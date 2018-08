Detalj od kojeg Plenković strahuje: Svi su zaboravili ovo o Milinoviću, ali ne i on

Autor:

Politički tajnik HDZ-a, ujedno i ministar uprave Lovro Kuščević u izjavi za medije dao je do znanja kako očekuje najstrožu kaznu, točnije izbacivanje iz stranke dosadašnjeg šefa ličkog HDZ-a Darka Milinovića, radi manipulacije dijelom članstva stranke nezadovoljnim zbog odgode izbora za vodstvo ličko-senjskog ogranka stranke, koje je pak u srijedu doveo u Zagreb pred stranačku središnjicu.

”To što su napravili organizatori toga, gospodin Milinović i Kolić, to je sramotno manipuliranje s poštenim članstvom HDZ-a. To je primjer kako se ne smije ponašati, primjer onog što ne smije postojati ni u jednoj stranci i društvu, a kamoli u HDZ-u. To je pokazatelj da ne poznaju demokraciju, da im je od stranačkih interesa i interesa Like važnija njihova osobna fotelja”, rekao je Kuščević novinarima uoči sjednice Vlade dodajući kako očekuje da će se o sankcijama za takvo postupanje razgovarati na stranačkim tijelima, što je prije moguće, a on sam digao bi ruku za njegovo izbacivanje iz stranke.

Da su pred Milinovićem neugodni dani, nema dvojbe jer je pokrenut stegovni postupak protiv njega na sjednica Predsjedništva HDZ-a, no valja znati kako članovi Predsjedništva ne mogu ništa poduzeti po pitanju njegova izbacivanja jer Časni sud je taj koji donosi odluke po tome pitanju.

Podsjetimo, Milinović je od početka na izravan, ali i manje neizravan način pokazivao nezadovoljstvo aktualnim stranačkim rukovodstvom koje ga je očigledno bezuspješno i ranije pokušavalo ušutkati, no moćni lički šerif ugasiti se ne da, niti će se dati te je stoga i u srijedu pred stranačkom središnjicom postrojio dvjestotinjak pristaša iz HDZ-a koji su sa četiri autobusa stigli u Zagreb kako bi iskazali nezadovoljstvo nastalo odgodom stranačkih izbora.

Milinović je zahtijevao objašnjenje kada će se održati unutarstranački izbori u Gospiću, koji su odgođeni po treći put. Da Plenkoviću baš i nije svejedno zbog spomenutog postrojavanja pred središnjicom stranke, potvrđuje i činjenica da je ličke HDZ-ovce, suprotno ranijim najavama dočekao Karlo Ressler premda do službenog sastanka nije došlo. Dio ličkog članstva vladajuće stranke, frustriran je načinom na koji se u tome ogranku vodi stranačka kampanja, stoga je Milinović i stigao pred središnjicu stranke, a izbori su po njima odgođeni baš stoga što Plenković u taj ogranak želi instalirati svojeg čovjeka Marijana Kustića.

Inače, raskol između Plenkovića i Milinovića traje od ranije, kada se vodila bitka oko imenovanja ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Milinović je u tu utrku gurao svoju kandidatkinju Antoniju Dujmović, međutim, temeljem odluke donesene od strane povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša na tu je poziciju imenovan Tomislav Kovačević, koji se ujedno opisivao i kao kandidat resornog Čorićeva ministarstva. Stoga je Milinović podnio ostavku na funkciju šefa županijskog HDZ-a, a svega nekoliko dana nakon toga Plenković raspušta lički ogranak stranke. Milinović inače pripada desnoj struji stranke, koja od starta nije zadovoljna Plenkovićevom vladavinom, a ujedno valja znati da kao svojevrsni šef ličkog kraja ima veliku potporu županijske organizacije koja je HDZ-ova glasačka baza. Plenković i Milinović zapravo nikada nisu uspjeli pronaći zajednički jezik, a Milinovićeva pobuna mogla bi se reflektirati na ionako nezadovoljno članstvo HDZ-a te rezultirati pobunom koja bi mogla biti neugodna po premijera koji se ionako sve teže snalazi u svojoj ulozi. No, u kontekstu ove priče potrebno je istaknuti kako Milinovića zapravo nije marginalizirao Plenković, već njegov prethodnik Karamarko, međutim, u vrh stranke vraća se nekoliko mjeseci prije Karamarkova posrnuća, dok se u predsjedništvo stranke pozicionirao na zadnjim izborima kada je bio drugi HDZ-ovac po broju osvojenih preferencijalnih glasova što dovoljno govori o njegovoj moći i utjecaju, osobito u kraju iz kojega dolazi.