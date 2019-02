Desničar nasrnuo na Hasanbegovića i Esih: Jednim potezom njih su dvoje otkrili da ih zanima samo novac

Autor: Dnevno

Nakon što je Zlatko Hasanbegović obznanio javnosti da njegova stranka čiji je saborski zastupnik na europske izbore izlazi samostalno mnogi su imali potrebu prokomentirati tu stranačku odluku. A europskih izbora pa i bivšeg ministra kulture dotakao se na Facebook profilu i Antun Babić koji je svojedobno najavio kandidaturu za predsjednika Republike uz opasku da desnica nema pravog i adekvatnog predstavila.

“ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEZAVISNI ZA HRVATSKU IDU SAMI NA EUROPSKE IZBORE A VELIKE PLAĆE VAŽNIJE SU OD UJEDINJENJA DOMOLJUBA I OPSTANKA HRVATSKE

Večeras smo u glavnim vijestima nekoliko televizija mogli vidjeti izjavu Zlatka Hasanbegovića da će Nezavisni za Hrvatsku ići samostalno na izbore za Europski parlament.

Iz te izjave nameće se nekoliko zaključka:

1. Kod Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih prevladala je želja za velikim plaćama u Europskom parlamentu, koja iznosi više od 8000 Eura mjesečno, plus dodaci.

2. Izjave Zlatka Hasanbegovića o tome kako je Plenković sluga Europske unije nisu iskrene. Europski parlament, u koji vodeći ljudi Nezavisnih za Hrvatsku žele doći, sastavni je dio Europske unije i uništavanja samostalnih država u Europi. Dakle, uništenja i hrvatske države.

3. Nezavisni za Hrvatski, koji su zapravo nikli iz HDZ-a, nisu nikada imali za namjeru raditi na ujedinjenju hrvatskih domoljubnih stranaka tj. desnice kako se neki vole nazivati. Za njih je to bila samo retorkina i mamac u javnom diskursu kako bi privukli potporu iskrenih hrvatskih domoljuba, koji uistinu žele ujedinjenje hrvatskih domoljubnih i državotvornih snaga, koje bi u zajedništvu mogle ozbiljno konkurirati Plenkovićevom HDZ-u, i na taj način spasiti Hrvatsku.

4. Ako i nešto postignu na Europskim i parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, NZH bi u najboljem slučaju mogli biti samo novi Most ili Živi zid. Dakle, i dalje bi bili u oporbi, a sasvim je moguće da će svojih nekoliko zastupničkih mjesta dobro unovčiti u budućoj koaliciji s HDZ-om i SDP-om nakon sljedećih izbora.

5. Bit će to nakon HDZ-a još jedna strašna izdaja i veliki udarac opstanku Hrvatske i hrvatskog naroda.

6. Za pobjedu nad izdajničkim Plenkovićevim HDZ-om i osiguranjem opstanka Hrvatske i hrvatskog naroda potrebna je velika i široka koalicija svih domoljubnih i državotvornih snaga, u koju moraju biti uključene stranke (veće i manje), domoljubne udruge i istaknuti pojedince. Oni koji žele istinsku promjenu u Hrvatskoj neće imati nikakve koristi od toga ako NZH budu imali i dva zastupnika u Europskom parlamentu ili desetak zastupnika u Hrvatskom saboru. To će biti samo uhljebljenje vodećih članova Nezavisnih za Hrvatsku.

RUŽA TOMAŠIĆ: MOŽDA ĆU SE KANDIDIRATI NA EUROPSKIM IZBORIMA?

Nakon što je u zadnje vrijeme nekoliko puta javno govorila kako se nema namjeru kandidirati na izborima za Europski parlament, članica Konzervativne stranke Ruža Tomašić večeras je u Dnevniku RTL-a izjavila kako ipak postoji mogućnost da se i ona ponovno kandidira za Europski parlament.

To je mazanje očiju hrvatskim domoljubima. Ruži Tomašić se osladio život na velikoj nozi i veliki novac koji dobiva u Europskom parlamentu. Ona će se sigurno kandidirati za EP. Drugo sve što kaže je varanje hrvatskih domoljuba. ILIČIĆA SAMO ZANIMA NOVAC I POLOŽAJ Razočaranje je i HRAST, koji od izbora do izbora luta, od Saveza za Hrvatsku do HDZ-a i do ne znam koga i čega. HRAST je po svojem karakteru jedna sekta, a ne potpuna politička stranka koja može i ima spsosobnost i potencijal za preuzimanje vodstva države.

Predsjednika HRASTA Ladislava Iličića zanima samo osobna korist. U to smo se uvjereli kad je kao glazbenik po struci prihvatio dužnost savjetnika HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera. Novac, novac i samo novac.

Dragi FB prijatelji, nemojte naivno vjerovati u priče o ujedinjenju domoljubnih i državotvornih snaga u Hrvatskoj. Čast iznimkama, ali i ti ljudi su samo oportunisti, koji traže načina da se domognu vlasti i sigurne egzistencije. Vjerujte mi, dolazeći će izbori to još jedanput pokazati. Tri godine se ne poduzima ništa, a onda kratko vrijeme prije izbora usta su im puna obećanja.

Tu nema razlike između Plenkovićčevog HDZ-a, komunističkog SDP-a, liberalnog HNS-a, izdajničkog HSS-a pod Beljakom, idološki nedorečenog MOST-a, s jedne strane i tzv. hrvatskih domoljuba i malim strankama, s druge strane. Poznato je da su godine 1989. i 1990. biti sudbonosne za spas Hrvatske iz velikosrpskog i komunističkog zagrljaja. Nema nikakve dvojbe da će 2019. i 2020. biti jednako sudbonosne godine za spas Hrvatske od izdaje hrvatskih stranaka i političara koji su, svaki na svoj način, vragu prodali dušu.

P.S. Ja govorim i pišem samo ono što osjećam i mislim. Uopće mi nije važno hoću li biti popularan ili ne. Nažalost, brojni Hrvati ne žele čuti istinu, nego prihvaćaju sirenske izjave tzv. domoljuba, a zapravo lažljivaca i oportunista: Sanader, Kosor, Plenković, Kovač, Stier, Brkić, Đapić, Kujundžić… O ljevičarskim i drugim političarima da i ne govorim”, poručio je.