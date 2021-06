Desni s lijevima, katolici s ateistima: ‘Samo da nisu HDZ i Kerum’! IMA LI PULJAK VEĆINU U SPLITU?

Autor: E.P.

Lokalni izbori 2021. su iza nas, ali politička situacija još uvijek nije čista i jasna. Brojne su sredine gdje gradonačelnici, načelnici i župani još uvijek nemaju većinu u skupštinama i vijećima, a jasno je da bez stabilne većine nema niti stabilne gradske vlasti.

Dok je u Zagrebu situacija kristalno jasna i Možemo! ima sigurnu većinu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, u Splitu je situacija vrlo zamršena i ne zna se može li novi gradonačelnik Ivica Puljak (Pametno) složiti većinu jer to u prvom pokušaju nije uspio.

Kako se najavljivalo, vjerojatna većina u vijeću Grada Splita trebala bi biti sastavljena od Centra sa sedam vijećnika, SDP-a, Možemo i Most-a s po tri vijećnika, a pridružit će im se i dva vijećnika s Nezavisne liste Mamić/Ramljak. U oporbi bi u tom slučaju trebali ostati HDZ-ovih devet vijećnika i Kerumova četiri.

Šarena koalicija

Jako bi to bila zanimljiva koalicija s obzirom da bi ju činili potpuno heterogeni čimbenici i zastupnici. Tako bi Most, iz kojeg Nikola Grmoja puca otrovne strelice po Tomaševiću i Možemo! u Zagrebu, trebao koalirati s istim tim Možemo! u Splitu. Puljak i Pametno su pak godinama bacali drvlje i kamenje na Most nazivajući ih ‘radikalnim katolibanima’, da bi sad s njima ušli u suradnju.

Ipak, kad se već mislilo da je sve gotovo, do konstituiranja nije došlo.

Kako saznajemo iz izvora iz Vijeća, sve, čini se, zapinje zbog tvrdog pregovarača Most-a. Oni naime traže određene konkretne potvrde o projektnoj suradnji koju nude Puljku za držanje većine.

Naš izvor ipak smatra da je jako važno doći do većine. “Samo da ne budu HDZ i Kerum”, jasan je.

Gordan Turković, komunikacijski stručnjak, smatra da je u tijeku normalan proces pregovora između opcija koje mogu stvoriti vlast u Splitu.









“Trenutno se odigravaju nove političke utakmice i dogovaraju uvjeti oko koalicije. Mislim da je problematičan dogovor s Most-om. No, treba biti jasno da je Ivica Puljak izabran za gradonačelnika Splita s vrlo dobro podrškom građana i on je taj koji ima pravo upravljati gradom. Oni ‘manji’ iz vijeća trebali bi mu dati podršku, sve ostalo je politikanstvo”, objašnjava nam ovaj stručnjak i dodaje da su mogući i novi izbori.

Mogući i novi izbori

“Još imaju dvije šanse za izglasati većinu. Ako se to ne dogodi, idu novi izbori. Oni ne odgovaraju HDZ-u ni Kerumu i mislim da bi tada Puljak polučio još bolji rezultat. On je zato sada u dobroj poziciji za pregovore”, rekao nam je Turković.

Analitičar napominje kako je moguće da će predsjednik vijeća biti “rotacijski”.

“Koliko saznajem, moguće je da će 3 opcije rotirati predsjednika vijeća. To bi zapravo bilo jako širokogrudno i vrlo demokratski od Ivice Puljka, ukoliko napravi taj ustupak prema manjim partnerima u vijeću”, smatra Gordan Turković.









Postoji, napominje Turković, opcija i da HDZ i Kerum dođu do većine, no to nije jako izgledna opcija.

U svakom slučaju, u Splitu nas čeka vruće ljeto, a možda i novi izbori za gradsko vijeće!