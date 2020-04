DEVASTACIJA IMUNOLOŠKOG NIJE SLUČAJNA! Koga se godinama štiti? Radnici sve otkrili

Nema tog političara, i stručnjaka koji ovih dana u kojima se svijet sučeljava s koronakrizom nije spomenuo Imunološki zavod, plačući za propuštenim prilikama, u prazno kao za prolivenim mlijekom. Posljednji se tom nizu pridružio zagrebački gradonačelnik Milan Bandć koji je tijekom gostovanja na RTL-u istaknuo kako bi, da je uspio ostvariti strateško partnerstvo s Vladom, osigurao funkcioniranje Imunološkog koji je već bio na tragu pronalaska cjepiva protiv koronavirusa.

Treba li podsjetiti da je Bandić s najvećom strankom vladajuće koalicije, HDZ-om u koaliciji u Zagrebu, dok isto tako njegovi žetončići na životu održavaju Plenkovićevu vladu s kojom ovaj nije uspio pronaći riješenje za Imunološki.

“Već je trebao biti u funkciji, ali nitko me nije pratio. Pisao sam Milanoviću, Plenkoviću, ministru gospodarstva… Žao mi je što to nismo napravili prije tri godine jer bismo bili na tragu cjepiva”, rekao je Bandić. No, baš nakon ovih njegovih riječi valja podsjetiti na poruke koje su iz Imunološkog preko našeg portala na adrese nadležnih slali djelatnici Zavoda.

Naime, Plenkovićeva vlada predvođena Kujundžićem u lipnju 2017.godine najavila je revitalizaciju Zavoda te je shodno tome postignut dogovor između Gorana Marića, Marija Antonića i Bandića, a koji je uslijedio nakon sastanka u Gradskoj upravi. Tada je objavljeno, kako je riječ o povijesnom susretu, nakon kojeg je dogovoreno zajedničko pokretanje projekta novog Imunološkog zavoda.

Prema dogovoru, Grad Zagreb dobio je trojicu predstavnika u famoznom Povjerenstvu koje se trebalo baviti oporavkom Imunološkog, a u kojem su sjedila i trojica predstavnika ministarstava – gospodarstva, državne imovine i zdravstva. Povjerenstvo je te 2017. godine dobilo rok od 30 dana da ponudi model za oporavak Imunološkog.

No, ništa se nije pomaknulo s mrtve točke. Štoviše, dinamika i sadržaj kojim su se odluke o Imunološkom donosile, pokazivale su nezainteresiranost odgovornih, a ni zaključak se nije provodio u djelo, pa partnerstvo Grada i države nije dalo nikakve rezultate. Proizvodnje nije bilo, a to je u procesu koji je trajao već tri godine bilo – najbitnije. Intrigantno je i to što je Zagrebačka burza nedavno isključila iz kotacije dionicu Imunološkog, a kao razlog za poduzimanje te mjere navedeno je: ”Neispunjavanje obveza transparentnosti propisanih Pravilima Burze od strane Izdavatelja”.

Upravo u tom grmu mogao bi čučati odgovor mnoga pitanja o Imunološkom, jer navedeni razlog daje naslutiti da je riječ o nemaru i neodgovornosti u vođenju Zavoda. A za to stanje su krive uprave, ali i nadzorni odbori i – država, jer je očigledno da se nisu slala redovita izvješća o poslovanju, baš kao niti ostale relevantne informacije

Valja također istaknuti, posebno u vezi proizvodnje krvnih derivata – načelo samostalnosti preporuka Vijeća Europe i Svjetske zdravstvene organizacije – prema kojima bi svaka država trebala za vlastito stanovništvo osigurati lijekove iz krvi, ili plazme dobivene od krvi vlastitog stanovništva. Svaka bi država trebala samostalno brinuti i o vlastitoj proizvodnji, što zapravo ni ne čudi, jer riječ je, među ostalim, i o sigurnosnom pitanju javnozdravstvenog suvereniteta. Imajući u vidu mogućnost izbijanja rata, ili neke druge krize, ukoliko ne raspolažemo vlastitom proizvodnjom, ovisimo o uvoznicima, a u tim potencijalno opasnim scenarijima, nećemo raspolagati vitalnim lijekovima, jer države iz kojih se oni uvoze, prednost će dati svojim matičnim zemljama, što se uostalom trenutno i događa.

Osim što je riječ o kompaniji od vitalnog značaja, oživljavanje Imunološkog dio je tradicije, a ne treba zanemariti niti vlastita istraživanja i razvoj, kao niti drugu proizvodnju koja uključuje virusna i bakterijska cjepiva, te antitoksine protiv zmijskog otrova, ali i niz drugih kvalitetnih proizvoda iz Imunološkog od kojih su neki najbolji na svjetskoj razini. Znajući koliko je Imunološki za svakog stanovnika naše zemlje značajan, nameće se pitanje – zašto nitko ništa nije poduzimao po tome pitanju? A onda se, pak, odgovor sam po sebi nekako isprofilira, kada se rezimira tko je sve bio sudionikom „imunološke“ višegodišnje trakavice… Spas se ne nazire, no naziru se neke druge zanimljive pojave koje bi mogle ukazivati i na opstrukciju koja se po svemu sudeći provodi čak i u famoznom Povjerenstvu za spašavanje Imunološkog, ali i u Upravnom vijeću koje je neprestano u blokadi.

Tijela su to u kojima stoluju kadrovi prisni s bivšim ministrom Kujundžićem, a od kojih nikakvih konkretnih riješenja do danas nitko nije čuo. Vidljivi su zato podaci o potrošnji lijekova iz plazme, koje objavljuje HALMED, a koji otkrivaju da je od 2014. (kada je zadnji put Imunološki proizvodio te lijekove), do 2017. godine (do kada su dostupni podaci) u Hrvatskoj potrošnja krvnih derivata porasla za 50 posto. Konkretnije – za oko 65 do više od 95 milijuna kuna…Je li moguće da je tih gotovo sto milijuna kuna, razlog zbog kojih se odgađalo i blokiralo spašavanje Imunološkog? Je li tako ministar Kujundžić s partnerima, koje je postavio u strateška tijela, pogodovao farmaceutskom lobiju koji bi se bez previše poteškoća mogao odreći kojeg milijunčića, kako bi se ubrzalo rješavanje nagomilanih problema koji muče Imunološki? Sve su to pitanja koja godinama vape za odgovorom.