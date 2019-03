Desnica ima novu heroinu! Može li ova dama ugroziti Kolindu?

Kada je kao povratnica u hrvatsku politiku, aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, stupila na scenu te se konfrontirala s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem, u redove hrvatske desnice uvukao se optimizam, a prva hrvatska predsjednica, gotovo preko noći postala je njihova heroina, koju se smatralo nedodirljivom. Predsjednica je vrlo vješto, preko braniteljskog šatora i druženja s predstavnicima desnice, nizala poene, vrata za nju uvijek su bila otvorena i u Bujici, a desna javnost divila joj se te prešutno gledala i na neke gafove koji su joj se kroz karijeru pokrali.

Javnost je šutjela, poglavito na početku predsjedničina mandata, jer ona je bila ta koja od Milanovićevih pulena brani hrvatske interese. I čini se doista, kako je Grabar-Kitarović u eri Kukuriku vlade dominirala političkom arenom, poglavito njezinim desnim krilom.

U toj se areni sasvim solidno držala, i onda kada je na scenu stupio novi premijer, i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji se vrlo brzo ogolio i pokazao kako u njegovom HDZ-u nema prostora ni mjesta za desnicu i desničarenje te je tako vladu pa i stranku naoružao nekim novim kadrovima, od kojih dio dolazi i iz liberalnog HNS-a što su mnogi protumačili kao Plenkovićevo ljevičarenje i guranje vladajuće, demokršćanske stranke u centar. Djelom se politici Plenkovićeve vlade protivila i predsjednica, koja je s premijerom ušla u niz vrlo ozbiljnih sukoba.

A onda? Onda je uslijedio šok! Javnim se prostorom zakotrljala afera SMS, temeljem koje su počeli curiti kosturi iz predsjedničina ormara pa se tako pojedine kadrove iz njezina Ureda počelo povezivati s paraobavještajnim podzemlje, danak su na koncu platili savjetnici Mate Radeljić, i Vlado Galić. I dok je Galić s funkcije odstupio samoinicijativno i bez pompe, za Radeljića se to ne može reći, otkako se šefica države na vrlo upitan način odrekla svojeg dugogodišnjeg savjetnika za unutarnju politiku, on ne prestaje s prozivkama na njezin račun.

Radeljić koji se u djelu HDZ-a, poglavito onome djelu bliskom Plenkoviću smatrao uzrokom razdora između dvoje najmoćnijih ljudi u zemlji, ne propušta priliku da prozove pa i ocrni svoju donedavno šeficu, a ona pak za to vrijeme prima ruku pomirenja premijeru te potpuno okreće svoju dotada uglavnom desnu politiku, tvrdeći da ona nije nikakva predstavnica desnice.

Ulje na vatru dolila je i odričući se pozdrava ‘za dom spremni’, za kojega je do unazad nekoliko mjeseci tvrdila da je starohrvatski. Doduše, nakon nekoliko dana i uz veliku buru u javnosti pokušala se posuti pepelom, ali za mnoge prekasno. Nije međutim, u desnoj areni problem samo u pozdravu, problem je i u tome što Grabar-Kitarović sve intenzivnije komplimentira premijera i Vladu, a problem je i u načinu na koji nastoji otopliti odnose sa srpskim predsjednikom Vučićem.

Predsjednica više nema onu svoju prepoznatljivu žestinu i žar s kojim se borila za nacionalne interese vjeruju na desnom spektru. Nova, stara predsjednica po svemu sudeći više se ne može osloniti na glasove iz toga bazena, no postavlja se pitanje što dalje? Postoji li kandidat s desnice koji bi mogao parirati Kolindi Grabar-Kitarović?

U ovom trenutku takve je prognoze teško, i nezahvalno dati jer do predsjedničkih izbora dijeli nas podosta vremena, u kuloarima se kao potencijalna zvijezda hrvatske desnice i kandidatkinja koja bi se mogla suprotstaviti predsjednici spominje Bruna Esih, ali u ovoj stranci po tome pitanju prilično su zatvoreni, zatvoren za temu izbora jest i Tomislav Karamarko, bivši čelnik HDZ-a o čijem se povratku u političku arenu progovara mjesecima. On opciju kandidature za predsjednika nije potvrdio, ali nije niti demantirao. No, kako god da ova priča okončala, činjenica jest da su pred predsjednicom kompleksni dani.