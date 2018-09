Detalji iskaza: Na današnjem ročištu Vrdoljaku svjedočio je čovjek koji ga je prijavio

Hrvoje Perharić ispitan je u nastavku procesa protiv bivšeg ministra gospodarstva, a prenosi Telegram.

Hrvatski član Uprave Nuklearne elektrane Krško (NEK) Hrvoje Perharić potvrdio je danas na sudu da mu je Ivan Vrdoljak, bivši ministar gospodarstva prijetio, tražeći od njega da odstupi s funkcije. Perharić je u svom iskazu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu opisao što mu je sve, prema njegovoj verziji, tadašnji ministar izgovorio u telefonskom razgovoru u studenom 2015. godine.

Telegram je prvi izvijestio o optužnici koja je podignuta protiv Vrdoljaka. Treba svakako spomenuti da gospodin Vrdoljak od početka negira krivnju. Uvjerava kako se radi o podmetanju hrvatskog člana Uprave NEK-a zbog kojeg se međudržavni ugovor između Hrvatske i Slovenije o nuklearki nije poštivao na hrvatsku štetu. U nastavku donosimo detalje iskaza gospodina Perharića.

VRDOLJAKOVE PRIJETNJE HRVATSKOM ČLANU UPRAVE NEK-A

“Vrdoljak je vrlo grubo počeo tražiti da dam ostavku na mjesto hrvatskog člana uprave. Zatim mi je zatim počeo prijetiti. Poručio mi je da više ne dolazim u NEK, te da će me prijaviti MUP-u, Ministarstvu vanjskih poslova i USKOK-u. Rekao je i da će tražiti provjeru svih mojih telefonskih kontakata, kao i provjeru moje imovine. Zaprijetio je i da će mi onemogućiti odlazak u Sloveniju. Najgore je ipak bilo kada je rekao da će zagorčati život mojoj obitelji i djeci”, opisao je Perharić svoj kontakt s Vrdoljakom.

Prijetnje je nakon toga prijavio predsjedniku Nadzornog odbora NEK-a Kažimiru Vrankiću, te slovenskom članu uprave Stanislavu Rožmanu. Odgovarajući na pitanja, Perharić je rekao kako je prije toga incidenta bila održana skupština NEK-a na kojoj je HEP, kao jedan od suvlasnika, predložio promjenu hrvatskog člana Uprave. No, njegovo imenovanje nije prihvaćeno, jer je protiv glasovao slovenski član Uprave.

PERHARIĆ IMA I SVJEDOKINJU PROTIV IVANA VRDOLJAKA

“Čim sam čuo agresivni glas gospodina Vrdoljaka uključio sam zvučnik na svom mobilnom telefonu, pa je prijetnje čula i moja prijateljica Branka Križanić s kojom sam bio u društvu. Sve me to uplašilo jer je Vrdoljak u to vrijeme bio u Vladi i bojao sam se takvih bezrazložnih napada. Prije svega zbog svoje djece”, nastavio je u svom svjedočenju gospodin Perharić pojašnjavajući kako svaki djelatnik NEK-a ima obvezu prijaviti prijetnje koje se tiču njihovog posla. Naime, svi oni, pa i Perharić, odgovorni su i za nuklearnu sigurnost.

Odvjetnik Tomislav Grahovac, koji zastupa Ivana Vrdoljaka svojim je pitanjima postavljenima Perhariću pokušao ukazati na njegov loš rad, što je pak trebao biti razlog za smjenu. Iako je implicirao, kao i sam Vrdoljak nakon što je Telegram otkrio ovaj slučaj, da Perharić nije štitio interese hrvatskih tvrtki koje posluju s NEK-om, svjedok je objasnio kako se svi poslovi dobivaju isključivo putem javne nabave.

JESU LI HRVATSKE TVRTKE IZGUBILE POSLOVE S NEK-OM?

“Je li točno da su do vašeg imenovanja hrvatske tvrtke sudjelovale u poslovima s NEK-om u istom omjeru kao i slovenske, a da je kasnije taj postotak pao”, pitao je odvjetnik Grahovac Perharića. Ovaj mu je uzvratio kako to nije točno, no da nije siguran u postotak udjela kooperanata u poslovima s NEK-om. Perharić je zamolio sud da spriječi ovakva pitanja, budući da odgovori na njih ne mogu, po njegovom mišljenju, abolirati Vrdoljaka od krivnje za prijetnju.

Ipak, i sam Vrdoljak ocijenio je kako je zbog 10 tisuća eura plaće, te poslova vlastite tvrtke Enconet s NEK-om, Perharić imao razloga usprotiviti se svojoj smjeni, te podnijeti protiv njega, kako tvrdi, potpuno lažnu prijavu.

Sud nije dopustio svjedoku da odgovori na pitanje Vrdoljakovog odvjetnika o nezadovoljstvu hrvatskih tvrtki koje navodno ne mogu dobiti poslove s NEK-om. “Očito je da se tu pokušavaju zamijeniti teze. Sve to nema nikakve veze s potezom gospodina Vrdoljaka za koji sam ga prijavio”, komentirao je Perharić.