Demograf Strmota: ‘Država koja izumire nije dobra, nema perspektivu rasta i razvoja’

Autor: Dnevno

Demograf Marin Strmota komentirao je demografsku situaciju i politiku u Hrvatskoj nakon što je objavljen novi Popis stanovništva.

“Činjenica je da ne postoji jasna strategija borbe s našim negativnim trendovima. Premijer je, čini mi se, komentirao brojke, ali nije ništa konkretno rekao što će se dalje raditi. Ne čudi me, što se tiče demografske politike sporadično iskoči nešto, ta tema, nije to nepoznato. O ovome će se vjerojatno malo pričati, a onda ostaje po starome”, rekao je za N1 Strmota.

Naglasio je da demografi već desetljećima upozoravaju na problem i da više ništa ne očekuje.

“To je problem svih vlada. Može se svesti pod nazivnik da nema vizije razvoja cijelog društva i ekonomije, a onda ide obiteljska i populacijska politika. Na mjerama bi se barem deset godina trebalo raditi i da to bude primarni politički cilj. Demografska politika se smatra nepostojećom, da je to rasipanje novca, da treba gospodarski rast, ali vidimo da Europa shvaća da nije rješenje. Neki mogu uvoziti radnu snagu, mi to ne možemo. Diskurs cijelog svijeta oko demografije nije najjasnije – dio misli da nas je previše, dio da je premalo, trebat će vremena da se usuglasimo. Problem je starenje stanovništva, tržište rada. Ovo je broj jedan ekonomski problem, ne funkcionira mirovinski sustav, previše je starih, sve manje radne snage i djece.

Perspektiva nije bajna, na tome će se trebati raditi. Hrvatskoj treba strategija i treba jahati po svim tijelima državne uprave. Postoji kruto mišljenje da će gospodarski razvoj riješiti probleme, a demografija će doći. To je gašenje požara. Mi smo u minusu, imali smo izvoz radne snage, a očekujemo da nam dolaze uslužne djelatnosti, građevina, niskodohodovna radna snaga. Nije jasna vizija, kako biti održiv ako istovremeno gubimo veći broj ljudi iz države, a uvozi se koliko treba sporadični poslodavac?”, rekao je Strmota.

Na upit koje bi vatrogasne mjere pomogle u ovoj situaciji rekao je: “To su dva kolosijeka. Prvi preduvjet je funkcioniranje tijela državne uprave. Bez toga to je velik problem jer se ne mogu kvalitetno donositi zakoni i proračun. Gospodarski razvoj koji prati obiteljska politika – to još cijela Europa ne radi kvalitetno. Svi žele raditi, ali da mogu podizati djecu. Treba provoditi afirmacije obitelji, nema lijeve ili desne demografije. Država koja izumire nije dobra, nema perspektivu rasta i razvoja. Obiteljska politika koja se širi na populacijsku, tržište rada, imigracijsku politiku, to se radi na dugi rok”.