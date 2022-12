DESNICA HRABRO KORAČA, NAPRAVILA JE DOSTA KORAKA UNAPRIJED! Presudna uloga rezervirana je za njih: ‘To je ključno pitanje na koje moraju dati odgovor’

Kako se dugo pisalo kako HDZ i Andrej Plenković spremaju prijevremene parlamentarne izbore, čini se kako je to sve bio probni balon od kojega neće biti ništa.

Politički analitičari smatraju da ništa od toga jer se nikome ne bi isplatilo riskirati gubitak ugodnih saborskih fotelja u vrlo neizvjesnim vremenima, no Plenkovića novinari na konferencijama svako malo rešetaju s pitanjima od kojih barem jedno mora biti ‘idemo li na nove izbore’.

Šef Vlade i HDZ-a na to odmahuje rukom i ponavlja da je njegova politika ona političke stabilnosti i da mu nije u cilju opstruirati procese koji su u tijeku, no iz stranačkih redova i dalje često dolaze informacije da bi se izbori ipak mogli dogoditi puno prije nego bi trebali biti po standardnom redu – 2024. godine kad i oni za Europski parlament.





Borbe su velike

Iako Plenković nema veliki manevarski prostor za postizborne pregovore oko koalicija, jasno je da u ključnom političkom trenutku HDZ kao najveća stranka, a pokazao je to i sada već prekaljeni politički dugoprugaš Plenković, uvijek naprave jedan korak više i brže te pronađu nekog asa iz rukava pa su toga u oporbi više nego svjesni.

Sve to naravno promatra i hrvatska desnica koja spremno svaki HDZ-ov kiks da bi izvršila pritisak na vladajuću većinu, no s druge strane ne žele prekinuti sve spone s bliskim im HDZ-ovim kadrovima i nekada stranačkim kolegama jer zna se tko je najjači na terenu. Iako je kod hrvatske političke desnice godinama problem što u ključnom trenutku ujedinjenja prevladaju ega pojedinaca te dođe do raskola pa ih uglavnom proguta HDZ-ov zov ugodnih fotelja i moći, izvori iz desnih stranaka tvrde da i oni imaju plan za nadolazeće izborne cikluse.

I dok Most stoji konstanto solidno na izbornim anketama te je to stranka desnije orijentacije (nakon višegodišnjih lutanja) s najviše šansi za ulazak u hrvatski parlament na narednim izborima, njih se – kao što smo pisali – sve više spominje uz bok lijevoj koaliciji u velikom projektu rušenja Plenkovića. A s desne strane ostaju tako Domovinski pokret, Suverenisti i nekoliko odvojenih frakcija poput Karoline Vidović Krišto sa svojom novom strankom Odlučnost i pravednost, Hrvoja Zekanovića koji se sada ipak sve češće pokazuje kao igrač vladajuće parlamentarne većine i raznih HSP-ova koji pokušavaju pronaći svoje mjesto pod suncem i za naredne izborne kalkulacije.

Zasad je završena saga oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a ta odluka na koncu nije prošla u parlamentu i tu se oporbena desnica držala relativno ujedinjeno te su uglavnom glasali protiv.

Imaju šanse

Podsjećamo, vladajućoj većini je trebala dvotrećinska većina, no to nisu uspjeli skupiti što je, kako smo pisali, jako razljutilo premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića te ga nagnalo na radikalne mjere za koje se sprema nakon Nove godine.

A kakve desnica ima šanse u narednoj godini koje bi trebala biti predizborna, upitali smo političkog analitičara i komentatora Karla Juraka.









“Desnica u 2022., a tako će vjerojatno i u 2023., prezentira se uglavnom kroz desni dio oporbe u Saboru. Dakle, tome bi pripadale političke stranke Domovinski pokret, Most, Suverenisti i neki pojedini, samostalni zastupnici. Izvaninstitucionalnog djelovanja desnice ima sve manje, pa je teško reći što bi se tu moglo izdvojiti izvan prezentacija ovih političkih stranaka i njihovih podržavatelja”, rekao je analitičar i nastavio:

“Taj se dio političkog spektra istaknuo po tome da je nastavio biti, više ili manje, opozicija Plenkovićevu HDZ-u i pojačano oko nekih tema koje su inače standardni desničarski repertoar u Hrvatskoj (branitelji, crkva, hrvatstvo) te nekih aktualnih (sada manje kovid-mjere, više postavljanje prema ratu Ukrajini i svim njenim posljedicama)”, dodao je i pohvalio napredak desnih stranaka.

“Mislim da je desnica napravila dosta koraka unaprijed, u odnosu na raniju bezidejnost i otrcanost, no ne vidim kako bi u godini koja se približava velikoj izbornoj godini ona mogla postati veliki samostalni politički faktor – stvarno i u budućnosti neovisan bilo na koji način o HDZ-u. A to je ključno pitanje za desnicu – ili će se kad-tad u nekom kontekstu vratiti u zagrljaj HDZ-a ili će postati neovisan politički faktor čime bi pokazala dosljednost nakon toliko godina opozicije Plenkoviću”, rekao je ovaj politički analitičar.









Valja podsjetiti kako na Cro-demoskopu najbolje kotira Most dok Domovinski pokret raste iz mjeseca u mjesec te bi mogli biti vrlo ozbiljan politički faktor u narednom izbornom ciklusu.