‘DEGUTANTNO MI JE SLUŠATI PLENKOVIĆA’ Juričan govorio o aferi pa otkrio nepoznato ime: ‘Trebao je riješiti nešto vezano za gradnju’

Autor: J.A.

Redatelj i bivši predsjednički kandidat, Dario Juričan, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao događaje vezane za uhićenja u zagrebačkoj gradskoj upravi.

Juričan je ustvrdio kako je “šokiran nakon što su USKOK i policija otkrili da je Milan Bandić primao mito”.

“USKOK je jedinica specijalaca koji ozbiljno grizu, oni imaju plaće od oko 17-18.000 kuna, stoga su i motivirani da rade. Kada kažete da je tajming takav ili onakav, da se njih pita – oni bi ih razbucali u tri dana. Glavna državna odvjetnica koja je na njihovom čelu gleda na to što je Plenković rekao i kako on razmišlja. USKOK odlično radi svoj posao, njihov je postotak presuda veći od 90 posto”, rekao je Juričan.

“Presuda tek 2035. godine”

Podsjetio je kako je 2014. godine Bandić je uhićen, nekoliko godina čekalo se potvrđivanje optužnice, a još slučaj nije završen.

“Ni prvostupanjska presuda nije donesena, kamoli druga. Za ekipu koja je sada uhićena možemo se kladiti da će presuda biti 2035. godine”, dodao je Juričan.

Plenković je rekao da je slučaj sada sazrio.

“Sazrjelo je neprihvaćanje izvješća o Adventskim kućicama. Sazrjelo je saznanje premijera da je voda došla do grla i da se treba vaditi. Degutantno mi je slušati Plenkovića kako govori da se bori protiv korupcije – stavio bih ga na klupu s dvojicom drugih boraca – Mamićem i Todorićem”, rekao je.

“Lov na kokošare”

“Vidjet ćemo koliko je on uspio napraviti, a to je pokazatelj paradigme odnosa u Zagrebu. Mi svo vrijeme lovimo kokošare – to su mali igrači na terenu, okrenuli su par milijuna kuna. U Holdingu se događaju poslovi s mnogo više nula. Još od afere Janaf mi se čini da se pušta da se sve još više raširi i razvije”, rekao je Juričan.

Što se tiče uhićenja Kazimira Bačića, Juričan kaže kako je ravnatelj HRT-a “pokušavao je tu pomoći svom rođaku da simuliraju lažna oštećenja, da bi se on srušio i da bi se tamo gradilo, te su radili na ishođivanju dozvola za gradnju.

Nova saznanja

“Koliko znam, Ivica Rovis je trebao riješiti nešto vezano za gradnju. On je na čelu zavoda za prostorno uređenje, iako nije građevinac niti arhitekt, nego pravnik. On se borio i za projekt Manhattan na Savi”, tvrdi Juričan.

“Kod Bandića smo vidjeli da ima tri neprijavljena stana. Većina stanova naših osoba sklonih kriminalu nisu uopće registrirani na njih”, rekao je Juričan.