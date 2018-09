Darko Horvat otkrio čija odluka se čeka za daljnje korake Uljanika

Autor: Dnevno.hr

Ministar gospodarstva Darko Horvat uoči sjednice Vlade komentirao je stanje u Uljaniku te potvrdio da je u Bruxelles poslan neformalni plan restrukturiranja Uljanika o kojem sutra očekuje prvu reakciju Europske komisije.

“Jedini plan o kojem razgovaram je plan Uprave Uljanika, koji su izradili sa strateškim partnerom i svojim konzultantima, i koji su nama dostavili”, kazao je Horvat.

U neformalnoj komunikaciji plan restrukturiranja poslali u Bruxelles, no do danas nismo zaprimili službeni pisani odgovor. To nije službeni prijedlog Vlade niti je otišao u Bruxelles službenom komunikacijom“, rekao je Horvat.

“U trenutku kada dobijemo pouzdane informacije da li predloženi plan restrukturiranja ruši postulate tržišnog natjecanja, tada ćemo imati svoj stav”, rekao je Horvat.

“Sutra očekujem prve informacije o stavu Bruxellesa o planu restrukturiranja”, rekao je Horvat.

“Jedna od opcija je i predstečajna nagodba. U ovom trenutku razmišljamo o četiri moguća modela što dalje sa brodogradnjom. Za kakav model ćemo se odlučiti i što će prihvatiti Bruxelles, o tome će ovisiti naši sljedeći koraci”, rekao je Horvat.

“Ako sve ovo uđe u 10. mjesec postoje modaliteti na koji se mogu isplatiti tri minimalne plaće za radnike Uljanika”, rekao je Horvat.