grmljavinom

Autor: HRT

I u novome tjednu – stara meteopriča: svakodnevno nadmetanje oblaka, sunca i vedrine, pri čemu će atmosfera i dalje biti nestabilna pa će osobito do četvrtka biti povremene mjestimične kiše, često u obliku poslijepodnevnih pljuskova praćenih grmljavinom, a ponegdje je moguće i olujno nevrijeme pa i tuča. Naravno, nekima bi mogao smetati i jugozapadnjak, na Jadranu i jugo… Ne i mnogobrojnim stručnjacima koji će od 20. do 24. svibnja u Splitu razmjenjivati najnovije spoznaje na međunarodnoj radionici HyMeX-a. Za nadati je se da će najnoviji rezultati pomoći boljem razumijevanju hidrološkog ciklusa u Sredozemlju, a i prognozi ekstremnih vremenskih događaja, pa i davanju boljih smjernica za prilagodbu klimatskim promjenama.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

Ponedjeljak – djelomice sunčano, ali nestabilno, ponegdje uz kišu

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. A uglavnom poslijepodne i osobito navečer bit će mjestimične kiše praćene grmljavinom, ponegdje moguće i izraženijih pljuskova. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 20 i 24 °C.

U središnjoj je Hrvatskoj malo kiše mjestimice moguće u prvome dijelu dana, a poslijepodne treba računati na lokalne pljuskove. Puhat će jugozapadni vjetar, koji ponegdje može imati i jakih udara. Temperatura ujutro od 10 do 13 °C, uz moguću maglu, a najviša dnevna između 18 i 21 °C.

U Lici i Gorskome kotaru te na sjevernom Jadranu opet dosta oblaka, ponegdje s kišom, a od sredine dana i mjestimičnom grmljavinom. Puhat će jugozapadni i južni vjetar, u gorju na udare i jak, a na moru ujutro i navečer ponegdje jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 °C.

U Dalmaciji u prosjeku sunčanije nego na sjevernom Jadranu, no ponegdje može pasti malo kiše, odnosno mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebice u unutrašnjosti. Jugo će tijekom dana prolazno okrenuti na jugozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.

Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prema kraju dana na otvorenome moru jugo i južni vjetar mjestimice biti jaki. Mjestimice može pasti malo kiše, a mogući su i i lokalni neverini. Temperatura zraka danju oko 20 °C, posebice u dolini Neretve i malo viša.

I u nastavku tjedna promjenljivo

U utorak na kopnu opet oblačnije nego u ponedjeljak, i dalje s mjestimičnom kišom, a temperatura zraka bit će u gorju i u središnjoj Hrvatskoj malo niža. U srijedu i četvrtak više sunca tijekom dana, no još će biti nestabilno pa su mogući pljuskovi, poglavito u poslijepodnevnim satima. U petak i subotuvjerojatnost za kišu bit će znatno smanjena te će biti još malo toplije.

Na Jadranu će uz jugo i jugozapadni te južni vjetar biti promjenljive naoblake, posebice na sjevernom dijelu, gdje će do srijede još biti velika vjerojatnost za mjestimičnu kišu pa i neverine. Prema jugu sunčanije. Temperatura zraka malo će porasti od sredine tjedna pri čemu će vjerojatnost kiše biti mala. Barem do subote.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Preluda prognoza

Prema prognozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” u ponedjeljak će umjerene koncentracije peludi trava biti na sjevernom i srednjem Jadranu, drveća na srednjem, a korova i središnjoj Hrvatskoj.

Prognoza UV indeksa

UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja u ponedjeljak će u većini Hrvatske biti umjeren i visok pa ako ste osjetljivije kože – kvalitetno se zaštitite.