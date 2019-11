DESNA UROTA STIER-PENAVA: Svi nedavni ispadi gradonačelnika Vukovara koordinirani su napad na Plenkovića

Ako se za nekoga na aktualnoj hrvatskoj političkoj sceni može reći da je principijelan, to je HDZ-ov Davor Ivo Stier koji se odrekao funkcije ministra vanjskih poslova nakon što je šef njegove stranke i predsjednik Vlade Andrej Plenković odlučio raskinuti suradnju s Mostom te na vlasti ostati surađujući s HNS-om. Za Stiera, ali i dobar dio javnosti, bila je to prevara birača na koju nije želio pristati, jer uz to što je stranka Ivana Vrdoljaka u Sabor ušla u koaliciji sa SDP-om, HDZ i HNS, ideološki gledano, nemaju baš nikakva doticaja.

Da se za Stiera politika temelji i na ideološkim načelima, dokazao je kada je gorljivo ustao protiv stranačkog rukovodstva koje je inzistiralo na ratifikaciji Istanbulske konvencije, što je za njega bilo neprihvatljivo pa je, unatoč prijetnjama koje su stizale iz izvora bliskih Plenkoviću, glasao po savjesti. To ga je skupo je stajalo jer je gurnut na stranačke margine, smijenjen je s pozicije međunarodnog tajnika stranke i njegovo se ime nije pojavilo na popisu kandidata za Europski parlament.

