Dežulović u Novostima Hrvatsku vojsku izjednačio s Hamasom: Mi to toleriramo Pupovcu

Autor: Iva Međugorac

Članovi Kluba zastupnika SDSS-a ovih su dana reagirali na prozivke iz Domovinskog pokreta na saborskom prijepodnevu da su teroristi naglasivši kako se radi o opasnom govoru mržnje kao i da je njihova stranka posvećena miru od početka postojanja.

Tim povodom javnosti se obratio i predsjednik Kluba SDSS-a Boris Milošević koji je izjavio da su članovi SDSS-a i ranije nazivani teroristima, a prema njegovim riječima kroz javnost se provlači narativ i da su stranka koja ima četnički predznak, kao i da su srbonacisti i koljači te da su kao takvi nepoželjni u pojedinim dijelovima Hrvatske.





Oglasio se Boris Milošević

”To je opasan govor mržnje koji može isprovocirati nečiju neželjenu reakciju s neželjenim posljedicama”, poručio je Milošević zaboravljajući da je on kao potpredsjednik Vlade vukao poteze koji su izazvali nepoželjne posljedice radi kojih se protiv njega povedena istraga zbog koje mu se premijer Andrej Plenković bio primoran zahvaliti na suradnji. Sporno je u Miloševićevom stažu u Vladi bilo namještanje natječaja, a u kontekstu lobiranja za poduzetnike iz svojeg kraja spominjana je i zastupnica Dragana Jeckov koja je poručila da je politika SDSS-a dokazana politika mira te da će takva biti i u buduće.

Stranački predsjednik Milorad Pupovac pokazao je pak dopise iz Ureda predsjednika iz 97-e godine, a u jednom predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića i Jovana Bamburača pokojni Franjo Tuđman u okviru svoje kvote imenuje za zastupnika u Županijskom domu, a drugom odlukom Stanimirovića imenuje zamjenikom Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja i normalizaciju života na ratom stradalim područjima.

”Ne vjerujem da je tadašnji predsjednik RH bio slijep, gluh, neobaviješten i nije znao tko su ljudi koje se može okarakterizirati kao teroriste da bi nekome tko bi imao atribut sudjelovanja u bilo kojoj vrsti terorističke aktivnosti i dodijelio tako važne uloge, poručio je.SDSS je, nepunih godinu dana od osnivanja, dobio od predsjednika i Povelju zahvalnosti za osobit doprinos u provođenju mirne misije prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu te za uspješno okončanje mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak RH”, dodao je Pupovac koji će i ove godine pokušati doći u Vukovar kako bi bacio vijenac u Dunav.

Penava ne odustaje od svojih najava

no ove godine ondje bi ga trebao dočekati vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa svojim stranačkim kolegama, a oni pak poručuju da takvo nešto neće dopustiti. Osim Penave tu tezu u nekoliko navrata ponovio je i njegov stranački kolega Stipo Mlinarić koji se javnosti ovih dana obratio i nakon orkestriranog napada srpskih medija zbog podizanja kaznene prijave centra dr. Ivan Šreter za ratne zločine počinjene u Domovinskom ratu.

”Centar dr. Ivan Šreter podigao je osmu kaznenu prijavu prije desetak dana. Podigla se medijska bura i u Hrvatskoj, ali i u Srbiji. HDZ me optužuje da je to paradržavna organizacija, što je notorna laž. Centar je udruga koja se bavi procesuiranjem ratnih zločina. Osma kaznena prijava podnesena je DORH-u za 51 visokog oficira JNA za ‘operaciju Vukovar. U Srbiji su mi posvetili emisiju od sat vremena, a Vučićevi tabloidi optužuju Centar i pljuju po njemu. To je znak da smo na dobrome putu! U toj se emisiji prokazao pukovnik JNA Miodrag Jevtić, koji tamo priznaje da su poslani u Vukovar po naredbi Srbije”, rekao je Ćipe koji je DORH-u poručio da samo rade svoj posao što za Zlatu Hrvoj Šipek ni ne bi trebalo predstavljati problem budući da je ona i u svojem prvom saborskom predstavljanju kada je preuzela dužnost glavne državne odvjetnice najavila da će se baviti procesuiranjem ratnih zločina.









No, Hrvatska se po tome pitanju ni u njenom mandatu nije daleko pomakla. ”Centar dr. Ivan Šreter ne staje na ovoj prijavi, idemo dalje na dalmatinsko zaleđe, na Banovinu, idemo procesuirati sve ono što država nije htjela u ovih 25 godina”, poručio je Pokretov zastupik Mlinarić sa čijim se porukama slaže i dio HDZ-ovaca koji već dugo nisu zadovoljni sa onime što je Plenković dozvolio Pupovcu.

I HDZ-ovci nezadovoljni Pupovčevim statusom

Kako kažu naši sugovornici iz vladajućih redova Plenković je Penavi kao vukovarskom gradonačelniku trebao prepustiti organizaciju Kolone sjećanja u Vukovaru, a osim oni koji predstavljaju takozvano desno krilo vladajuće stranke problematiziraju i medijske istupe u kojima se Pupovac obrušava na kompletno hrvatsko društvo, dok pri tome nitko ne reagira na napise u tjedniku Novosti, koje izdaje SNV na čijem je čelu Pupovac.









Tako i dio HDZ-ovaca problematizira posljednju kolumnu Borisa Dežulovića u Novostima u kojoj izjednačava ‘zločine Hrvatske vojske i zločine Hamasa i izraelske vojske, i sve to u mediju kojeg financiraju hrvatski porezni obveznici, a iza kojeg stoji Pupovac kao Plenkovićev koalicijski partner.

“Više se slova napisalo o nevinim žrtvama oko Pojasa Gaze, više se zbog njih suza prolilo i kletvi bacilo, više se u Hrvatskoj za ova tri tjedna bogova opsovalo i prijateljstava razvrglo zbog zločina Hamasa i izraelske vojske nego zbog stravično jednakih zločina Hrvatske vojske u svih dvadeset osam godina od Oluje do danas”, piše Dežulović uz ostalo u kolumni za Novosti pod naslovom ”O hrvatskoj empatologiji” koja je izazvala val nezadovoljstva u desnom krilu HDZ-a, koje je Plenković ionako odavno marginalizirao.