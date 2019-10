DETALJ KOJI OTKRIVA POZADINU! Prijevremeni izbori? Evo što će doista od toga biti

“Mi od svojih zahtjeva ne odustajemo pod cijenu izlaska iz koalicije.” Kako samo nabrušeno zvuče ove poruke izrečene od strane HNS-ovaca, koji ne odustaju od zahtjeva za podizanjem plaća prosvjetara. O da, isti su to oni HNS-ovci predvođeni Ivanom Vrdoljakom bivšim ministrom gospodarstva čiji repovi afera do danas nisu posječeni, isti oni HNS-ovci čije članstvo je napunilo državne tvrtke, isti oni moralisti koji su prevarili birače samim time što sjede u vladi s HDZ-om koji je iz ladice izvukao najopasnije oružje. Idemo na izbore, poručuju iz vladajuće stranke, hineći da su oni gazde u ovom suludom dvorištu, a do jučer su ničice padali pred zahtjevima Vrdoljakovih liberala, Pupovčevih Srba, i svih onih koji su pucali od samopouzdanja, na kičmi sve slabijeg Andreja Plenkovića.

I doista, postoji li šansa da Plenković pokaže hrabrost i prvi put u mandatu odglumi frajera? Ako je suditi po mlakoj Bačićevoj retorici, teško. Izvanredni izbori, kaže Bačić, jedna su od opcija, druga je opcija uvelike izlizani kompormis, do kojeg će vrlo vjerojatno i doći. Jer, izvanredni izbori u ovom trenutku frajeru Plenkoviću definitivno ne odgovaraju. Na to se odlučuju lideri, takve poteze vuku političari koji imaju muda i hrabrosti, a Plenković to dosad i zasad nije pokazao. Osim toga, valja imati na umu da i HNS puca iz slabog oružja, on raspolaže sa šest ruku u Saboru od čega su dvije ruke bivših SDP-ovaca, jedna od njih je i ona Tomislava Sauche. Hoće li on poslušati Vrdoljaka i zbog plaća prosvjetara riskirati svoju saborsku plaću? Teško. I žetonćići s kojima Bandić raspolaže već su ga jednom izdali, onda kada je zahtijevao ostavku ministrice Divjak koja je Plenkoviću sada i zakuhala ovu neukusnu sindikalnu kašu. HNS-ova i Bandićeva principijelnost nešto su na što se zapravo ne vrijedi ni osvrtati, jer to je pojam s kojim ova družina naprosto nije upoznata. Vladu ne mora rušiti ova ekipa, može je srušiti i HDZ kojemu mora da je dosta ovih principijelnih partnera. HDZ bi na izborima kada god da se oni održali ‘nalupao’ svojih 30 posto, dok bi HNS ispisao posljednju stranicu svoje povijesti koja bi nalikovala smrtovnici, a europski izbori pokazuju da ništa bolje ne bi prošao ni Bandić.

Tko tu dakle koga drži u šaci? Plenković družinu, ili družina Plenkovića? Kako god da se priča okrene, jasno je da je u šaci narod koji gleda ovaj cirkus i svjedoči mu prilično inertno.