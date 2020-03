DEČKO KOJI JE ZAPALIO SDP-ovce! Najkontroverzniji Milanovićev savjetnik: U čemu je tajna?

Velibor Mačkić donedavno je bio nepoznati ekonomist, no postajući savjetnikom novog predsjednika Zorana Milanovića, upravo je on stasao u jednog od najprepoznatljivijih, ali i najupečatljivijih članova njegova tima.

Osim što je najmlađi, Mačkić je pažnju javnosti skrenuo na sebe radi ranijih izjava koje su gurnute u prvi plan. Prije svega, ustvrdio je da rad nedjeljom treba regulirati u korist radnika, i šireg društva, a ne samo poslodavaca, a kao jedan od prijedloga istaknuo je i apsolutnu zabranu rada trgovačkih centara nedjeljom, što je u SDP-u izazvalo lavinu negativnih reakcija.

Nije Mačkić samo tezom o neradnoj nedjelji izazvao negativne reackije. Spočitala mu se i teza o tome da turistička ekonomska monokultura pogubno utječe na razvoj i održivost Hrvatske te da nije riječ o spasonosnom rješenju, već o zamci.

Osim toga, Mačkić se referirao i na pomicanje granica radnog vijeka na 67 godina, što je ocijenio nepravednim.

”U SDP-u su se bezrazložno pobojali. Njihove teze o Mačkiću kao o konzervativcu su u najmanju ruku besmislene, time što ga napadaju i prozivaju ruše ideološki predznak svoje stranke”, tvrdi naš sugovornik blizak Zoranu Milanoviću te napominje kako je baš ovaj mladić slika onoga što se krije iza Milanovićeva karaktera i ideologije.

”Pa Mačkić se zalaže za socijaldemokraciju, a to je Milanović njime nastojao i poručiti. On se ne zalaže za krupni kapital već za običnog građanina. Što je u tome kontroverzno i konzervativno, nije li to ono za što bi se i u SDP-u trebali boriti?”, propitkuje naš sugovornik, koji konstatira da je ovaj mladić jedna od najboljih Milanovićevih odluka.