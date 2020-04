DAVOR GJENERO: Milanović je ugodno iznenađenje, a ovo je tajna Beroševe popularnosti

Gdje je nestao predsjednik Zoran Milanović, i kako se on nosi s pandemijom koronavirusa – pitanje je to o kojem se u posljednje vrijeme u javnom prostoru intenzivno raspravlja. No, politički analitičar Davor Gjenero ugodno je iznenađen Milanovićevim pristupom koronakrizi.

”Uglavnom je puno bolji nego što se moglo očekivati, svjestan je da posao predsjednika Republike nije uplitanje u egzekutivu i sukladno tome se uglavnom ponaša”, kaže Gjenero, dodajući da je pitanje” gdje je predsjednik” zapravo promašeno.

”To uopće nije pitanje, sad su u javnosti ovi koji moraju biti u javnosti i ovi koji donose odluke. Meni je strašno drago da sada u javnosti, osim kad je riječ o ekonomiji, nema ni predsjednika vlade, nego da je tu ministar Beroš koji zna donositi odluke i koji ih donosi odlično, i da je tu Davor Božinović za kojeg važi isto. Ostale članove Vlade vidimo kad se govori o ekonomiji, to je jako dobro, čini mi se da nitko ne pokušava graditi nekakvu političku karijeru ili nekakve dobiti na trenutnoj krizi, nego da se svi ponašaju sukladno interesu općeg dobra”, kaže naš sugovornik dodajući da, među ostalim, baš tu leži tajna stabilizacije HDZ-ova rejtinga.

No, popularnost ministra Beroša proizlazi iz njegova ekspertnog znanja, ali i iz toga što odluke donosi na osnovu ekspertize.

”Dugo nismo vidjeli nekog u Hrvatskoj tko s toliko autoriteta, a bez nadmenosti pa čak i bez onog tehnokratskog stava ‘ja znam donositi odluke, ja ću ih donositi’ dnevno donosi odluke i dnevno polaže račune za donošenje odluka. Otvorenost s jedne strane i znanje s druge strane su izrazito važni. Jučer ste imali jednu epizodu koja po meni cijeloj Vladi diže rejting, točno nam je rečeno koliko je novca, javnog novca potrošeno za najnoviju branšu opreme zaštitne koja je dopremljena iz Kine. Iako se stvari ne nabavljaju javnim natječajem, stječe se dojam da postoji temeljna kontrola i spremnost izvršne vlasti da polaže račune o potrošnji javnog novca, a to je isto stvar na koju do sada u Hrvatskoj nismo bili navikli”, zaključuje Davor Gjenero.