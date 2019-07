‘DAVIO ME, VUKAO ZA KOSU!’ Žena koju je napao azilant: Još je šokantnija reakcija naše policije

Napad azilanta u ZET-ovu autobusu, koji je na putnike nasrnuo mašući nožem, ponovno je otovorio pitanje sigurnosti stanovnika hrvatske metropole, a posebno su zabrinuti stanari Dugava, u čijem su naselju i smješteni ovi ljudi. Pitamo se trebamo li se i mi naoružati, navodi naš sugovornik iz toga naselja, ujedno i otac dviju djevojaka. Nije mu, dodaje jasno otkud azilantu nož i otkud im uopće novac za nož te kako je moguće da ih baš nitko od ljudi koji rade u Centru ne pregledava. Osim toga, nameće se pitanje je li i sigurnost onih koji s njima rade ugrožena. ”Srećemo ih uglavnom u grupama i ne mogu reći da je ugodno, nerijetko na njih nailazimo u autobusima. Uglavnom je riječ o snažnim muškarcima u skupinama, nerijetko su glasni i pod utjecajem alkohola. I u naselju nije rijetkost naići na njih, neki pokušavaju pristojno stupiti u kontakt s djevojkama, ali ima i onih koji prelaze granicu, viču, dobacuju, pokušavaju pristupiti ženama. Posebno je neugodno u noćnim satima. Čula sam i da ne plaćaju javni prijevoz, a i da jesu, ne znam tko bi se uopće usudio pitati ih bilo što, pa tako i kartu”, kaže naša sugovornica iz Dugava, koje su, prisjeća se, do prije nekoliko godina bile mirno naselje.

Iskustva s azilantima ima i jedna teta u vrtiću, također iz Dugava. ”U vrtiću Tratinčica u Dugavama odgojiteljice već dvije godine slušaju stručna usavršavanja u vezi s integracijom njihove djece u naše vrtićke programe. Naravno da je to ideja koju pozdravljam, nisu problem djeca, ali problem su roditelji koje također treba integrirati u društvo jer je komunikacija s njima dosta kompleksna, ne znaju engleski, mnogi nisu otvoreni za suradnju, a ono što izaziva negodovanje kod dijela roditelja je i to što se u tom pogledu provodi jedna vrsta diskriminacije. Naime, imaju pravo na vrtić bez obzira na to što roditelji ne rade i kako to objasniti roditeljima koji nisu zaposleni, a nisu ostvarili pravo na to da njihova djeca idu u vrtić”, pita se naša sugovornica.

Mještani Dugava podsjećaju i na to kako incidenti ovoga tipa vrlo brzo padaju u zaborav. Svojedobno smo tako svjedočili incidentu u zahodu zagrebačkog Importanne centra, kada je 19-godišnju djevojku napao tri godine stariji tražitelj azila iz Maroka, koji je uhvaćen zahvaljujući zaštitaru, jer ga je prepoznao kad se vratio s mjesta napada. Marokanac je ispitan pred sucem zagrebačkog Županijskog suda, a premda je djevojka mladića optužila za pokušaj silovanja, istražitelji su napad okarakterizirali samo kao bludnu radnju, za što mu je prijetila tek godina dana zatvora. Slučaj ove djevojke nije izoliran, u sličnoj situaciji našla se i 40-godišnja žena iz Dugava koju je tjedan dana prije pokušao silovati 27-godišnji azilant iz Afganistana. Nesretna žena poslije je otvorila dušu i prepričala detalje tog napada. Kako je rekla, dok se vraćala kući, muškarac ju je slijedio, a ona mu je otvorila vrata haustora jer joj je rekao da ide posjetiti prijatelja, ali ju je počeo slijediti i po stubištu te se čudno ponašati, nakon čega je shvatila koje su njegove namjere.

”Rukom mi je počeo pokazivati na drugi kat i govoriti: ‘You, me, there’. Nije prestajao pa sam pomislila da me želi opljačkati. Krenula sam prema stubištu i pokušala ga nagovoriti da izađe. Tada me je zgrabio i počeo vući. Cijelo vrijeme oštricu skalpela držao mi je ispod vrata. Uspjela sam ga nekako odgurnuti i glasno sam vikala ‘Upomoć!’. Pokušao me utišati, bacio me na pod i sjeo na mene. Počeo me dodirivati, a nikoga nije bilo da mi priskoči u pomoć”, rekla je Zagrepčanka za Večernji dodajući da te slike iz sjećanja nikad neće izbrisati.

”Mislila sam da će me ubiti. Ležala sam na podu, a napadač me počeo daviti i gurnuo mi šaku u usta. Zamalo sam ostala bez svijesti. Govorila sam mu da me je strah i molila ga da me pusti, ali nije odustajao”, svjedočila je nadalje, dodajući da se jedva othrvala napadaču i izjurila iz grade, trčeći ulicom i zazivajući u pomoć. Susjedi su reagirali tek kad ju je Afganistanac počeo vući za kosu i snažno je udarati u lice. Tražitelja azila policija je uskoro uspjela uhititi, ali tu traumama nije kraj.

”Policija me odvela na prepoznavanje i obećali su mi da me ostali mladići koji žive na istoj adresi, a koji su bili iza stakla, neće vidjeti. Rekli su mi da sjednem u prizemlje, a četvorica mladića koja su bila na prepoznavanju spustila su se s četvrtog kata i počela zuriti u mene”, svjedočila je žena, čiji napadač također nije osumnjičen za pokušaj silovanja, nego samo za bludne radnje, a riječ je o muškarcu koji je već prekršajno evidentiran.

