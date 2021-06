DEBELJAK O BRODOSPLITU: ‘Stečajeva nad dijelom tvrtki neće biti!’

Autor: L.B.

DIV grupa, s ukupno 4000 zaposlenih, ima visoku razinu kapitala, sustav je stabilan, stečaja nad dijelom tvrtki iz sustava neće biti, posla ima, a sve obveze će se podmiriti do kraja mjeseca, istaknuo je u ekskluzivnom razgovoru za poslovniFM Tomislav Debeljak, vlasnik DIV grupe.

Posljednjih dana u medijima često prozivan, od navoda kako ima nekorektan odnos prema poslovnim suradnicima, pa i radnicima, do puštanja četiriju tvrtki u stečaj, Debeljak se o svemu očitovao i pojasnio u 30-minutnom razgovoru s urednicom emisije Ritam posla, Lidijom Kiseljak.

Pouzdan platiša

“Div grupa cijelo vrijeme pozitivno posluje, likvidna je, bez obzira na poteškoće u koroni. Nismo nikada donijeli odluku o smanjenju broja ljudi, nego smo štoviše i povećali broj ljudi u određenim segmentima. Ulagali smo, čak i radili robu za zalihe, što se sada pokazalo dobrim potezom. U konačnici smo servisirali i obaveze prema bankama, koje su dospjele u periodu pandemije, a uložili smo i 10 milijuna eura vlastitog novca u nove projekte. Problem uglavnom nastaje kada se nešto ne plati nama na vrijeme, neću imenovati nikoga, pa dođemo u situaciju da se ne mogu pokriti sve obveze na dan dospijeća. Da, tad se plaća ono što se mora, nužno, a društva koja su u koroni bila pogođena i imaju gubitak te potraživanja od korona potpora, moraju poslovati na tržišnim principima. Iako smo, uz sve to, svaku plaću isplatili do kraja mjeseca, a takva je situacija i sada”, kaže Debeljak.

Tvrdi kako trenutačno rješavaju situaciju, a do kraćih problema s likvidnosti je došlo spletom okolnosti, najvećim dijelom zbog korone i nenaplate. No, to će se riješiti do kraja mjeseca, uvjerava Debeljak. Naglašava da DIV ostaje kompanija koja dobro posluje i koja je pouzdan platiša.

‘Nećemo slati svoje tvrtke u stečaj’

Na upit za komentar o tvrtkama iz sustava za koje je iz Fine podignut zahtjev za stečaj, Debeljak odgovara kako će tim tvrtkama pomoći. No, kaže, ne možemo pomoći tvrtkama u poteškoćama i zbog toga napraviti dug svojim vjerovnicima. Pomoći ćemo im, posudit ćemo im sredstva, a oni ujedno imaju i vlastita potraživanja na temelju korona potpora.

“Mi nećemo, kakva je situacija bila s brodogradilištima, slati svoje tvrtke u stečaj. U nekim tvrtkama imamo povrat PDV-a, u nekima smo dužni…, a kada se sve zbroji to je nula. Ali ponavljam, pomoći ćemo tim tvrtkama i pokriti dugove i sve će biti riješeno do kraja mjeseca. I bit će isplaćene plaće, koje nikada do sada nisu niti bile upitne odnosno neisplaćene”, poručuje Debeljak.

‘Dobavljači loše obavljali posao’

Napominje i da trenutačno dugovanje na razini DIV grupe-a prema dobavljačima, tj. obveze nisu više od 10 posto prometa, prema bankama oko 30 posto, dodaje vlasnik DIV grupe.

“DIV grupa se ne može tako lako uništiti kako netko misli. Ima svog kapitala i rezervi od 1,8 milijardi kuna. A ukupni krediti su ispod milijardu kuna. Na aktivi od oko 3 milijarde, dug je na oko 33 posto. U tvrtkama je to često oko 80 posto, a ako je ispod 50, smatra se izvrsnim”, naglašava Debeljak.









Tvrdi i kako nema nikakvih ucjena prema dobavljačima ili kooperantima. Kaže da su imali situacije gdje su dobavljači loše obavljali posao, pa je Brodosplit su morao sam preuzeti menadžiranje i završiti radove kako bi se brod na vrijeme isporučio.

Prozivan je Debeljak i zbog preseljenja polarnog kruzera u Trst i isplate minimalnih plaća radnicima. Kruzer je premješten u Trst, pa u Crnu Goru, ali zbog internih razloga naručitelja, tj. nema nikakve veze s Brodosplitom, koji je svoj posao vrhunski odradio, napominje Debeljak.

‘Oni koji dobiju otkaz, dobili su ga opravdano’

Kaže kako su djelatnici dobili izazov i uputu kako će dobiti 1,5 milijun eura bonusa ako brod bude gotov u dogovorenom roku. No, na kraju su bili sve lošiji i nisu uspjeli. Prisjeća se da su svojevremeno isplatili tisuću eura nagrade radnicima, no da se takve stvari zaboravljaju.

Debeljak smatra i sam priznaje da se priča oko Brodosplita povlači, upravo zato što je u prošlosti bilo puno loših slučajeva s domaćih brodogradilištima. Ocjenjuje da ima „ljudi koji ne mogu hormonalno preboljeti naš uspjeh“.

Upitan o sve više navoda kako slijede otpuštanja radnika, Debeljak odgovara kako su otvaranje novih pogona i zapošljavanje novih ljudi kod njih konstanta, ali se govori o otpuštanjima.









“Oni koji dobiju otkaz, dobili su ga opravdano, jer loše rade, a postoje i slučajevi kad postoje viškovi, tada slijedi otpuštanje, ali ih pokušavamo prekvalifikacijom ubaciti na druge poslove“, odgovara Debeljak.

Proširenje pogona

Najavljuje proširenje pogona u Kninu, gdje bi dodatno bilo zaposleno 100 do 150 osoba, a trenutačno ih je oko 600, kao i otvaranje novog u BiH, u Konjicu i zapošljavanje oko 50 ljudi.

DIV grupa u nekim hitnim situacijama mora uzimati radnu snagu iz inozemstva, no niti u jednom trenutku nije više od pet posto stranaca zaposleno unutar sustava, kaže Debeljak.

“Sada završavamo jedan tanker, polarni kruzer radimo, četiri ophodna broda, uskoro će se jedan ugovoriti – putnički, još su dva velika projekta pred nama te nekoliko manjih što se tiče Brodosplita, tu je i pruga Dugo Selo-Križevci, most Ston i most Jadro, a ima još projekata i puno posla”, iznosi prvi čovjek DIV grupe.

Dodaje i da je svim repromaterijalima porasla cijena, da je cijena brodovima porasla 10-ak posto u odnosu na vrijeme prije korone.

Brodogradnja, još jednom napominje, nigdje na svijetu ne posluje bez sudjelovanja države, a domaće banke su, napominje, dosta zatvorene, i zbog nesigurnosti iz prošlosti, osim HBOR-a. Napominje kako su uredno vratili sva državna jamstva i kredite.