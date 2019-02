DESNICA NA ISTOKU HRVATSKE SE BUDI! Predstavili zanimljiv plan i program

Autor: dnevno.hr

Listu su predali u simboličnom trenutku.

”Izbori za nedavno raspušteno gradsko vijeće grada Iloka održat će se 10.03.2019. godine. Izazivanjem prijevremenih izbora i neusvajanjem gradskog proračuna niti njegovog privremenog financiranja od strane šarolikog spektra stranaka u prvom redu učinjena je šteta građanima jer se sukladno zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi u narednom periodu može financirati samo „hladni pogon“. Takav postupak stranaka od ljevice do centra dovodi do činjenice kako ovi izbori i grad Ilok služe njima kao poligon i ogledni primjer rejtinga ovih stranaka prije europskih, predsjedničkih i parlamentarnih izbora”, tvrde to predstavnici političke opcije DESNO koji su se priopćenjem obratili javnosti.

”Politika „neprijatelj moga neprijatelja je moj prijatelj“ dosadašnje protivnike učinila je saveznicima. Zbog takvih kopernikanskih obrata i neprirodnih koalicija stranka DESNO odbacila je mogućnost bilo kakvog predizbornog koaliranja te izlazi samostalno na navedene izbore. Na listi su ravnopravno raspoređene žene i muškarci, a sastavljena je od mladih i visokoobrazovanih kandidata do dragovoljaca Domovinskog rata i prvih hrvatskih redarstvenika. Nositelj liste je bivši saborski zastupnik iz Šarengrada Pero Ćorić”, napominje se u priopćenju koje potpisuje dopredsjednik stranke Vedran Novokomet. Inače, lista je predana 20.veljače u iločno izborno povjerenstvo s puno simbolike u ‘5 do 12’.

Pero Ćorić podsjetio je nakon predaje liste na demografsku agoniju Iloka i istočne Hrvatske u kojoj se trenutno nalazi, a on ju je najavio još prije tri godine. Podsjetio je kako je Ilok samo u zadnjih dvije godine službeno napustilo 598 punoljetnih osoba, da su unazad dvije godine u Iloku, Bapskoj, Šarengradu i Mohovu održana 204 sprovoda, da je iz OŠ „Julije Benešić“ u školskoj 2017./2018. godini ispisano 12,7% školske populacije, da matična škola u Šarengradu i područne škole u Bapskoj i Mohovu danas broje samo 61 učenika, a 1999. godine bilo ih je preko 200.

„Samo znanje, sposposbnost, politički kuraž i ljubav prema ovom dijelu Srijema koji stanuju na listi na čijem sam čelu mogu u narednom kratkom periodu donijeti rezultate i pod hitno zaustaviti demografsku smrt “predziđa kršćanstva“. „Projekt Slavonija i slični medijski igrokazi ne postižu željene ciljeve već to možemo postići samo radikalnim političkim potezima koji će iznjedriti hitnu sjednicu Vlade u Iloku, povratak Šarengradske Ade u ustavno pravni poredak RH te revizija i ispravljanje nepravilnosti u provedbi izravnih potpora u poljoprivredi kao i dosadašnji gangsterski zakup poljoprivrednih površina i pašnjaka“, između ostalog poručio je Pero Ćorić.