DHMZ upozorava na potencijalno opasno vrijeme u nekim dijelovima Hrvatske

Autor: Dnevno

Unatoč relativno hladnim jutrima, vrijeme je u Hrvatskoj već gotovo proljetno. Upravo je takav i današnji dan. Jutro je bilo hladno, ali u većini krajeva je pretežno sunčano. U središnjim i gorskim predjelima povremeno će tijekom dana biti povećane naoblake. Vjetar je slab, a poslijepodne i umjeren jugozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu prolazno i jugoistočnjak. Najviša temperatura zraka kretat će se od 10 do 15 °C.

U nedjelju nas očekuje toplo i razmjerno vjetrovito vrijeme. Na Jadranu će biti većinom sunčano, dok će u unutrašnjosti biti promjenljive naoblake. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju mjestimice s olujnim udarima.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka će se kretati od 0 do 5, na obali i otocima od 6 do 10, a najviša će biti između 14 i 18 °C.

Državni hidrometeorološki zavod danas upozorava na potencijalno opasno vrijeme na krajnjem jugu Hrvatske. Naime, očekuje se mjestimice jaka bura s udarima vjetra između 65 i 85 km/h. U nedjelju se pak upozorenje seli na sjeverni dio Hrvatske, gdje se očekuju mjestimice olujni udari jugozapadnog vjetra s brzinom od oko 65 km/h.