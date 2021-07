DEPRESIVAN I OSTAVLJEN OD SVIH! Zatvorski život Ive Sanadera: Sve mu teže pada život iza rešetaka

Autor: Iva Međugorac

Na nedavno održanoj javnoj sjednici Vrhovni sud razmatrao je žalbe na nepravomoćnu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu kojom je osuđen na šest godina zatvora radi primanja mita od šefa madađrskog MOL-a Zsolta Hernandija, dok je nedostupni Hernandi kažnjen s dvije godine zatvora. Na samom početku Državno odvjetništvo zatražilo je za Sanadera veću kaznu od izrečene, a nakon toga je svoja stajališta u žalbi iznio njegov odvjetnik Čedo Prodanović, problematizirajući trajanje postupka, ali i dokazni postupak koji je nepovratno kontaminiran.

Dok sudski procesi traju Sanader dane krati u Remetincu, a zatvorski život sve teže podnosi. Naime, osim što mu je narušeno zdravstveno stanje, psihički je labilan, a dane krati šetajući remetinečkim dvorištem. Tamo mu društvo pravi Željko Dolački te jedan remetinečki čuvar s kojim se sprijateljio posljednjih godina.

Upućeni tvrde kako je Sanader ondedavno u ćeliji sam, u teškoj depresiji, frustriran, a konstantno ponavlja kako mu je netko smjestio te da su protiv njega vođeni montirani procesi bez ijednog materijalnog dokaza. O tome je progovorio i u otvorenom pismu kojim se nedavno obratio javnosti.

Sve rijeđe pisma stižu…

”Premijersku poziciju kao i mjesto predsjednika stranke prepustio sam, usprkos negodovanju svih najbližih suradnika u Vladi, kao i uglednih članova stranke, mojoj tadašnjoj zamjenici Jadranki Kosor. Ta je odluka bila potpuno u skladu s mojim viđenjem uloge žena u društvu pa tako i u politici. Međutim, ona je odmah 2010., uz pomoć M. Bajića, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika dala pokrenuti kazneni progon protiv mene. Uz pomoć potpuno lažnih i izmišljenih priča i optužbi koje su, u dogovoru i pomažući državnom odvjetništvu, svakodnevno ponavljali mediji, cijela je obitelj bila, i još uvijek je, izložena bestijalnom i u Europi neviđenom iživljavanju. Spomenut ću samo jedan primjer: proveo sam više tri godine u istražnom zatvoru samo u jednom predmetu, premda je hrvatski zakon dopuštao najviše godinu i osam mjeseci boravka u istražnom zatvoru”, tvrdio je Sanader u pismu u kojem je prozvao vlast, ali i domaće pravosuđe. Sve te njegove tvrdnje danas rijetko tko ima potrebu čuti, svjestan je toga i Sanader koji se u zatvoru potpuno promijenio.

Od bahatog političara postao je čovjek koji je otvoren za razgovore sa svojim cimerima, otkriva nam sugovornik. Jedno vrijeme društvo mu je pravio Tomislav Frilić iz afere Forex, no to je bilo na samim začecima Sanaderove zatvorske službe. Kasnije je kroz njegovu ćelliju prošao Jozo Šakić iz Sv. Ivana Zeline, no njemu je s bivšim premijerom bilo dosadno pa je zatražio premještaj. Sanader nije bio otvoren za razgovore, pojašanjava sugovornik, već je uglavnom stalno nešto zapisivao i bio fokusiran na pročuvanje svojih spisa.

Također, sve rijeđe Sanaderu, koji dane krati čitanjem, u Remetinec stižu pisma, iako je u početku bio zatrpan porukama običnih građana koji su ga podržavali. U Remetinec redovito svraća njegova supruga Mirjana, povremeno mu stari prijatelji šalju pakete hrane, no on uglavnom jede ono što mu se donese. Odavno su prestala zadirkivanja ostalih zatvorenika, vrijeđanja i prozivke, ali i poklici potpore.

Danas je Sanader prepušten sam sebi, i izgleda ostavljen od svih.