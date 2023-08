Desnica proziva Plenkovića: Oluja u Kninu više nije što je bila, prijeti joj sudbina Bleiburga

Autor: Iva Međugorac

Hrvatske zastave, domoljubne pjesme, rijeka ljudi i događanja koja su trajala do dugo u noć, tako je godinama izgledao Knin svakog 5. kolovoza kada se u ovom gradu obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

Bio je Zvonimirov grad u kojem se obilježava obljetnica Oluje godinama mjesto na kojem je hrvatski narod slavio branitelje, domoljublje i svoju pobjedu, no izgleda kako posljednjih godina Knin prerasta u mjesto na kojem se tek protokolarno obilježi obljetnica Oluje uz uobičajene političke floskule koje izgovaraju državnici koji s ratom niti nisu imali nikakve veze pa stoga mnogi hrvatski branitelji strahuju od toga da će s godinama obilježavanje Oluje prerasti u beznačajnu manifestaciju pa podsjećaju da nitko nije ni slutio da će se ugasiti obilježavanje komemoracije na Bleiburgu, ali se to ipak dogodilo.

Da se u Kninu obljetnica Oluje ne obilježava adekvatno ovih dana glasno upozoravaju i iz Domovinskog pokreta u kojem su ujedno ugroženi i sramotnim činom hrvatske policije kojega su svojim priopćenjem osudili.





DP žestoko reagirao

”Domovinski pokret najoštrije osuđuje bezuman i antihrvatski čin zabrane ulaska pripadnicima IX. Bojne HOS-a u Knin kako bi obilježili obljetnicu veličanstvene hrvatske pobjede. Kao što vidimo, omalovažavanje Domovinskog rata se nastavlja, ali ovoga puta ne u režiji koalicijskog partnera Milorada Pupovca, već direktno od strane hrvatske države.

Zabraniti ulaz pripadnicima hrvatske postrojbe iz Domovinskog rata, na Dan hrvatskih branitelja, u Knin, poraz je svih nas, a prije svega ove vlasti na čelu s AP-om. Okreću se u grobu svi hrvatski ratnici otkad je Hrvata i naše vjekovne borbe za ognjišta! Ovu sramotu vam hrvatski narod nikada zaboraviti neće!”, navodi se u njihovom priopćenju.

Radi ovih nemilih događanja u Kninu prvi čovjek Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček zatražio je pak ostavku ministra policije Davora Božinovića, no to dakako nije realno za očekivati. Realnost Knina ovih je dana sažeo i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić koji se putem društvenih mreža javio iz središta toga grada.

”Knin je već iza 12 pust, niti sat vremena od službene proslave obljetnice Oluje”, upozorio je Mlinarić koji se zapitao obilježava li se u Kninu dan hrvatskih branitelja. ”Čim je otišao Jandroković, Plenković i Milanović skidaju se zastave, kao da se ništa nije ni dogodilo”, ogorčen je Ćipe, a njegova stajališta dijeli i dio HDZ-ovaca s desnog krila vladajuće stranke koji smatraju kako Plenković pa i ministar Medved ove godine nisu dali dovoljan značaj obljetnici Oluje.

Nezadovoljni i u HDZ-u

”U Kninu se doista stekao dojam da su slavili političari, i to oni koji nisu ni sudjelovali u Oluji, oni su se častili skupim delicijama, a realnost je ta da oni koji su sudjelovali u Oluji pobjedu ni ne mogu slaviti jer rade da bi zaradili za kilu kruha”, smatra naš razočarani sugovornik iz vladajuće stranke koji Plenkovićeve poruke Srbiji smatra smiješnima uz napomenu kako HDZ trenutno surađuje sa SDSS-om odnosno s Miloradom Pupovcem koji je hrvatski državni vrh već kritizirao zbog stava o optužnici za vojne pilote iz Oluje. ‘









‘U Kninu je bilo više osiguranja i dužnosnika, svi oni imaju službeni auto i vozača, a branitelji su se tamo pojavili u tragovima. Nije to više ni izbliza onakva proslava na kakvu smo i mi u HDZ-u navikli, ali to nije dobro. Plenković je sa svojim centriranjem stranke otišao predaleko, pitanje je ima li povratka. On među braniteljskom populacijom nije, i teško da će ikada biti prihvaćen, a to bi mu se moglo obiti o glavu već na idućim parlamentarnim izborima. Pitanje je koliko su toga razilaženja od branitelja svjesni u premijerovom timu, to su ljudi koje takve teme ne zanimaju, ali mogle bi ih zanimati kada dođe pet do 12 i kada Plenkoviću postane jasno da bez desnog biračkog tijela, i braniteljske populacije neće dobiti izbore”, naglašava naš sugovornik.

Treba međutim reći da je Knin godinama bio grad kojim su rukovodili HDZ-ovi gradonačelnici, odnosno gradonačelnica Josipa Čulina ex Rimac, no Knin već dugo vode nestranački kadrovi pa je tako nakon Marka Jelića upravljanje ovim gradom preuzeo nestranački Marijo Ćaćić koji je izabran za gradonačelnika na izborima održanima 2021-e godine.