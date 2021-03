DESNICA MOŽE MIRNO SPAVATI? Iz Možemo otkrili tko je njihov pravi neprijatelj: ‘Uključili smo se u politiku jer ih želimo smijeniti’

Jedna od najzanimljivijih političkih utakmica na predstojećim lokalnim izborima vodit će se na Kvarneru, točnije u Rijeci.

Glavno je pitanje može li SDP s novim kandidatom Markom Filipovićem zadržati vlast u tom gradu nakon što se dugogodišnji gradonačelnik Vojko Obersnel odlučio povući iz politike.

Kandidati još stižu

Nebojša Zelič “najnoviji” je kandidat na listi za riječkog gradonačelnika, a u posljednjem istraživanju N1 televizije dobio je 3,2 posto podrške građana.

Zeliča ne čudi što Katarina Peović ima snažniju vidljivost s obzirom na to da je prisutna na nacionalnoj političkoj sceni, a za sebe kaže da njegovo vrijeme tek predstoji.

Platforma Možemo! prema anketama ima 8,4 posto podrške građana Rijeke za Gradsko vijeće za što smatra da je sjajan rezultat "jer su tek u veljači izašli kao lista".









Kaže kako još nisu razmišljali o partnerima u Gradskom vijeću već planiraju graditi platformu s građanima koji se žele posvetiti politici i koji je žele mijenjati.

Treći po snazi

“Možemo je sada treća opcija u državi i mislim da ta priča ne stoji. s druge strane, ne možemo sprječavati nastanak novih politika, da budemo paralizirani od straha od desnice. Mi želimo pokrenuti promjene i mislim da je ovo bio pravi trenutak da izađemo van”, kaže Zelič.

Pritom je otkrio i tko je njihov stvarni neprijatelj. Na upit postoji li scenarij u kojem Možemo surađuje s SDP-om bio je vrlo jasan.









“Uključili smo se u politiku jer nismo zadovoljni sa SDP-om i želimo ga smijeniti”, rekao je, ali i dodao da ipak može zamisliti scenarij da se ljevica okupi u Gradskoj skupštini.

Smatra kako je Rijeka nakon Obersnela “tolerantan, ali postindustrijski i zapušten grad, grad sa širokom mrežom pogodovanja, grad koji ima lošu komunikaciju s građanima i kojem nedostaje jasna vizija razvoja”.

Plaši ih Miletić

Čovjek kojem se okreće sve više mladih ljudi svakako je kandidat Mosta, Marin Miletić.

“Brine i mene, a brine i Riječane. On ima tu jednu slatkorječivost. Dosljednost se kod njega prepoznaje kao vrijednost. Mnogi misle da on sad prelazi u centar. Mislim da on je dosljedan, spominje ljubav, toleranciju i uvažavanje, a da je ispod toga uvijek bio prisutan konzervativni nacionalizam, mizoginija i homofobija. Sada samo staje na početnoj fazi slatkorječivog retoričkog populizma”, zaključuje Zelič.