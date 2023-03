DEKANIĆ NIJE JEDINI: Zataškana još jedna prometna dvaju moćnih HDZ-ovaca? O njoj se ne zna gotovo ništa

Uhićenje HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića nedavno je privuklo veliku pažnju javnosti, budući da se za njegovu prometnu nesreću koju je skrivio pod utjecajem alkohola znalo posljednjih najmanje godinu dana. Unatoč tome vodstvo vladajuće stranke svojeg se kolege nije odreklo, a nakon županova uhićenja nametnulo se pitanje tko je sve sudjelovao u pokušaju zataškavanja prometne nesreće koju je dotični prouzročio pod utjecajem alkohola. Kako za sada stvari stoje, Dekanić je u svemu tome imao pomoć lokalnih policijskih službenika, što su ovih dana potvrdili i u samoj policiji objavivši da je Dekanić napuhao 1,44 promila te da je vozio87.9 km/h kad je skrivio prometnu nesreću te da su policajci prikrivali da je on skrivio nesreću.

Čudne okolnosti Tušekove nesreće

Nije neuobičajena pojava to da političari izazivaju prometne nesreće, o takvim slučajevima pisalo se i prije Dekanića, no slučaj koji nije privukao preveliku pažnju zasigurno jest prometna nesreća u kojoj je sudjelovao HDZ-ov državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek. Progovaraju i sada u kontekstu slučaja Dekanić djelatnici ovog resora o toj prometnoj nesreći nakon koje je Tušeku još uvijek na raspolaganju službeni automobil ministarstva i to navodno 24 sata na dan no napominju da se u ovom resoru kojega vodi HDZ-ova ministrica Marija Vučković poduzelo sve kako se ovom neugodnom događaju ne bi dalo previše na značaju pa shodno tome Tušek nije snosio nikakve sankcije, a uspjelo se postići i to da se o ovom nemilom događaju ne progovara previše ni u medijima.

O Tušekovoj prometnoj nesreći progovorilo se u ministarstvu tek mjesec dana nakon što se ona dogodila, a priča je intrigantna utoliko što se državni tajnik zabio u automobil svojeg stranačkog kolege Zorana Gregurovića koji je usput budi rečeno gradonačelnik Krapine. Pošto se Tušek vozio službenim automobilom policija je na očevid morala izaći sve i da se radilo o trivijalnoj šteti, no Gregurović i Tušek su se izgleda dogovorili da policiju otkažu te da će oni popuniti Europsko izvješće o prometnim nezgodama.





Tušek uživa ministričino povjerenje

Ni to ministricu nije pokolebalo, štoviše Tušek do danas uživa njeno povjerenje. U medijima se Tušek kao državni tajnik rijetko pojavljuje, ali je zanimljivo spomenuti i to da je lokalni portal Ni Zagorje malo pisao o tome kako je on kao tajnik u Ministarstvu poljoprivrede koje ima Ured za odnose s javnošću osobno angažirao varaždinsku agenciju Vox media kako bi preko nje komunicirao s predstavnicima medija.

”Osobno nisam nikoga angažirao za svoj osobni PR. Agencija navedena u vašem upitu ima dugogodišnju suradnju sa županijskom i pojedinim općinskim organizacijama HDZ-a s područja Krapinsko – zagorske županije i cijele izborne jedinice, u smislu praćenja i prenošenja aktualnosti i aktivnosti organizacija općenito, kao i istaknutih članova i dužnosnika. Područje djelovanja Ministarstva poljoprivrede, uključujući programe i projekte te provedbu poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u kojima aktivno sudjelujem već dugi niz godina, kontinuirano je u interesu regionalne i lokalne zajednice, poljoprivrednih proizvođača i ukupnog društva te u tom kontekstu svaka komunikacija i prenošenje informacija ide upravo u tom smjeru, a nikako u smjeru osobnog PR-a” odgovorio je Tušek na upit spomenutog medija o tome tko plaća agenciju za osobni PR i koja je cijena usluge te što je njome obuhvaćeno.

Sastajao se i sa Tolušićem

Zanimljivo je spomenuti i to da je lokalni HDZ demantirao tvrdnje o tome da oni plaćaju ovu agenciju. Prema podacima iz imovinske kartice Tušek je diplomirani inženjer agronomije koji kao državni tajnik mjesečno uprihodi 2.306 eura. Zgodno je reći i to da je Tušek nekadašnji ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koji je u dobrim odnosima ostao i sa prethodnikom ministrice Vučković bivšim ministrom Tomislavom Tolušićem s kojim se sastajao i nakon što je ovaj poslije rekonstrukcije Vlade napustio Ministarstvo poljoprivrede.

Baš zbog Tolušićeva djelovanja u ovom resoru, on i jest nedavno zaintrigirao europske tužitelje kojima je interesantna Tolušićeva vinarija i način na koji ju je pomoću europskih poticaja stekao uz pomoć svojih ljudi u ministarstvu kojim je do prije par godina rukovodio. Koliko je intrigantna ova Tušekova nesreća, toliko je zanimljivo da se o njoj u medijima nije izvještavalo mada su u njoj sudjelovala dva utjecajna zagorska HDZ-ovca. O detaljima nesreće upitali smo i samog Tušeka čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.