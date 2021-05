DARINKO DUMBOVIĆ POSLAO JASNU PORUKU VLADAJUĆIMA: ‘Ako HDZ to napravi ja ću se odmah maknuti!’

Autor: J.A.

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović je u izjavi za N1 televiziju komentirao stanje u tom gradu nakon potresa, a uoči lokalnih izbora.

Na pitanje što sa srušenim objektima, Dumbović smatra da bi ih trebalo samljeti pomoću tehnologije.

“Mi prije svega tražimo da u cirkularnoj ekonomiji dođemo do vlastitog proizvoda. To bi bila cigla. Bilo kakvi objekti koji su u budućnosti trebali biti građeni od toga, betonskog materijala, šute, to je gotov proizvod. Petrinja mora imati zatvorenu cirkularnu ekonomiju da ta sirovina nije sirovina za nikog drugog i da mi kao grad stavimo šapu na to i ne damo drugima. Ako imamo epicentar potresa, imamo i epicentar sirovina. S time se može popločati trg mali”, objasnio je.

Sirovinu imaju

“Želim da naši tradicionalni obrti i poduzeća, a imamo drvnu industriju, da ta drvna industrija završi ovdje i da mi kroz natječaj to dobijemo. Prije tri mjeseca sam rekao Medvedu da imamo u Petrinji prostor gdje ćemo to zbrinuti, nije korektno da se netko razvija na onom što je naša sirovina. Banovina trajno zaostaje u razvoju, rješenje je poslovni plan, a tu nema puno pameti ako imaš sirovinu”, rekao je Dumbović.

Na konstataciju da se prvo rušilo ono što se uopće nije trebalo rušiti tvrdi da je “čisto blebetanje. Sve što se trebalo rušit u Petrinji, struka je stala iz toga”.

“Borba za stanovništvo i protiv siromaštva”

Istaknuo je i kako se, što se industrije tiče, nekada mnogi drugi gradovi nisu mogli mjeriti s Petrinjom, a sada je pitanje hoće li se ljudi, smješteni u Zadru nakon potresa, uopće vratiti.

“Imamo borbu za stanovništvo i protiv siromaštva, struka će imati posla, ali bez rada ništa. Tražimo rješenje koje ide kroz kontejnersko naselje koje želimo otvoriti za mjesec dana. Traje dulje jer je kampanja i jer se politika uključila maksimalno”, veli.

Rekao je i neka ministar Zdravko Marić dođe i kaže da će Petrinja biti porezna oaza i da će on u tom trenutku odustati od kandidature.









“To je prodavanje magle HDZ-ovih kandidata koji se sakrivaju iza Vlade i tek sa svojim imenom i prezimenom mogu dobiti neki postotak samo uz predznak HDZ-a”, zaključio je.