Da azilante i danas sreću po Glavnom kolodvoru i Importanne centru, svjedoče djelatnice tog trgovačkog centra, koje tvrde kako među njima ima pristojnih ljudi, ali ima i mladića koji su u najmanju ruku neumjesni. ”Ulaze i u ženske zahode, znali smo ih sresti potpuno gole, zure u žene, okupljaju se u grupe, opijaju se, a na Kolodvoru znaju provesti cijelu noć, osobito vikendom”, tvrde djelatnice, napominjući da su se znale susresti i s neugodnostima poput hvatanja za ruku, grudi, lupanja po stražnjicama, a osim toga, nerijetko izvikuju prostote. Svojedobno su ogorčeni stanari Dugava javnosti uputili pismo u kojem progovaraju o suživotu s azilantima.

”Odmah da raščistimo jednu bitnu stvar – mi nismo nikakvi rasisti ni bilo što drugo što bi nam mogli pripisati neki dušobrižnici, ali nam je dosta slušanja priča o europskoj solidarnosti, ljudskim pravima, potrebi za pomoći nemoćnima, ženi i djeci, stradalima u ratu, s čime se i mi slažemo, ali isto tako smatramo da je teret smještaja tih ljudi trebalo raspodijeliti ravnomjerno, a ne 600 ljudi smjestiti bukvalno nama u dvorište. Ni mi ne želimo biti, kako se to sada popularno kaže, ‘hot spot’. Mi živimo 50 m od prihvatilišta, a od tih 600 ‘jadnih i nemoćnih’ 90% je muškaraca u dobi od 20 do 30 godina koji 24 sata lutaju po kvartu, piju, tuku se, kradu, i to sve pred očima naše djece. Naša djeca nemaju više iste uvjete za igru i odrastanje kao ostala djeca u RH. Navest ću vam samo jedan slučaj koji se nedavno dogodio i koji će dokazati ovu našu tvrdnju, a koji nijedan medij (24sata, Večernji, Jutarnji, Index) nije htio prenijeti jer očito imaju zabranu ili se boje nekoga, a stanari Sarajevske ulice su ih obavijestili o svemu. Toliko o slobodi medija.

Dogodilo se prije četrdesetak dana oko 17 sati. Dok su se naša djeca bezbrižno igrala u dvorištu ispred zgrade, odjedanput se dva metra od njih odigrala scena iz akcijskih filmova, u velikoj brzini parkirano je pet policijskih kombija punih interventne policije u punoj ratnoj opremi i svi trčeći odlaze u hotel ‘Porin’ i nakon određenog vremena privode par azilanata i nose u vrećama neke predmete koje su zaplijenili. Tko će nama i drugima reći da to nije bilo oružje ili eksploziv ili su naši migranti svi dobri, a svi loši o kojima čitamo u novinama su u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj ili negdje drugdje. Sve to naša djeca u šoku gledaju. Htjeli smo saznati o čemu se radi, ali grubo smo bili odbijeni. To je jedan u nizu događaja, a ima ih mnogo za koje biste vi svi znali. Pod ‘vi’ mislim na nadležne institucije ove države, kojima su puna usta europske solidarnosti, a voljeli bismo vidjeti kako bi ti isti govorili o istoj toj solidarnosti, pogotovo mislim na gospodu iz Vlade, a posebno na Orepića, da im je prihvatilište 50 m od doma. Sad vi nama recite je li to prostor za igru naše djece. Da li da ih držimo zatvorene u stanovima ili da se igraju u blizini migranata za koje ne znamo točno ni tko su ni što su, a nepoznate su nam i njihove namjere. Uvjereni smo, što je još gore, ne znate ni vi, a da ne govorimo o krijumčarima ljudi koji se svakodnevno motaju oko prihvatilišta i naših zgrada te ispred naših zgrada parkiraju vozila.

Da se u ovoj državi netko brine o svojim stanovnicima, onda ne bi hotel koji je poslovao pozitivno pretvorio u prihvatilište za azilante, a zaposlenike tog hotela poslao na burzu (cca 50 ljudi), već bi uzeo sredstva iz europskih fondova, zaposlio domaću radnu snagu i obnovio stare i napuštene vojarne ili bivše smještajne zgrade velikih građevinskih firmi u koje su nekada bili smješteni radnici, a onih 50 ljudi bi i danas radilo u hotelu KOJI JE POZITIVNO POSLOVAO, a i neka domaća građevinska firma bi zaradila, a i migranti bi imali smještaj. I ovo je jedan od razloga što nam je država u ogromnim problemima”, stajalo je u njihovu pismu, u kojem su, među ostalim, tvrdili da se svakodnevno susreću s incidentima kao što su, primjerice, vulgarna dobacivanja ženama i curicama. Osim toga, mještani Dugava svjedočili su i masovnoj tučnjavi u kojoj je 51-godišnjem zaštitaru razbijena glava. ”Tumaraju ulicama, često se dovikuju kroz prozore, a najveći je problem što nas stanare nitko ništa nije pitao o njihovu smještaju. Ponekad ih znamo zateći u dvorištima, unose strah u susjedstvo, nismo rasisti, ali nekad nas je zaista strah izaći pred vlastite kuće”, zaključuje žena iz Dugava, svjesna da je ovaj incident još jedan od onih koji će pasti u zaborav.